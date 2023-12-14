***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
14.12.2023 19:10
***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 27.05.2021 tarih ve 9590 sayılı Kararı ve Sermaye Piyasası Kurulu kredi derecelendirme mevzuatı kapsamında JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. (JCR) tarafından düzenlenen kredi derecelendirmemiz gözden geçirilmiştir. Buna göre Şirketimizin uzun vadeli ulusal notu AA+ (tr) olarak teyit edilmiş, not görünümü ise "Stabil"den "Pozitif"e değiştirilmiştir. Kredi derecelendirmesine ilişkin bilgiler ekte yer almaktadır. Bu Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1225957
BIST
'
18:057.813
En Düşük
|Değişim
|: 3,77%
|| 284,09
|Açılış
|: 7.623
|
|Önceki Kapanış
|: 7.529
|
7.582
En Yüksek
7.832
18:0528,9618
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0145
|Açılış
|: 28,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0900
|
29,0530
En Düşük
28,9090
18:0531,9329
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 0,3828
|Açılış
|: 31,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,4000
|
31,9645
En Düşük
31,4821
18:051.895,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 11,55
|Açılış
|: 1.895,80
|
|Önceki Kapanış
|: 1.883,92
|
1.908,01
En Düşük
1.881,99
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONKA
|48,40
|213.027.681
|% 10,00
|
|MERCN
|13,42
|59.798.130
|% 10,00
|
|VAKKO
|78,65
|107.121.161
|% 10,00
|
|UMPAS
|8,25
|1.383.590
|% 10,00
|
|EMKEL
|18,16
|93.538.885
|% 9,99
|
|EDIP
|18,54
|481.774.791
|% -10,00
|
|CATES
|67,75
|2.389.670.545
|% -9,97
|
|SAMAT
|55,10
|24.053.409
|% -9,97
|
|SKYMD
|11,15
|1.219.119.732
|% -9,94
|
|BEGYO
|3,95
|128.260.482
|% -9,82
|
|THYAO
|252,25
|9.236.097.228
|% 4,54
|
|AKBNK
|38,34
|5.719.219.703
|% 4,24
|
|ISCTR
|24,02
|5.626.559.093
|% 7,62
|
|YKBNK
|21,50
|5.043.192.525
|% 5,91
|
|SASA
|43,10
|4.039.936.789
|% 0,19
|
|ISCTR
|24,02
|5.626.559.093
|% 7,62
|
|YKBNK
|21,50
|5.043.192.525
|% 5,91
|
|EKGYO
|7,26
|1.439.542.346
|% 4,31
|
|AKBNK
|38,34
|5.719.219.703
|% 4,24
|
|MOBTL
|5,36
|737.473.780
|% 9,84
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9503
|28,9618
|% -0,05
|
|Euro
|31,8934
|31,9329
|% 1,21
|
|Sterlin
|36,9042
|37,0893
|% 1,18
|
|Frank
|33,3846
|33,5857
|% 0,82
|
|Riyal
|7,6990
|7,7376
|% -0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,16
|24,18
|% 0,66
|
|Platin
|964,56
|967,46
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.112,02
|1.118,55
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,28
|77,28
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.036,04
|2.036,26
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 316, 4 artarak (% 3.89 ) 8, 452
-
17:59XU100
Endeks 7, 781 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 34 üstünde . İşlem hacmi 78, 655.00 milyon TL de
-
17:59GRTRK
Yüzde 9.96 oranında artışla 47.26 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 995, 039 adet işlem
-
17:58IZINV
Yüzde 6.56 oranında artışla 36.72 lira fiyatla işlem gören hissede 110, 230 adet işlem
-
17:52EYGYO
Yüzde 6.77 oranında artışla 28.40 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 457, 344 adet işlem