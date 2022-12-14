***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 27.05.2021 tarih ve 9590 sayılı Kararı ve Sermaye Piyasası Kurulu kredi derecelendirme mevzuatı kapsamında JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. (JCR) tarafından 2021 yılında düzenlenen kredi derecelendirmemiz gözden geçirilmiştir. Buna göre Şirketimizin uzun vadeli ulusal notu AA (tr), pozitif görünüm ve kısa vadeli ulusal notu J1+ (tr), stabil görünüm olarak belirlenmiştir. Kredi derecelendirmesine ilişkin bilgiler ekte yer almaktadır. Bu Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087092BIST