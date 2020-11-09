***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
09.11.2020 22:19
***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
102.299.707 455.687.025 31.729.006 -2.132.417 2.131.817.567 -89.760.549 -221.159.956 5.016.306 832.182.941 507.378.625 3.753.058.255 -37.610.607 3.715.447.648
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-330.923.663 -330.923.663 -330.923.663
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
102.299.707 455.687.025 31.729.006 -2.132.417 2.131.817.567 -89.760.549 -221.159.956 3.384.523.985
Transferler
13.525.981 493.852.644 -507.378.625 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 12.623.953 -15.911.491 71.689.049 1.310.547.617 1.378.949.128 -1.609.113 1.377.340.015
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
102.299.707 455.687.025 31.729.006 -2.132.417 2.144.441.520 -105.672.040 -149.470.907 18.542.287 995.111.922 1.310.547.617 4.801.083.720 -39.219.720 4.761.864.000
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
102.299.707 455.687.025 0 -3.904.009 2.574.427.009 0 -42.163.181 18.542.287 903.911.251 1.333.369.118 5.342.169.207 0 5.342.169.207
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Transferler
0 0 0 1.917.654 1.331.451.464 -1.333.369.118 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 1.922.709.293 0 -174.703.013 0 0 -1.225.183.204 522.823.076 0 522.823.076
Dönem Sonu Bakiyeler
102.299.707 0 0 0 0 0 0 455.687.025 0 0 0 0 0 0 -3.904.009 0 0 0 0 0 4.497.136.302 0 0 0 -216.866.194 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.459.941 0 0 0 2.235.362.715 -1.225.183.204 0 5.864.992.283 0 5.864.992.283
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-59.172.457 2.624.517.975
Dönem Karı (Zararı)
-1.225.183.204 1.311.746.414
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-1.225.183.204 1.311.746.414
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.768.134.113 1.343.119.838
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8-9-10 1.452.846.667 1.137.406.690
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-4.365.308 3.137.363
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-4.365.308 3.137.363
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-62.513.957 -233.641.104
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-1.437.779 135.877.577
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-569.202 -722.465
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-60.506.976 -368.796.216
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
19 380.241.840 342.672.010
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
3 -13.925.578 -11.274.528
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-25.467.488 106.166.685
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
41.317.937 -1.347.278
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-491.042.963 34.681.492
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
274.455.651 -506.754.584
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-734.242.055 -238.643.212
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-13.222.933 -28.035.440
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
195.946.169 358.658.502
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-213.979.795 449.456.226
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
51.907.946 2.689.547.744
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-111.053.669 -64.816.656
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-26.734 -213.113
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-506.721.799 -251.294.131
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
849.998 1.430.236
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-50.369.609 -90.784.785
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-457.202.188 -161.939.582
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-670.251.674 -1.478.560.180
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.871.433.931 426.168.500
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-973.214.587 -403.192.450
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-973.214.587 -403.192.450
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.298.698.584 -1.250.159.498
Ödenen Faiz
-332.462.935 -318.725.432
Alınan Faiz
62.690.501 67.348.700
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.236.145.930 894.663.664
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.087.517.048 289.561.086
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-148.628.882 1.184.224.750
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
26 4.187.316.581 2.741.044.971
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
26 4.038.687.699 3.925.269.721
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
26 4.038.687.699 4.187.316.581
Ticari Alacaklar
6 179.970.825 446.978.360
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 179.970.825 446.978.360
Diğer Alacaklar
6 377.202.925 88.182.569
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 389.286 102.852
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
376.813.639 88.079.717
Türev Araçlar
21 547.723 61.239
Stoklar
88.675.959 75.453.026
Peşin Ödenmiş Giderler
7 1.715.057.285 1.276.409.834
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
4.420.054 13.721.092
Diğer Dönen Varlıklar
31.488.823 829.576
ARA TOPLAM
6.436.051.293 6.088.952.277
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
6.436.051.293 6.088.952.277
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
243.926.611 150.906.344
Diğer Alacaklar
6 152.006.799 144.500.892
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
152.006.799 144.500.892
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 75.911.262 57.154.173
Maddi Duran Varlıklar
8 2.223.643.251 1.675.901.667
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 17.977.194.923 11.906.754.965
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 110.594.946 79.791.006
Peşin Ödenmiş Giderler
7 1.775.608.053 955.359.874
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
22.558.885.845 14.970.368.921
TOPLAM VARLIKLAR
28.994.937.138 21.059.321.198
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
22 1.275.694.831 758.293.604
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
22 2.174.851.467 1.536.570.246
Ticari Borçlar
6 918.734.794 722.788.625
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 20.999.568 1.543.950
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 897.735.226 721.244.675
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
93.339.149 38.411.053
Diğer Borçlar
110.405.172 33.397.989
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
7 605.328.971 963.908.296
Türev Araçlar
21 294.444.026 53.134.363
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 357.986.752 196.521.937
Kısa Vadeli Karşılıklar
835.604.433 460.143.908
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
29.764.653 182.949.999
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
805.839.780 277.193.909
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.848.758 2.056.687
ARA TOPLAM
6.668.238.353 4.765.226.708
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.668.238.353 4.765.226.708
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
22 13.794.066.916 8.460.811.498
Türev Araçlar
21 37.527.436 1.505.350
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
326.418.747 318.913.475
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.697.532.438 1.675.179.511
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
117.190.509 69.675.789
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
1.580.341.929 1.605.503.722
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
606.160.965 495.515.449
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
16.461.706.502 10.951.925.283
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
23.129.944.855 15.717.151.991
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
5.864.992.283 5.342.169.207
Ödenmiş Sermaye
14 102.299.707 102.299.707
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
455.687.025 455.687.025
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
4.493.232.293 2.570.523.000
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.904.009 -3.904.009
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.904.009 -3.904.009
Yabancı Para Çevrim Farkları
4.497.136.302 2.574.427.009
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-216.866.194 -42.163.181
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-216.866.194 -42.163.181
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20.459.941 18.542.287
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
2.235.362.715 903.911.251
Net Dönem Karı veya Zararı
-1.225.183.204 1.333.369.118
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
5.864.992.283 5.342.169.207
TOPLAM KAYNAKLAR
28.994.937.138 21.059.321.198
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
15 3.519.440.625 8.513.496.028 1.489.823.963 4.117.149.653
Satışların Maliyeti
15 -4.193.184.491 -6.155.155.315 -1.549.068.177 -2.335.692.427
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-673.743.866 2.358.340.713 -59.244.214 1.781.457.226
BRÜT KAR (ZARAR)
-673.743.866 2.358.340.713 -59.244.214 1.781.457.226
Genel Yönetim Giderleri
16 -177.998.854 -186.421.410 -61.696.525 -63.478.931
Pazarlama Giderleri
16 -123.776.312 -236.475.405 -36.097.805 -80.417.490
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 246.998.643 251.043 36.946.127 149.767
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -292.956.987 -56.610.679 122.772.495 -108.001.705
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.021.477.376 1.879.084.262 2.680.078 1.529.708.867
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
18 702.738 843.625 551.297 11.695
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 13.925.578 11.274.528 5.603.332 4.896.748
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.006.849.060 1.891.202.415 8.834.707 1.534.617.310
Finansman Gelirleri
19 199.309.726 71.627.713 270.950.455 27.418.477
Finansman Giderleri
19 -443.111.358 -544.917.029 -166.693.905 -251.710.331
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.250.650.692 1.417.913.099 113.091.257 1.310.325.456
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
25.467.488 -106.166.685 -9.678.326 -107.709.487
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 -77.612.692 0 -77.612.692
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25.467.488 -28.553.993 -9.678.326 -30.096.795
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.225.183.204 1.311.746.414 103.412.931 1.202.615.969
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.225.183.204 1.311.746.414 103.412.931 1.202.615.969
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 1.198.797 0 2.586.897
Ana Ortaklık Payları
-1.225.183.204 1.310.547.617 103.412.931 1.200.029.072
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
20 -11,97640971 12,81086384 1,01088199 11,73370103
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.922.709.293 12.623.953 1.029.231.378 -328.210.202
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.922.709.293 12.623.953 1.029.231.378 -328.210.202
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-174.703.013 52.969.648 1.387.612 -63.991.506
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 -18.719.401 0 4.805.611
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-223.978.221 92.706.134 1.778.987 -88.966.367
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-223.978.221 92.706.134 1.778.987 -88.966.367
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
49.275.208 -21.017.085 -391.375 20.169.250
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
49.275.208 -21.017.085 -391.375 20.169.250
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.748.006.280 65.593.601 1.030.618.990 -392.201.708
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
522.823.076 1.377.340.015 1.134.031.921 810.414.261
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 -1.609.113 0 3.307.739
Ana Ortaklık Payları
522.823.076 1.378.949.128 1.134.031.921 807.106.522
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887652
BIST