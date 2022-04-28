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***PETUN*** PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

28.04.2022 15:23
***PETUN*** PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri


***PETUN*** PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Yönetim Kurulu Komiteleri

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Açıklamalar

           Şirketimizin 28.04.2022 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun, Seri II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (Tebliğ) yer alan hükümler çerçevesinde
Denetimden Sorumlu Komite'nin bağımsız iki üyeden oluşmasına, başkanlığına Sn. Sezai Bekgöz'ün  üyeliğe Sn. Fatma Dilek Yardım'ın atanmasına,
Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin üç üyeden oluşmasına, başkanlığına Sn. Sezai Bekgöz'ün, üyeliklere  Sn. Fatma Dilek Yardım ve Sn. Yılmaz Gökoğlu'nun atanmasına,
Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, Tebliğ'e uygun olarak Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görevlerini de yerine getirmesine dört üyeden oluşmasına ve başkanlığına Sn. Sezai Bekgöz'ün, üyeliklere Sn. Fatma Dilek Yardım, Sn. Kemal Semerciler  ve Sn. Tolga Bağcı'nın atanmasına karar verilmiştir.
 
Saygılarımızla,
PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024790


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