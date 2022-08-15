***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler102.299.707 455.687.025 -2.972.061 4.609.042.699 -68.365.331 20.459.941 2.235.362.715 -1.965.097.057 5.386.417.638 5.386.417.638Transferler-1.965.097.057 1.965.097.057 0 0Dönem Karı (Zararı)Dönem Karı (Zararı)-1.890.121.274 -1.890.121.274 -1.890.121.274Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-17.648.206 1.463.122.384 728.542.689 2.174.016.867 2.174.016.867Dönem Sonu Bakiyeler102.299.707 455.687.025 -29.428.770 9.342.566.842 854.490.894 20.459.941 -1.702.212.691 -1.890.121.274 7.153.741.674 7.153.741.674Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI5.551.744.773 1.250.086.499Dönem Karı (Zararı)-1.890.121.274 -1.595.692.698Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-1.890.121.274 -1.595.692.698Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler3.831.717.116 1.677.391.674Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8-9-10 2.159.240.177 1.238.629.655Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler24.298.445 -7.740.017Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler20.348.245 -7.740.017Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler3.950.200 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler99.422.022 74.740.278Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler138.153.799 19.316.526Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4.135.659 543.267Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-42.867.436 54.880.485Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler938.284.747 455.989.413Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-25.574.512 0Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-25.574.512 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler3 -3.000.051 -6.057.762Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-90.122.908 -78.160.821Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 0İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-80.626.933 0Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler809.796.129 -9.072İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler3.756.088.249 1.171.701.944Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-900.855.091 -562.967.107Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-94.303.166 68.724.968Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-249.158.309 10.377.491Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.084.583.193 300.666.038Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)3.915.821.622 1.354.900.554Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları5.697.684.091 1.253.400.920Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-145.814.918 -3.227.993Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler-124.400 -86.428YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.187.991.640 -1.374.552.002İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri35.622.514 0Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-577.714.659 -945.620.432Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları406.858.365 -25.413.753Verilen Nakit Avans ve Borçlar-1.193.001.268 -409.249.379Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0Alınan Faiz95.077.500 5.731.562Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)45.165.908 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.848.194.389 2.435.010.774Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.015.508.680 3.879.402.942Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.096.094.280 -99.105.400Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.096.094.280 -99.105.400Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.974.842.124 -1.035.872.014Ödenen Faiz-941.461.359 -357.971.597Alınan Faiz148.694.694 48.556.843YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)515.558.744 2.310.545.271Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi2.230.283.383 135.394.564NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.745.842.127 2.445.939.835DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ27 6.976.779.772 3.605.570.830DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ27 9.722.621.899 6.051.510.665Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri27 9.722.621.899 6.976.779.772Finansal Yatırımlar22 537.263.138 565.472.751Vadeli Mevduatlar0 286.304.850Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar180.217.868 279.167.901Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar357.045.270 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar6 1.354.130.001 337.172.794İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar1.354.130.001 337.172.794Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar5 202.060.652 127.250.026İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar202.060.652 127.250.026Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar21 844.184.675 118.364.973Stoklar437.991.155 141.338.089Peşin Ödenmiş Giderler7 4.682.568.384 4.044.857.895Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar2.340.252 5.030.039Diğer Dönen Varlıklar44.363.539 62.757.524ARA TOPLAM17.827.523.695 12.379.023.863Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar891.999.385 308.090.975TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR18.719.523.080 12.687.114.838DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar22 3.565.256.871 2.173.986.740Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar3.565.256.871 2.173.986.740Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar6 521.419.253 385.733.767İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar521.419.253 385.733.767Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar21 265.543.763 45.204.115Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar3 309.635.958 165.913.947Maddi Duran Varlıklar8 2.075.504.590 1.854.850.887Kullanım Hakkı Varlıkları10 43.794.215.860 32.695.303.761Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 219.156.947 183.945.727Peşin Ödenmiş Giderler7 4.229.341.903 2.770.997.585Diğer Duran Varlıklar0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR54.980.075.145 40.275.936.529TOPLAM VARLIKLAR73.699.598.225 52.963.051.367KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar22 3.281.492.892 3.413.628.246İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar3.281.492.892 3.413.628.246Banka Kredileri3.281.492.892 3.413.628.246Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları22 6.724.115.407 4.353.923.129İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6.724.115.407 4.353.923.129Banka Kredileri22 55.935.382 66.013.613Kiralama İşlemlerinden Borçlar22 6.136.132.658 3.876.778.287İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları22 532.047.367 411.131.229Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar6 3.428.575.397 1.890.418.358İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5 8.099.836 8.656.890İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar3.420.475.561 1.881.761.468Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar143.953.233 46.371.989Diğer Borçlar1.362.074.433 166.192.097İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 0 158.955İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 1.362.074.433 166.033.142Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler7 5.455.104.967 1.470.909.753Türev Araçlar21 0 211.337Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7 639.102.475 299.944.356Kısa Vadeli Karşılıklar1.166.637.574 1.037.352.947Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar312.919.159 323.182.559Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar853.718.415 714.170.388Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler240.999 165.673ARA TOPLAM22.201.297.377 12.679.117.885TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER22.201.297.377 12.679.117.885UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar22 38.819.232.644 28.898.415.157İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar38.819.232.644 28.898.415.157Banka Kredileri22 15.920.793 383.672.738Kiralama İşlemlerinden Borçlar22 33.012.095.759 24.038.791.581İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları22 5.791.216.092 4.475.950.838Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Borçlar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7 429.292.098 412.770.929Uzun Vadeli Karşılıklar3.875.258.985 3.171.423.448Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar91.548.890 66.886.363Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar3.783.710.095 3.104.537.085Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü1.220.775.447 931.477.867Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER44.344.559.174 33.414.087.401TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER66.545.856.551 46.093.205.286ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar7.153.741.674 6.869.846.081Ödenmiş Sermaye14 102.299.707 102.299.707Paylara İlişkin Primler (İskontolar)455.687.025 455.687.025Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)9.313.138.072 7.867.663.894Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-29.428.770 -11.780.564Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-29.428.770 -11.780.564Yabancı Para Çevrim Farkları9.342.566.842 7.879.444.458Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)854.490.894 125.948.205Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)854.490.894 125.948.205Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler20.459.941 20.459.941Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-1.702.212.691 270.265.658Net Dönem Karı veya Zararı-1.890.121.274 -1.972.478.349TOPLAM ÖZKAYNAKLAR7.153.741.674 6.869.846.081TOPLAM KAYNAKLAR73.699.598.225 52.963.051.367Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 12.415.000.029 2.634.454.661 8.351.000.351 1.544.523.040Satışların Maliyeti15 -12.009.944.492 -3.587.015.286 -7.601.414.502 -1.927.068.675TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)405.055.537 -952.560.625 749.585.849 -382.545.635Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0 0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0 0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0BRÜT KAR (ZARAR)405.055.537 -952.560.625 749.585.849 -382.545.635Genel Yönetim Giderleri16 -318.898.128 -146.676.987 -152.336.093 -82.746.069Pazarlama Giderleri16 -309.649.146 -85.427.857 -186.756.504 -49.078.855Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 9.263.042 7.773.208 7.705.322 11.548.724Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler17 -134.099.441 -12.498.627 -97.645.495 -1.984.539ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-348.328.136 -1.189.390.888 320.553.079 -504.806.374Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler18 234.190.475 6.098.143 99.590.538 2.270.181Yatırım Faaliyetlerinden Giderler18 -3.950.200 -13.809.385 1.063.484 -14.167.257Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar3 3.000.051 6.057.762 -1.591.685 4.371.447FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-115.087.810 -1.191.044.368 419.615.416 -512.332.003Finansman Gelirleri19 106.774.841 49.812.039 52.673.358 31.370.189Finansman Giderleri19 -1.971.931.213 -532.621.190 -1.306.678.474 -225.711.754SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-1.980.244.182 -1.673.853.519 -834.389.700 -706.673.568Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri90.122.908 78.160.821 43.886.801 44.220.200Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 90.122.908 78.160.821 43.886.801 44.220.200SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-1.890.121.274 -1.595.692.698 -790.502.899 -662.453.368DÖNEM KARI (ZARARI)-1.890.121.274 -1.595.692.698 -790.502.899 -662.453.368Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-1.890.121.274 -1.595.692.698 -790.502.899 -662.453.368Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)20 -18,47631171 -15,59821377 -7,72732320 -6,47561354Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar1.445.474.178 695.389.856 570.014.688 282.797.994Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-22.060.258 0 -22.060.258 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları1.463.122.384 695.389.856 587.662.894 282.797.994Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler4.412.052 0 4.412.052 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri4.412.052 0 4.412.052 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar728.542.689 200.745.006 -11.459.594 74.984.645Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)946.159.350 261.962.900 -14.882.594 104.762.443Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)946.159.350 261.962.900 -14.882.594 104.762.443Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-217.616.661 -61.217.894 3.423.000 -29.777.798Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-217.616.661 -61.217.894 3.423.000 -29.777.798DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.174.016.867 896.134.862 558.555.094 357.782.639TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)283.895.593 -699.557.836 -231.947.805 -304.670.729Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0Ana Ortaklık Payları283.895.593 -699.557.836 -231.947.805 -304.670.729http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055656BIST