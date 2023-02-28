***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Bilgilendirme Politikası
28.02.2023 18:39
***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Bilgilendirme Politikası )
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Türkçe
Bilgilendirme Politikası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Pegasus Hava Yolları Bilgilendirme Politikasında Yönetim Kurulu kararıyla yürürlüğe giren değişiklikler ekte karşılaştırmalı ve gerekçeli olarak yer almaktadır. Konu ile ilgili olarak 30 Mart 2023 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı gündeminde ayrı bir bilgilendirme maddesine yer verilmiştir. Bu Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117782
BIST
18:055.237
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 39,89
|Açılış
|: 5.229
|
|Önceki Kapanış
|: 5.197
|
5.266
En Düşük
5.180
18:0518,8822
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0049
|Açılış
|: 19,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1300
|
18,9166
En Düşük
18,7946
18:0520,0198
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0188
|Açılış
|: 20,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2400
|
20,1035
En Düşük
19,9370
18:051.110,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 6,90
|Açılış
|: 1.110,44
|
|Önceki Kapanış
|: 1.103,53
|
1.111,21
En Düşük
1.096,14
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UFUK
|52,80
|3.335.508
|% 10,00
|
|SELGD
|5,94
|2.857.302
|% 10,00
|
|PCILT
|31,28
|61.694.255
|% 9,99
|
|PRKME
|17,62
|48.131.798
|% 9,99
|
|KENT
|207,00
|3.447.395
|% 9,99
|
|METUR
|4,90
|53.313.609
|% -7,89
|
|FMIZP
|141,00
|40.650.029
|% -6,13
|
|MMCAS
|4,61
|184.681
|% -5,92
|
|EUYO
|5,24
|4.397.003
|% -5,92
|
|NIBAS
|22,92
|496.919.252
|% -5,52
|
|KRDMD
|22,54
|6.964.288.393
|% 2,64
|
|THYAO
|143,60
|6.513.675.927
|% 0,14
|
|OYAKC
|50,70
|5.713.552.627
|% 4,93
|
|EREGL
|44,10
|5.650.083.476
|% 0,14
|
|KOZAL
|24,46
|5.622.534.445
|% -0,65
|
|EKGYO
|8,39
|2.913.286.815
|% -1,76
|
|KRDMD
|22,54
|6.964.288.393
|% 2,64
|
|KOZAL
|24,46
|5.622.534.445
|% -0,65
|
|AKBNK
|17,50
|3.839.236.396
|% 1,04
|
|YKBNK
|10,01
|2.073.214.487
|% 1,52
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8771
|18,8822
|% -0,03
|
|Euro
|20,0101
|20,0198
|% -0,09
|
|Sterlin
|22,7569
|22,8710
|% 0,23
|
|Frank
|20,0591
|20,1799
|% -0,17
|
|Riyal
|5,0167
|5,0419
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.829
|1.829
|11,47
|
|Altın Gr.
|1.110
|1.110
|6,42
|
|Cumhuriyet
|7.438
|7.550
|-29,00
|
|Tam
|7.523
|7.599
|26,00
|
|Yarım
|3.675
|3.719
|13,00
|
|Çeyrek
|1.838
|1.859
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|20,90
|20,93
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|12,65
|12,67
|0,16
|
|B. Petrol
|83,68
|83,68
|1,64
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59CIMSA
Yüzde -4.71 oranında düşüşle 121.50 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 314, 742 adet işlem
-
17:58GENTS
Yüzde -3.51 oranında düşüşle 6.04 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 902, 424 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PGSUS, KRDMD, TOASO
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -12, 99 kaybederek (% -0.28 ) 4, 651
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PRKME, MEGAP, PCILT, PINSU, RODRG, SANKO, IDGYO, ALFAS, LINK, YAPRK