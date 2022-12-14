***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
14.12.2022 14:50
***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 27.05.2021 tarih ve 9590 sayılı Kararı ve Sermaye Piyasası Kurulu kredi derecelendirme mevzuatı kapsamında JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. (JCR) tarafından 2021 yılında düzenlenen kredi derecelendirmemiz gözden geçirilmiştir. Buna göre Şirketimizin uzun vadeli ulusal notu AA (tr), pozitif görünüm ve kısa vadeli ulusal notu J1+ (tr), stabil görünüm olarak belirlenmiştir. Kredi derecelendirmesine ilişkin bilgiler ekte yer almaktadır. Bu Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087092
BIST
17:455.154
En Yüksek
|Değişim
|: -1,95%
|| -102,64
|Açılış
|: 5.275
|
|Önceki Kapanış
|: 5.256
|
5.302
En Düşük
5.138
17:4518,6516
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0090
|Açılış
|: 18,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,6625
En Düşük
18,5454
17:4519,8651
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0497
|Açılış
|: 19,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8900
|
19,9080
En Düşük
19,7315
17:451.086,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,89
|Açılış
|: 1.086,10
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085,20
|
1.086,92
En Düşük
1.080,27
BIST En Aktif Hisseler17:45
|KRDMA
|19,03
|502.145.680
|% 10,00
|
|PLTUR
|10,01
|501.171
|% 10,00
|
|ISKUR
|825.000,00
|1.650.000
|% 10,00
|
|OZSUB
|24,02
|91.354.493
|% 9,98
|
|KUYAS
|27,98
|51.607.347
|% 9,98
|
|GEDIK
|7,63
|27.598.538
|% -20,69
|
|YESIL
|4,40
|41.108.847
|% -8,52
|
|DGNMO
|9,13
|116.597.218
|% -7,03
|
|KSTUR
|330,10
|785.968
|% -6,78
|
|ARASE
|219,80
|80.849.414
|% -6,15
|
|PGSUS
|482,30
|1.760.083.623
|% 2,18
|
|SMRTG
|104,90
|1.059.618.643
|% -1,04
|
|OYAKC
|20,32
|1.029.823.007
|% 1,91
|
|GESAN
|287,10
|940.392.869
|% -0,66
|
|ODAS
|11,50
|902.166.814
|% -3,77
|
|PEKGY
|3,58
|305.697.915
|% 0,00
|
|ODAS
|11,50
|902.166.814
|% -3,77
|
|HLGYO
|5,96
|395.111.560
|% 1,71
|
|IHLGM
|1,44
|97.145.070
|% -4,00
|
|OYAKC
|20,32
|1.029.823.007
|% 1,91
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6334
|18,6516
|% 0,05
|
|Euro
|19,8509
|19,8651
|% 0,25
|
|Sterlin
|23,0143
|23,1297
|% 0,17
|
|Frank
|20,0432
|20,1639
|% 0,31
|
|Riyal
|4,9434
|4,9682
|% -0,01
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.812
|1,19
|
|Altın Gr.
|1.085
|1.085
|-0,30
|
|Cumhuriyet
|7.248
|7.357
|-8,00
|
|Tam
|7.291
|7.340
|-4,00
|
|Yarım
|3.531
|3.588
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.771
|1.794
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,85
|23,87
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|14,28
|14,29
|0,07
|
|B. Petrol
|81,89
|81,89
|1,21
|
Seans Raporu
17:45
daha fazla
-
17:59MAKTK
Yüzde -5.79 oranında düşüşle 6.18 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 715, 721 adet işlem
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -102, 48 kaybederek (% -1.81 ) 5, 546
-
17:58XU100
Endeks 5, 171 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 62 altında . İşlem hacmi 145, 820.00 milyon TL de
-
17:58HEDEF
Yüzde -6.10 oranında düşüşle 21.54 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 345, 964 adet işlem
-
17:57HUNER
Yüzde -4.93 oranında düşüşle 13.70 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 036, 848 adet işlem