***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
14.04.2023 08:34
***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings Limited ("Fitch"), Şirketimizin uzun vadeli kredi derecelendirme notunu (IDR) B+ (negatif görünüm) seviyesinden BB- (negatif görünüm) seviyesine ve ulusal uzun vadeli kredi derecelendirme notunu AA(tur) (negatif görünüm) seviyesinden AAA(tur) (stabil görünüm) seviyesine artırmıştır. Fitch, Şirketimizin 19.04.2021 tarihli özel durum açıklamasına konu yurt dışında ihracı tamamlanan tahvillere ilişkin uzun vadeli kredi derecelendirme notunu da bu kararına paralel olarak B+ seviyesinden BB- seviyesinde yükseltmiştir. Bu Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1137913
BIST
18:105.136
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 5.136
|
0
En Düşük
0
18:1019,3706
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0518
|Açılış
|: 19,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6850
|
19,3928
En Düşük
19,2983
18:1021,4483
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0945
|Açılış
|: 21,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 21,5800
|
21,4741
En Düşük
21,3162
18:101.271,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 2,79
|Açılış
|: 1.271,11
|
|Önceki Kapanış
|: 1.268,31
|
1.273,60
En Düşük
1.266,03
BIST En Aktif Hisseler18:10
|GARAN
|29,46
|1.715.471.803
|% 7,63
|
|ONCSM
|101,20
|98.580.336
|% 0,00
|
|ZEDUR
|43,40
|3.075.673
|% 0,00
|
|SNPAM
|13,40
|210.058
|% 0,00
|
|KLNMA
|11,74
|658.594
|% 0,00
|
|OTTO
|90,10
|7.176.852
|% 0,00
|
|KUVVA
|41,82
|2.213.951
|% 0,00
|
|ONCSM
|101,20
|98.580.336
|% 0,00
|
|ZEDUR
|43,40
|3.075.673
|% 0,00
|
|TBORG
|36,50
|780.940
|% 0,00
|
|THYAO
|137,10
|5.228.301.894
|% 0,00
|
|KOZAL
|22,78
|4.828.322.392
|% 0,00
|
|EREGL
|36,30
|3.198.442.070
|% 0,00
|
|ISCTR
|12,12
|2.488.725.454
|% 0,00
|
|SISE
|44,50
|2.028.333.540
|% 0,00
|
|KOZAL
|22,78
|4.828.322.392
|% 0,00
|
|ISCTR
|12,12
|2.488.725.454
|% 0,00
|
|EKGYO
|7,00
|1.265.475.313
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,47
|291.689.505
|% 0,00
|
|YKBNK
|10,32
|1.114.574.202
|% 0,00
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3646
|19,3735
|% 0,28
|
|Euro
|21,4362
|21,4499
|% 0,45
|
|Sterlin
|24,1844
|24,3056
|% 0,20
|
|Frank
|21,7145
|21,8453
|% 0,31
|
|Riyal
|5,1455
|5,1713
|% 0,15
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.042
|2.042
|1,99
|
|Altın Gr.
|1.272
|1.272
|3,50
|
|Cumhuriyet
|8.691
|8.822
|180,00
|
|Tam
|8.717
|8.801
|10,00
|
|Yarım
|4.258
|4.307
|5,00
|
|Çeyrek
|2.129
|2.153
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|25,89
|25,91
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|16,13
|16,15
|0,08
|
|B. Petrol
|86,41
|86,41
|0,32
|