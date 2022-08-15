***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
15.08.2022 20:06
***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
102.299.707 455.687.025 -2.972.061 4.609.042.699 -68.365.331 20.459.941 2.235.362.715 -1.965.097.057 5.386.417.638 5.386.417.638
Transferler
-1.965.097.057 1.965.097.057 0 0
Dönem Karı (Zararı)
0
Dönem Karı (Zararı)
-1.890.121.274 -1.890.121.274 -1.890.121.274
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-17.648.206 1.463.122.384 728.542.689 2.174.016.867 2.174.016.867
Dönem Sonu Bakiyeler
102.299.707 455.687.025 -29.428.770 9.342.566.842 854.490.894 20.459.941 -1.702.212.691 -1.890.121.274 7.153.741.674 7.153.741.674
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.551.744.773 1.250.086.499
Dönem Karı (Zararı)
-1.890.121.274 -1.595.692.698
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-1.890.121.274 -1.595.692.698
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.831.717.116 1.677.391.674
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8-9-10 2.159.240.177 1.238.629.655
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
24.298.445 -7.740.017
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
20.348.245 -7.740.017
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.950.200 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
99.422.022 74.740.278
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
138.153.799 19.316.526
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4.135.659 543.267
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-42.867.436 54.880.485
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
938.284.747 455.989.413
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-25.574.512 0
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-25.574.512 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
3 -3.000.051 -6.057.762
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-90.122.908 -78.160.821
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-80.626.933 0
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
809.796.129 -9.072
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
3.756.088.249 1.171.701.944
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-900.855.091 -562.967.107
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-94.303.166 68.724.968
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-249.158.309 10.377.491
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.084.583.193 300.666.038
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
3.915.821.622 1.354.900.554
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
5.697.684.091 1.253.400.920
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-145.814.918 -3.227.993
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-124.400 -86.428
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.187.991.640 -1.374.552.002
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
35.622.514 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-577.714.659 -945.620.432
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
406.858.365 -25.413.753
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-1.193.001.268 -409.249.379
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Alınan Faiz
95.077.500 5.731.562
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
45.165.908 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.848.194.389 2.435.010.774
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.015.508.680 3.879.402.942
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.096.094.280 -99.105.400
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.096.094.280 -99.105.400
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.974.842.124 -1.035.872.014
Ödenen Faiz
-941.461.359 -357.971.597
Alınan Faiz
148.694.694 48.556.843
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
515.558.744 2.310.545.271
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
2.230.283.383 135.394.564
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.745.842.127 2.445.939.835
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
27 6.976.779.772 3.605.570.830
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
27 9.722.621.899 6.051.510.665
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
27 9.722.621.899 6.976.779.772
Finansal Yatırımlar
22 537.263.138 565.472.751
Vadeli Mevduatlar
0 286.304.850
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar
180.217.868 279.167.901
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
357.045.270 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
6 1.354.130.001 337.172.794
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.354.130.001 337.172.794
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
5 202.060.652 127.250.026
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
202.060.652 127.250.026
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
21 844.184.675 118.364.973
Stoklar
437.991.155 141.338.089
Peşin Ödenmiş Giderler
7 4.682.568.384 4.044.857.895
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
2.340.252 5.030.039
Diğer Dönen Varlıklar
44.363.539 62.757.524
ARA TOPLAM
17.827.523.695 12.379.023.863
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
891.999.385 308.090.975
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
18.719.523.080 12.687.114.838
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
22 3.565.256.871 2.173.986.740
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar
3.565.256.871 2.173.986.740
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
6 521.419.253 385.733.767
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
521.419.253 385.733.767
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
21 265.543.763 45.204.115
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 309.635.958 165.913.947
Maddi Duran Varlıklar
8 2.075.504.590 1.854.850.887
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 43.794.215.860 32.695.303.761
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 219.156.947 183.945.727
Peşin Ödenmiş Giderler
7 4.229.341.903 2.770.997.585
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
54.980.075.145 40.275.936.529
TOPLAM VARLIKLAR
73.699.598.225 52.963.051.367
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
22 3.281.492.892 3.413.628.246
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.281.492.892 3.413.628.246
Banka Kredileri
3.281.492.892 3.413.628.246
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
22 6.724.115.407 4.353.923.129
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6.724.115.407 4.353.923.129
Banka Kredileri
22 55.935.382 66.013.613
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
22 6.136.132.658 3.876.778.287
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
22 532.047.367 411.131.229
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
6 3.428.575.397 1.890.418.358
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 8.099.836 8.656.890
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
3.420.475.561 1.881.761.468
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
143.953.233 46.371.989
Diğer Borçlar
1.362.074.433 166.192.097
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 0 158.955
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 1.362.074.433 166.033.142
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
7 5.455.104.967 1.470.909.753
Türev Araçlar
21 0 211.337
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 639.102.475 299.944.356
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.166.637.574 1.037.352.947
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
312.919.159 323.182.559
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
853.718.415 714.170.388
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
240.999 165.673
ARA TOPLAM
22.201.297.377 12.679.117.885
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
22.201.297.377 12.679.117.885
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
22 38.819.232.644 28.898.415.157
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
38.819.232.644 28.898.415.157
Banka Kredileri
22 15.920.793 383.672.738
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
22 33.012.095.759 24.038.791.581
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
22 5.791.216.092 4.475.950.838
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 429.292.098 412.770.929
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.875.258.985 3.171.423.448
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
91.548.890 66.886.363
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
3.783.710.095 3.104.537.085
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
1.220.775.447 931.477.867
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
44.344.559.174 33.414.087.401
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
66.545.856.551 46.093.205.286
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
7.153.741.674 6.869.846.081
Ödenmiş Sermaye
14 102.299.707 102.299.707
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
455.687.025 455.687.025
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
9.313.138.072 7.867.663.894
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-29.428.770 -11.780.564
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-29.428.770 -11.780.564
Yabancı Para Çevrim Farkları
9.342.566.842 7.879.444.458
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
854.490.894 125.948.205
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
854.490.894 125.948.205
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20.459.941 20.459.941
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-1.702.212.691 270.265.658
Net Dönem Karı veya Zararı
-1.890.121.274 -1.972.478.349
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
7.153.741.674 6.869.846.081
TOPLAM KAYNAKLAR
73.699.598.225 52.963.051.367
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
15 12.415.000.029 2.634.454.661 8.351.000.351 1.544.523.040
Satışların Maliyeti
15 -12.009.944.492 -3.587.015.286 -7.601.414.502 -1.927.068.675
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
405.055.537 -952.560.625 749.585.849 -382.545.635
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0 0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
405.055.537 -952.560.625 749.585.849 -382.545.635
Genel Yönetim Giderleri
16 -318.898.128 -146.676.987 -152.336.093 -82.746.069
Pazarlama Giderleri
16 -309.649.146 -85.427.857 -186.756.504 -49.078.855
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 9.263.042 7.773.208 7.705.322 11.548.724
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -134.099.441 -12.498.627 -97.645.495 -1.984.539
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-348.328.136 -1.189.390.888 320.553.079 -504.806.374
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
18 234.190.475 6.098.143 99.590.538 2.270.181
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
18 -3.950.200 -13.809.385 1.063.484 -14.167.257
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 3.000.051 6.057.762 -1.591.685 4.371.447
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-115.087.810 -1.191.044.368 419.615.416 -512.332.003
Finansman Gelirleri
19 106.774.841 49.812.039 52.673.358 31.370.189
Finansman Giderleri
19 -1.971.931.213 -532.621.190 -1.306.678.474 -225.711.754
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.980.244.182 -1.673.853.519 -834.389.700 -706.673.568
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
90.122.908 78.160.821 43.886.801 44.220.200
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 90.122.908 78.160.821 43.886.801 44.220.200
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.890.121.274 -1.595.692.698 -790.502.899 -662.453.368
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.890.121.274 -1.595.692.698 -790.502.899 -662.453.368
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.890.121.274 -1.595.692.698 -790.502.899 -662.453.368
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
20 -18,47631171 -15,59821377 -7,72732320 -6,47561354
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.445.474.178 695.389.856 570.014.688 282.797.994
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-22.060.258 0 -22.060.258 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.463.122.384 695.389.856 587.662.894 282.797.994
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
4.412.052 0 4.412.052 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
4.412.052 0 4.412.052 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
728.542.689 200.745.006 -11.459.594 74.984.645
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
946.159.350 261.962.900 -14.882.594 104.762.443
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
946.159.350 261.962.900 -14.882.594 104.762.443
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-217.616.661 -61.217.894 3.423.000 -29.777.798
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-217.616.661 -61.217.894 3.423.000 -29.777.798
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.174.016.867 896.134.862 558.555.094 357.782.639
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
283.895.593 -699.557.836 -231.947.805 -304.670.729
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0
Ana Ortaklık Payları
283.895.593 -699.557.836 -231.947.805 -304.670.729
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055656
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