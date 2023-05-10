***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık
10.05.2023 19:19
***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK
2.1. Kurumsal İnternet Sitesi
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları
Ticari Sicil Bilgileri: Pegasus Yatırımcı İlişkileri İnternet Sitesi / Hakkımızda / Pegasus Şirket Bilgileri / Ticari Sicil Bilgileri Ortaklık ve Sermaye Yapısı: Pegasus Yatırımcı İlişkileri İnternet Sitesi / Hakkımızda / Pegasus Şirket Bilgileri / Sermaye ve Ortaklık Yapısı Yönetim ve Organizasyon Yapısı: Pegasus Yatırımcı İlişkileri İnternet Sitesi / Kurumsal Yönetim / Yönetim ve Organizasyon Esas Sözleşme: Pegasus Yatırımcı İlişkileri İnternet Sitesi / Kurumsal Yönetim / Ana Sözleşme Esas Sözleşme Değişiklikliği ile İlgili Bilgiler: Pegasus Yatırımcı İlişkileri İnternet Sitesi / Kurumsal Yönetim / Ana Sözleşme Değişiklikleri İmtiyazlı Pay Olmadığı Bilgisi: Pegasus Yatırımcı İlişkileri İnternet Sitesi / Hakkımızda / Pegasus Şirket Bilgileri / İmtiyazlı Paylar Özel Durum Açıklamalarına Ulaşılması için Pegasus Yatırımcı İlişkileri internet sitesinden KAP'a Bağlantı Verilmiştir. Pegasus Yatırımcı İlişkileri İnternet Sitesi / Yatırımcı Paketi / Özel Durum Açıklamaları Finansal Raporlar ve Faaliyet Raporları : Pegasus Yatırımcı İlişkileri İnternet Sitesi / Operasyonel ve Finansal Veriler İzahname ve Halka Arz Sirküleri ve Benzer Belgeler: Pegasus Yatırımcı İlişkileri İnternet Sitesi / Kurumsal Yönetim / İzahname ve Halka Arz Sirküleri & Pegasus Yatırımcı İlişkileri İnternet Sitesi / Kurumsal Yönetim / İzAir Şirket Birleşmesi Genel Kurullara İlişkin Bilgi ve Belgeler: Pegasus Yatırımcı İlişkileri İnternet Sitesi / Kurumsal Yönetim / Genel Kurullar Politikalar: Pegasus Yatırımcı İlişkileri İnternet Sitesi / Kurumsal Yönetim / Politikalar Sıkça Sorulan Sorular: Pegasus Yatırımcı İlişkileri Internet Sitesi / Hakkımızda / Sıkça Sorulan Sorular
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm
Pegasus Yatırımcı İlişkileri İnternet Sitesi / Hakkımızda / Pegasus Şirket Bilgileri / Sermaye ve Ortaklık Yapısı
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller
Türkçe, İngilizce
2.2. Faaliyet Raporu
2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı
EK-2 - YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN 2022 YILI İÇERİSİNDE ŞİRKET DIŞINDA ALDIĞI GÖREVLER EK-3: BAĞIMSIZLIK BEYANLARI
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
1/H - YÖNETİM KURULU VE KOMİTELERİN ÇALIŞMA ESASLARI
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı
1/H - YÖNETİM KURULU VE KOMİTELERİN ÇALIŞMA ESASLARI
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
4/G - ŞİRKET FAALİYETLERİNE ETKİSİ OLABİLECEK ÖNEMLİ YASAL DÜZENLEMELER
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
4/H - PEGASUS ALEYHİNE AÇILAN VE ŞİRKETİN MALİ DURUMUNU VE FAALİYETLERİNİ ETKİLEYEBİLECEK NİTELİKTEKİ DAVALAR VE OLASI SONUÇLARI HAKKINDA BİLGİLER
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
1/G - YÖNETİM ORGANI ÜYELERİNİN PEGASUS İLE KENDİLERİ VEYA BAŞKASI ADINA YAPTIKLARI İŞLEMLER VE REKABET YASAĞI KAPSAMINDAKİ FAALİYETLERİ İLE PEGASUS TARAFINDAN ALINAN YATIRIM DANIŞMANLIĞI, DERECELENDİRME VE BENZER HİZMETLERİN ÇIKAR ÇATIŞMASINA YOL AÇMADIĞI HAKKINDA BİLGİ
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
4/D - PEGASUS'UN DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI İŞTİRAKLERİ VE PAY ORANLARINA İLİŞKİN BİLGİLER
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
7/A - MENFAAT SAHİPLERİNE YÖNELİK UYGULAMALAR
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150038
BIST