***PGSUS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.02.2023 10:11
***PGSUS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PGSUS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PGSUS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113824
BIST
10:515.214
En Yüksek
|Değişim
|: 5,33%
|| 263,76
|Açılış
|: 5.311
|
|Önceki Kapanış
|: 4.950
|
5.320
En Düşük
5.131
10:5118,8555
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0070
|Açılış
|: 19,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0820
|
18,9250
En Düşük
18,8253
10:5120,2081
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0499
|Açılış
|: 20,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5300
|
20,2803
En Düşük
20,1197
10:511.115,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,70
|Açılış
|: 1.115,56
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,87
|
1.118,10
En Düşük
1.111,32
BIST En Aktif Hisseler10:49
|OYAKC
|30,14
|179.981.966
|% 10,00
|
|KONYA
|3.586,90
|13.544.134
|% 10,00
|
|KRDMA
|19,05
|141.954.552
|% 9,99
|
|SAMAT
|20,58
|9.539.359
|% 9,99
|
|NIBAS
|19,04
|3.219.912
|% 9,99
|
|COSMO
|85,00
|535.160
|% -7,76
|
|QNBFL
|81,10
|81.100
|% -7,21
|
|MACKO
|61,20
|189.103.953
|% -7,13
|
|RAYSG
|14,90
|1.417.933
|% -5,22
|
|AGESA
|28,12
|19.831.218
|% -4,16
|
|THYAO
|148,80
|2.667.272.971
|% 6,36
|
|EREGL
|44,04
|1.858.926.995
|% 6,58
|
|SISE
|45,62
|1.010.298.980
|% 6,84
|
|SAHOL
|42,44
|899.571.870
|% 3,92
|
|AKBNK
|17,00
|864.219.289
|% 5,13
|
|EKGYO
|7,67
|463.280.415
|% 6,53
|
|YKBNK
|9,47
|490.510.809
|% 5,93
|
|AKBNK
|17,00
|864.219.289
|% 5,13
|
|EREGL
|44,04
|1.858.926.995
|% 6,58
|
|ALBRK
|3,48
|146.619.934
|% 0,29
|
|10:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8505
|18,8565
|% 0,04
|
|Euro
|20,2112
|20,2211
|% 0,31
|
|Sterlin
|22,6349
|22,7484
|% 0,12
|
|Frank
|20,3537
|20,4763
|% 0,18
|
|Riyal
|5,0117
|5,0368
|% 0,05
|
|10:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.840
|1.840
|1,90
|
|Altın Gr.
|1.115
|1.115
|1,10
|
|Cumhuriyet
|7.517
|7.631
|-117,00
|
|Tam
|7.574
|7.639
|4,00
|
|Yarım
|3.700
|3.738
|2,00
|
|Çeyrek
|1.850
|1.869
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,65
|21,68
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|13,12
|13,14
|0,00
|
|B. Petrol
|85,94
|85,94
|0,56
|
Seans Raporu
10:49
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-
11:04XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 259, 42 artarak (% 5.86 ) 4, 690
-
11:04
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AFYON, OYAKC, TUPRS, CMENT, BUCIM, NUHCM, CIMSA, CMBTN, UMPAS, SASA
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11:04
CMENT, CIMSA, GOLTS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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11:04
AKGRT, QNBFB, PRKME değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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11:04
Bu seansda işlem gören 245 hisse senedinden 161 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 69 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 15 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem