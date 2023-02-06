***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme
06.02.2023 17:19
***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Şirketimizin güncel ve tüm geçmiş değişiklikler yansıtılmış konsolide esas sözleşme metni ekte yer almaktadır.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
4 10/05/1990 10/05/1990 2523
6 26/11/1991 26/11/1991 2910
6 18/02/1994 18/02/1994 261
6 14/01/1997 14/01/1997 4208
6 02/07/1997 02/07/1997 4323
6 23/12/1997 23/12/1997 4446
6 16/12/1998 16/12/1998 4692
4 07/09/2005 07/09/2005 6384
6 17/03/2006 17/03/2006 6515
6 01/09/2006 01/09/2006 6633
6 16/03/2010 16/03/2010 7522
6 24/12/2010 24/12/2010 7715
4 01/08/2011 01/08/2011 7870
10, 13, 14, 16, 37 06/10/2011 06/10/2011 7915
4 20/09/2012 20/09/2012 8157
3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, Geçici Md.1, Geçici Md.2 20/03/2013 20/03/2013 8282
6 28/03/2013 28/03/2013 8288
4, 6, 12, 13, 16, 17 24/04/2014 24/04/2014 8556
10, 11 05/05/2016 05/05/2016 9069
6 07/06/2018 07/06/2018 9595
6 17/12/2018 21/12/2018 9729
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1110087
BIST