***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme









***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarŞirketimizin güncel ve tüm geçmiş değişiklikler yansıtılmış konsolide esas sözleşme metni ekte yer almaktadır.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No4 10/05/1990 10/05/1990 25236 26/11/1991 26/11/1991 29106 18/02/1994 18/02/1994 2616 14/01/1997 14/01/1997 42086 02/07/1997 02/07/1997 43236 23/12/1997 23/12/1997 44466 16/12/1998 16/12/1998 46924 07/09/2005 07/09/2005 63846 17/03/2006 17/03/2006 65156 01/09/2006 01/09/2006 66336 16/03/2010 16/03/2010 75226 24/12/2010 24/12/2010 77154 01/08/2011 01/08/2011 787010, 13, 14, 16, 37 06/10/2011 06/10/2011 79154 20/09/2012 20/09/2012 81573, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, Geçici Md.1, Geçici Md.2 20/03/2013 20/03/2013 82826 28/03/2013 28/03/2013 82884, 6, 12, 13, 16, 17 24/04/2014 24/04/2014 855610, 11 05/05/2016 05/05/2016 90696 07/06/2018 07/06/2018 95956 17/12/2018 21/12/2018 9729http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1110087BIST