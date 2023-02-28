***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Bilgilendirme Politikası









***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Bilgilendirme Politikası )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBilgilendirme PolitikasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarPegasus Hava Yolları Bilgilendirme Politikasında Yönetim Kurulu kararıyla yürürlüğe giren değişiklikler ekte karşılaştırmalı ve gerekçeli olarak yer almaktadır. Konu ile ilgili olarak 30 Mart 2023 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı gündeminde ayrı bir bilgilendirme maddesine yer verilmiştir. Bu Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117782BIST