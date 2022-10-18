***PGSUS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.10.2022 17:35
***PGSUS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PGSUS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PGSUS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072724
BIST
17:233.826
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -21,44
|Açılış
|: 3.878
|
|Önceki Kapanış
|: 3.848
|
3.927
En Düşük
3.817
17:2318,5849
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0049
|Açılış
|: 18,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6650
|
18,6398
En Düşük
18,5304
17:2318,2761
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0159
|Açılış
|: 18,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,3649
En Düşük
18,2337
17:23986,62
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,05
|Açılış
|: 986,62
|
|Önceki Kapanış
|: 986,67
|
992,31
En Düşük
983,37
BIST En Aktif Hisseler17:23
|CRFSA
|46,88
|153.675.125
|% 10,00
|
|POLTK
|784,50
|22.796.453
|% 10,00
|
|PENTA
|532,40
|79.505.995
|% 10,00
|
|ARMDA
|174,90
|7.479.976
|% 10,00
|
|PCILT
|20,30
|53.330.559
|% 9,97
|
|KIMMR
|7,22
|13.802.815
|% -9,98
|
|SAYAS
|23,12
|135.343.864
|% -9,97
|
|ODAS
|8,37
|1.872.650.266
|% -9,90
|
|KLRHO
|33,34
|215.357.216
|% -8,96
|
|MEGAP
|4,49
|34.857.945
|% -7,04
|
|THYAO
|97,25
|6.280.840.976
|% -1,22
|
|YKBNK
|9,40
|5.611.218.213
|% -3,19
|
|AKBNK
|14,99
|4.484.830.024
|% 0,94
|
|ASELS
|33,04
|3.755.708.740
|% 1,04
|
|EKGYO
|4,42
|3.617.387.948
|% -1,56
|
|EKGYO
|4,42
|3.617.387.948
|% -1,56
|
|YKBNK
|9,40
|5.611.218.213
|% -3,19
|
|TSKB
|2,66
|1.006.543.216
|% -2,56
|
|ISCTR
|9,43
|3.086.167.959
|% 0,43
|
|SKBNK
|1,84
|580.148.696
|% -2,65
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5792
|18,5849
|% 0,03
|
|Euro
|18,2667
|18,2761
|% -0,09
|
|Sterlin
|20,9566
|21,0617
|% -0,49
|
|Frank
|18,6031
|18,7152
|% 0,06
|
|Riyal
|4,9324
|4,9571
|% 0,05
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.649
|1.650
|-0,50
|
|Altın Gr.
|987
|987
|0,44
|
|Cumhuriyet
|6.659
|6.760
|-21,00
|
|Tam
|6.676
|6.753
|24,00
|
|Yarım
|3.253
|3.303
|14,00
|
|Çeyrek
|1.629
|1.653
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|18,69
|18,71
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,21
|11,23
|0,06
|
|B. Petrol
|89,94
|89,94
|-1,68
|
Seans Raporu
17:23
daha fazla
-
17:38ALBRK
Yüzde -4.44 oranında düşüşle 2.15 lira fiyatla işlem gören hissede 125, 588, 782 adet işlem
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17:37ALBRK
Yüzde -4.00 oranında düşüşle 2.16 lira fiyatla işlem gören hissede 125, 579, 306 adet işlem
-
17:36
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler YKBNK, AKSEN, PETKM
-
17:36
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler HEKTS, FROTO, TCELL
-
17:36XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -9, 72 kaybederek (% -0.28 ) 3, 405