Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi

14.12.2022 14:50
***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi


***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 27.05.2021 tarih ve 9590 sayılı Kararı ve Sermaye Piyasası Kurulu kredi derecelendirme mevzuatı kapsamında JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. (JCR) tarafından 2021 yılında düzenlenen kredi derecelendirmemiz gözden geçirilmiştir. Buna göre Şirketimizin uzun vadeli ulusal notu AA (tr), pozitif görünüm ve kısa vadeli ulusal notu J1+ (tr), stabil görünüm olarak belirlenmiştir. Kredi derecelendirmesine ilişkin bilgiler ekte yer almaktadır. Bu Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087092


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:455.154
Değişim :  -1,95% |  -102,64
Açılış :  5.275  
Önceki Kapanış :  5.256  
En Yüksek
5.302 En Düşük
5.138
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:45
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KRDMA 19,03 502.145.680 % 10,00  
PLTUR 10,01 501.171 % 10,00  
ISKUR 825.000,00 1.650.000 % 10,00  
OZSUB 24,02 91.354.493 % 9,98  
KUYAS 27,98 51.607.347 % 9,98  
daha fazla
17:45 Alış Satış %  
Dolar 18,6334 18,6516 % 0,05  
Euro 19,8509 19,8651 % 0,25  
Sterlin 23,0143 23,1297 % 0,17  
Frank 20,0432 20,1639 % 0,31  
Riyal 4,9434 4,9682 % -0,01  
daha fazla
17:45 Alış Satış %  
Altın Ons 1.812 1.812 1,19  
Altın Gr. 1.085 1.085 -0,30  
Cumhuriyet 7.248 7.357 -8,00  
Tam 7.291 7.340 -4,00  
Yarım 3.531 3.588 -2,00  
Çeyrek 1.771 1.794 -1,00  
Gümüş.Ons 23,85 23,87 0,15  
Gümüş Gr. 14,28 14,29 0,07  
B. Petrol 81,89 81,89 1,21  
Seans Raporu 17:45
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru