***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler102.299.707 455.687.025 31.729.006 -2.132.417 2.131.817.567 -89.760.549 -221.159.956 5.016.306 832.182.941 507.378.625 3.753.058.255 -37.610.607 3.715.447.648Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-330.438.970 -330.438.970 -330.438.970Düzeltmelerden Sonraki Tutar102.299.707 455.687.025 31.729.006 -2.132.417 2.131.817.567 -89.760.549 -221.159.956 5.016.306 501.743.971 507.378.625 3.422.619.285 -37.610.607 3.385.008.678Transferler507.378.625 -507.378.625 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 135.025.552 -14.902.347 182.185.553 -213.853.278 88.455.480 -3.290.232 85.165.248Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler102.299.707 455.687.025 31.729.006 -2.132.417 2.266.843.119 -104.662.896 -38.974.403 5.016.306 1.009.122.596 -213.853.278 3.511.074.765 -40.900.839 3.470.173.926Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler102.299.707 455.687.025 0 -3.904.009 2.574.427.009 0 -42.163.181 18.542.287 903.911.251 1.333.369.118 5.342.169.207 0 5.342.169.207Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar102.299.707 455.687.025 0 -3.904.009 2.574.427.009 0 -42.163.181 18.542.287 903.911.251 1.333.369.118 5.342.169.207 0 5.342.169.207Transferler0 0 0 0 1.333.369.118 -1.333.369.118 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 508.422.903 0 -503.453.770 0 0 -401.505.032 -396.535.899 0 -396.535.899Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0 0 0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0 0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler102.299.707 455.687.025 0 -3.904.009 3.082.849.912 0 -545.616.951 18.542.287 2.237.280.369 -401.505.032 4.945.633.308 0 4.945.633.308Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-680.095.903 238.804.116Dönem Karı (Zararı)-401.505.032 -214.513.684Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-401.505.032 -214.513.684Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler555.128.910 435.684.348Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8-9-10 428.247.054 355.711.042Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-1.594.442 1.897.453Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-1.594.442 1.897.453Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler18.684.324 7.966.181Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18.118.948 7.804.487Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler565.376 161.694Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler19 119.678.768 103.335.406Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler3 -4.597.054 -3.131.104Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-92.290.597 -23.102.549Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler87.000.857 -6.992.081İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-832.189.879 80.054.003Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler272.275.790 -415.420.744İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)272.275.790 -415.420.744Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-929.588.125 -21.333.178Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-6.264.706 -3.934.891Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler105.913.333 -210.277Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-274.526.171 520.953.093Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-678.566.001 301.224.667Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-1.409.671 -62.277.569Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler-120.231 -142.982YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-699.707.832 -121.910.412Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri281.933 977.983Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-15.031.691 -30.643.964Verilen Nakit Avans ve Borçlar-684.958.074 -92.244.431FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI84.771.509 -715.587.097Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri550.096.960 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -307.226.950Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -307.226.950Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-381.343.144 -311.094.208Ödenen Faiz-106.773.485 -121.981.592Alınan Faiz22.791.178 24.715.653YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.295.032.226 -598.693.393Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi417.326.664 186.019.764NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-877.705.562 -412.673.629DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ26 4.187.316.581 2.741.044.971DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ26 3.309.611.019 2.328.371.342Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri26 3.309.611.019 4.187.316.581Ticari Alacaklar6 175.603.230 446.978.360İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 175.603.230 446.978.360Diğer Alacaklar823.733.486 88.182.569İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar5 390 102.852İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar823.733.096 88.079.717Türev Araçlar21 4.496.056 61.239Stoklar81.717.732 75.453.026Peşin Ödenmiş Giderler7 2.227.396.979 1.276.409.834Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar12.877.924 13.721.092Diğer Dönen Varlıklar1.016.103 829.576ARA TOPLAM6.636.452.529 6.088.952.277TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR6.636.452.529 6.088.952.277DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar197.129.926 150.906.344Diğer Alacaklar6 147.017.306 144.500.892İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 147.017.306 144.500.892Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar3 62.850.256 57.154.173Maddi Duran Varlıklar8 1.779.959.989 1.675.901.667Kullanım Hakkı Varlıkları10 12.842.869.307 11.906.754.965Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 90.371.865 79.791.006Peşin Ödenmiş Giderler7 966.281.047 955.359.874TOPLAM DURAN VARLIKLAR16.086.479.696 14.970.368.921TOPLAM VARLIKLAR22.722.932.225 21.059.321.198KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar22 1.412.120.659 758.293.604Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları22 1.703.800.692 1.536.570.246Ticari Borçlar6 895.642.820 789.729.487İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5 6.173.298 1.543.950İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar889.469.522 788.185.537Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar32.075.394 38.411.053Diğer Borçlar6 55.936.458 33.397.989Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler653.971.660 963.908.296Türev Araçlar21 640.982.440 53.134.363Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7 183.760.648 129.581.075Kısa Vadeli Karşılıklar412.496.081 460.143.908Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar201.873.766 182.949.999Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar210.622.315 277.193.909Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.842.615 2.056.687ARA TOPLAM5.992.629.467 4.765.226.708TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER5.992.629.467 4.765.226.708UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar22 9.078.405.251 8.460.811.498Türev Araçlar21 176.330.343 1.505.350Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)304.684.154 318.913.475Uzun Vadeli Karşılıklar1.926.585.129 1.675.179.511Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar72.184.502 69.675.789Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar1.854.400.627 1.605.503.722Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü298.664.573 495.515.449TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER11.784.669.450 10.951.925.283TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER17.777.298.917 15.717.151.991ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar4.945.633.308 5.342.169.207Ödenmiş Sermaye14 102.299.707 102.299.707Paylara İlişkin Primler (İskontolar)455.687.025 455.687.025Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)3.078.945.903 2.570.523.000Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.904.009 -3.904.009Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.904.009 -3.904.009Yabancı Para Çevrim Farkları3.082.849.912 2.574.427.009Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-545.616.951 -42.163.181Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-545.616.951 -42.163.181Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler18.542.287 18.542.287Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları2.237.280.369 903.911.251Net Dönem Karı veya Zararı-401.505.032 1.333.369.118Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR4.945.633.308 5.342.169.207TOPLAM KAYNAKLAR22.722.932.225 21.059.321.198Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 1.878.316.894 1.765.904.482Satışların Maliyeti15 -1.959.276.549 -1.734.530.669TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)-80.959.655 31.373.813BRÜT KAR (ZARAR)-80.959.655 31.373.813Genel Yönetim Giderleri16 -66.086.806 -78.094.224Pazarlama Giderleri16 -71.198.900 -64.704.282Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 151.341.527 59.748.857Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler17 -120.150.991 -3.919.913ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-187.054.825 -55.595.749Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler18 150.932 459.873Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar3 4.597.054 3.131.104FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-182.306.839 -52.004.772Finansman Gelirleri19 26.300.522 31.221.009Finansman Giderleri19 -337.789.312 -216.832.470SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-493.795.629 -237.616.233Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri92.290.597 23.102.549Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri92.290.597 23.102.549SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-401.505.032 -214.513.684DÖNEM KARI (ZARARI)-401.505.032 -214.513.684Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 -660.406Ana Ortaklık Payları-401.505.032 -213.853.278Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)20 -3,92479161 -2,09045836Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar508.422.903 135.025.552Yabancı Para Çevrim Farkları508.422.903 135.025.552Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-503.453.770 164.653.380Yabancı Para Çevrim Farkları0 -17.532.173Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-645.453.552 235.596.900Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-645.453.552 235.596.900Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler141.999.782 -53.411.347Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri141.999.782 -53.411.347DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)4.969.133 299.678.932TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-396.535.899 85.165.248Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 -3.290.232Ana Ortaklık Payları-396.535.899 88.455.480http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844243BIST