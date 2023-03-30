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***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

30.03.2023 13:19
***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Geçerlilik Tarihi Uzatımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16.02.2023
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 17.02.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 20.02.2023
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 30.03.2023
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi

Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 16.02.2023 tarihli kararı uyarınca 2018-2022 yılları için geçerli olan 500.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı izninin 2023-2027 yıllarını kapsayacak şekilde beş yıl süreyle uzatılması ve Şirket Ana Sözleşmesinin 6'ncı maddesinin bu yönde değiştirilmesi için gerekli başvuruların yapılmasına karar verilmiştir.
Gerekçeli Ana Sözleşme değişiklik tasarısı metni ekte yer almaktadır. Önerilen değişiklik Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmış olup, 30 Mart 2023 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerimiz tarafından da onaylanmıştır.
Bu Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 PGSUS Ana Sözleşme Tadil Tasarısı.pdf
EK: 2 PGSUS Ana Sözleşme Tadil Metni - Onaylı.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129696


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Yarım 4.010 4.046 -4,00  
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