***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler102.299.707 455.687.025 31.729.006 -2.132.417 2.131.817.567 -89.760.549 -221.159.956 5.016.306 832.182.941 507.378.625 3.753.058.255 -37.610.607 3.715.447.648Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-330.923.663 -330.923.663 -330.923.663Düzeltmelerden Sonraki Tutar102.299.707 455.687.025 31.729.006 -2.132.417 2.131.817.567 -89.760.549 -221.159.956 3.384.523.985Transferler13.525.981 493.852.644 -507.378.625 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 12.623.953 -15.911.491 71.689.049 1.310.547.617 1.378.949.128 -1.609.113 1.377.340.015Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler102.299.707 455.687.025 31.729.006 -2.132.417 2.144.441.520 -105.672.040 -149.470.907 18.542.287 995.111.922 1.310.547.617 4.801.083.720 -39.219.720 4.761.864.000Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler102.299.707 455.687.025 0 -3.904.009 2.574.427.009 0 -42.163.181 18.542.287 903.911.251 1.333.369.118 5.342.169.207 0 5.342.169.207Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0Transferler0 0 0 1.917.654 1.331.451.464 -1.333.369.118 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 1.922.709.293 0 -174.703.013 0 0 -1.225.183.204 522.823.076 0 522.823.076Dönem Sonu Bakiyeler102.299.707 0 0 0 0 0 0 455.687.025 0 0 0 0 0 0 -3.904.009 0 0 0 0 0 4.497.136.302 0 0 0 -216.866.194 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.459.941 0 0 0 2.235.362.715 -1.225.183.204 0 5.864.992.283 0 5.864.992.283Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-59.172.457 2.624.517.975Dönem Karı (Zararı)-1.225.183.204 1.311.746.414Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-1.225.183.204 1.311.746.414Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.768.134.113 1.343.119.838Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8-9-10 1.452.846.667 1.137.406.690Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-4.365.308 3.137.363Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-4.365.308 3.137.363Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-62.513.957 -233.641.104Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-1.437.779 135.877.577Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-569.202 -722.465Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-60.506.976 -368.796.216Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler19 380.241.840 342.672.010Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler3 -13.925.578 -11.274.528Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-25.467.488 106.166.685Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler41.317.937 -1.347.278İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-491.042.963 34.681.492Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler274.455.651 -506.754.584Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-734.242.055 -238.643.212Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-13.222.933 -28.035.440Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler195.946.169 358.658.502Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-213.979.795 449.456.226Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları51.907.946 2.689.547.744Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-111.053.669 -64.816.656Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler-26.734 -213.113YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-506.721.799 -251.294.131Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri849.998 1.430.236Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-50.369.609 -90.784.785Verilen Nakit Avans ve Borçlar-457.202.188 -161.939.582FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-670.251.674 -1.478.560.180Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.871.433.931 426.168.500Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-973.214.587 -403.192.450Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-973.214.587 -403.192.450Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.298.698.584 -1.250.159.498Ödenen Faiz-332.462.935 -318.725.432Alınan Faiz62.690.501 67.348.700YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.236.145.930 894.663.664Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi1.087.517.048 289.561.086NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-148.628.882 1.184.224.750DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ26 4.187.316.581 2.741.044.971DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ26 4.038.687.699 3.925.269.721Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri26 4.038.687.699 4.187.316.581Ticari Alacaklar6 179.970.825 446.978.360İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 179.970.825 446.978.360Diğer Alacaklar6 377.202.925 88.182.569İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar5 389.286 102.852İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar376.813.639 88.079.717Türev Araçlar21 547.723 61.239Stoklar88.675.959 75.453.026Peşin Ödenmiş Giderler7 1.715.057.285 1.276.409.834Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar4.420.054 13.721.092Diğer Dönen Varlıklar31.488.823 829.576ARA TOPLAM6.436.051.293 6.088.952.277TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR6.436.051.293 6.088.952.277DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar243.926.611 150.906.344Diğer Alacaklar6 152.006.799 144.500.892İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar152.006.799 144.500.892Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar3 75.911.262 57.154.173Maddi Duran Varlıklar8 2.223.643.251 1.675.901.667Kullanım Hakkı Varlıkları10 17.977.194.923 11.906.754.965Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 110.594.946 79.791.006Peşin Ödenmiş Giderler7 1.775.608.053 955.359.874TOPLAM DURAN VARLIKLAR22.558.885.845 14.970.368.921TOPLAM VARLIKLAR28.994.937.138 21.059.321.198KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar22 1.275.694.831 758.293.604Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları22 2.174.851.467 1.536.570.246Ticari Borçlar6 918.734.794 722.788.625İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5 20.999.568 1.543.950İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 897.735.226 721.244.675Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar93.339.149 38.411.053Diğer Borçlar110.405.172 33.397.989Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler7 605.328.971 963.908.296Türev Araçlar21 294.444.026 53.134.363Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7 357.986.752 196.521.937Kısa Vadeli Karşılıklar835.604.433 460.143.908Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar29.764.653 182.949.999Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar805.839.780 277.193.909Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.848.758 2.056.687ARA TOPLAM6.668.238.353 4.765.226.708TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER6.668.238.353 4.765.226.708UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar22 13.794.066.916 8.460.811.498Türev Araçlar21 37.527.436 1.505.350Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)326.418.747 318.913.475Uzun Vadeli Karşılıklar1.697.532.438 1.675.179.511Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar117.190.509 69.675.789Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar1.580.341.929 1.605.503.722Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü606.160.965 495.515.449TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER16.461.706.502 10.951.925.283TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER23.129.944.855 15.717.151.991ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar5.864.992.283 5.342.169.207Ödenmiş Sermaye14 102.299.707 102.299.707Paylara İlişkin Primler (İskontolar)455.687.025 455.687.025Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)4.493.232.293 2.570.523.000Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.904.009 -3.904.009Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.904.009 -3.904.009Yabancı Para Çevrim Farkları4.497.136.302 2.574.427.009Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-216.866.194 -42.163.181Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-216.866.194 -42.163.181Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler20.459.941 18.542.287Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları2.235.362.715 903.911.251Net Dönem Karı veya Zararı-1.225.183.204 1.333.369.118TOPLAM ÖZKAYNAKLAR5.864.992.283 5.342.169.207TOPLAM KAYNAKLAR28.994.937.138 21.059.321.198Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 3.519.440.625 8.513.496.028 1.489.823.963 4.117.149.653Satışların Maliyeti15 -4.193.184.491 -6.155.155.315 -1.549.068.177 -2.335.692.427TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)-673.743.866 2.358.340.713 -59.244.214 1.781.457.226BRÜT KAR (ZARAR)-673.743.866 2.358.340.713 -59.244.214 1.781.457.226Genel Yönetim Giderleri16 -177.998.854 -186.421.410 -61.696.525 -63.478.931Pazarlama Giderleri16 -123.776.312 -236.475.405 -36.097.805 -80.417.490Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 246.998.643 251.043 36.946.127 149.767Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler17 -292.956.987 -56.610.679 122.772.495 -108.001.705ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-1.021.477.376 1.879.084.262 2.680.078 1.529.708.867Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler18 702.738 843.625 551.297 11.695Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar3 13.925.578 11.274.528 5.603.332 4.896.748FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-1.006.849.060 1.891.202.415 8.834.707 1.534.617.310Finansman Gelirleri19 199.309.726 71.627.713 270.950.455 27.418.477Finansman Giderleri19 -443.111.358 -544.917.029 -166.693.905 -251.710.331SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-1.250.650.692 1.417.913.099 113.091.257 1.310.325.456Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri25.467.488 -106.166.685 -9.678.326 -107.709.487Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 -77.612.692 0 -77.612.692Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25.467.488 -28.553.993 -9.678.326 -30.096.795SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-1.225.183.204 1.311.746.414 103.412.931 1.202.615.969DÖNEM KARI (ZARARI)-1.225.183.204 1.311.746.414 103.412.931 1.202.615.969Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 1.198.797 0 2.586.897Ana Ortaklık Payları-1.225.183.204 1.310.547.617 103.412.931 1.200.029.072Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)20 -11,97640971 12,81086384 1,01088199 11,73370103Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar1.922.709.293 12.623.953 1.029.231.378 -328.210.202Yabancı Para Çevrim Farkları1.922.709.293 12.623.953 1.029.231.378 -328.210.202Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-174.703.013 52.969.648 1.387.612 -63.991.506Yabancı Para Çevrim Farkları0 -18.719.401 0 4.805.611Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-223.978.221 92.706.134 1.778.987 -88.966.367Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-223.978.221 92.706.134 1.778.987 -88.966.367Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler49.275.208 -21.017.085 -391.375 20.169.250Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri49.275.208 -21.017.085 -391.375 20.169.250DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.748.006.280 65.593.601 1.030.618.990 -392.201.708TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)522.823.076 1.377.340.015 1.134.031.921 810.414.261Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 -1.609.113 0 3.307.739Ana Ortaklık Payları522.823.076 1.378.949.128 1.134.031.921 807.106.522http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887652BIST