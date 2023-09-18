***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings Limited ("Fitch"), Şirketimizin uzun vadeli kredi derecelendirme notunu (IDR) BB- olarak korumuş ve negatif görünümü durağan olarak güncellemiştir. Fitch, Şirketimizin 19.04.2021 tarihli özel durum açıklamasına konu yurt dışında ihracı tamamlanan tahvillere ilişkin uzun vadeli kredi derecelendirme notunu da BB- olarak teyit etmiştir. Bu Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196062BIST