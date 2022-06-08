***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
08.06.2022 00:54
***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global Ratings Europe Limited ("S&P"), Şirketimizin 19.04.2021 tarihinde açıklanan uzun vadeli kredi derecelendirme notunu B (durağan görünüm) olarak teyit etmiştir. S&P tarafından yapılan açıklamada ayrıca, Şirketimizin 19.04.2021 tarihli özel durum açıklamasına konu yurt dışında ihracı tamamlanan tahvillere ilişkin uzun vadeli kredi derecelendirme notu B olarak korunmuştur. Bu Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035602
BIST
18:052.540
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.659
|
|Önceki Kapanış
|: 2.540
|
2.685
En Düşük
2.533
18:0517,1979
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0717
|Açılış
|: 17,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8000
|
17,2146
En Düşük
17,0843
18:0518,5800
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,1862
|Açılış
|: 18,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9250
|
18,5980
En Düşük
18,3717
18:051.023,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 3,15
|Açılış
|: 1.023,89
|
|Önceki Kapanış
|: 1.020,74
|
1.025,79
En Düşük
1.018,03
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UFUK
|46,70
|2.104.538
|% 9,99
|
|ACSEL
|55,35
|22.874.772
|% 9,93
|
|EMKEL
|2,61
|27.200.504
|% 9,66
|
|ULUUN
|22,30
|605.744.048
|% 8,25
|
|FONET
|11,89
|95.728.443
|% 7,50
|
|CASA
|108,00
|1.409.012
|% -10,00
|
|OYYAT
|76,50
|87.703.401
|% -10,00
|
|DAGHL
|29,36
|7.690.397
|% -9,99
|
|TETMT
|236,70
|31.592.860
|% -9,97
|
|TOASO
|66,05
|1.773.875.154
|% -9,95
|
|THYAO
|46,72
|6.823.571.957
|% -3,59
|
|SISE
|21,86
|3.951.037.340
|% -5,29
|
|SASA
|42,82
|2.973.445.726
|% -1,52
|
|KRDMD
|14,62
|2.615.650.686
|% -3,31
|
|EREGL
|34,12
|2.544.953.023
|% -1,67
|
|EKGYO
|2,68
|1.077.257.609
|% -5,63
|
|SEGYO
|1,26
|428.972.616
|% 4,13
|
|DOHOL
|3,97
|1.178.411.028
|% -6,59
|
|TSKB
|2,29
|656.414.468
|% -4,98
|
|YKBNK
|4,58
|1.182.157.340
|% -6,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,1837
|17,1979
|% 0,42
|
|Euro
|18,5237
|18,5800
|% 1,01
|
|Sterlin
|21,4765
|21,5842
|% 0,33
|
|Frank
|17,4988
|17,6042
|% 0,37
|
|Riyal
|4,5687
|4,5917
|% 0,37
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.854
|0,03
|
|Altın Gr.
|1.024
|1.024
|2,96
|
|Cumhuriyet
|6.815
|6.918
|166,00
|
|Tam
|6.786
|6.957
|172,91
|
|Yarım
|3.280
|3.365
|83,64
|
|Çeyrek
|1.645
|1.683
|41,82
|
|Gümüş.Ons
|22,06
|22,10
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|12,18
|12,20
|0,05
|
|B. Petrol
|124
|124
|0,41
|