***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık









***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK2.1. Kurumsal İnternet SitesiKurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adlarıTicari Sicil Bilgileri: Pegasus Yatırımcı İlişkileri İnternet Sitesi / Hakkımızda / Pegasus Şirket Bilgileri / Ticari Sicil Bilgileri Ortaklık ve Sermaye Yapısı: Pegasus Yatırımcı İlişkileri İnternet Sitesi / Hakkımızda / Pegasus Şirket Bilgileri / Sermaye ve Ortaklık Yapısı Yönetim ve Organizasyon Yapısı: Pegasus Yatırımcı İlişkileri İnternet Sitesi / Kurumsal Yönetim / Yönetim ve Organizasyon Esas Sözleşme: Pegasus Yatırımcı İlişkileri İnternet Sitesi / Kurumsal Yönetim / Ana Sözleşme Esas Sözleşme Değişiklikliği ile İlgili Bilgiler: Pegasus Yatırımcı İlişkileri İnternet Sitesi / Kurumsal Yönetim / Ana Sözleşme Değişiklikleri İmtiyazlı Pay Olmadığı Bilgisi: Pegasus Yatırımcı İlişkileri İnternet Sitesi / Hakkımızda / Pegasus Şirket Bilgileri / İmtiyazlı Paylar Özel Durum Açıklamalarına Ulaşılması için Pegasus Yatırımcı İlişkileri internet sitesinden KAP'a Bağlantı Verilmiştir. Pegasus Yatırımcı İlişkileri İnternet Sitesi / Yatırımcı Paketi / Özel Durum Açıklamaları Finansal Raporlar ve Faaliyet Raporları : Pegasus Yatırımcı İlişkileri İnternet Sitesi / Operasyonel ve Finansal Veriler İzahname ve Halka Arz Sirküleri ve Benzer Belgeler: Pegasus Yatırımcı İlişkileri İnternet Sitesi / Kurumsal Yönetim / İzahname ve Halka Arz Sirküleri & Pegasus Yatırımcı İlişkileri İnternet Sitesi / Kurumsal Yönetim / İzAir Şirket Birleşmesi Genel Kurullara İlişkin Bilgi ve Belgeler: Pegasus Yatırımcı İlişkileri İnternet Sitesi / Kurumsal Yönetim / Genel Kurullar Politikalar: Pegasus Yatırımcı İlişkileri İnternet Sitesi / Kurumsal Yönetim / Politikalar Sıkça Sorulan Sorular: Pegasus Yatırımcı İlişkileri Internet Sitesi / Hakkımızda / Sıkça Sorulan SorularKurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölümPegasus Yatırımcı İlişkileri İnternet Sitesi / Hakkımızda / Pegasus Şirket Bilgileri / Sermaye ve Ortaklık YapısıKurumsal internet sitesinin hazırlandığı dillerTürkçe, İngilizce2.2. Faaliyet Raporu2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adlarıa) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adıEK-2 - YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN 2022 YILI İÇERİSİNDE ŞİRKET DIŞINDA ALDIĞI GÖREVLER EK-3: BAĞIMSIZLIK BEYANLARIb) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı1/H - YÖNETİM KURULU VE KOMİTELERİN ÇALIŞMA ESASLARIc) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı1/H - YÖNETİM KURULU VE KOMİTELERİN ÇALIŞMA ESASLARIç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı4/G - ŞİRKET FAALİYETLERİNE ETKİSİ OLABİLECEK ÖNEMLİ YASAL DÜZENLEMELERd) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı4/H - PEGASUS ALEYHİNE AÇILAN VE ŞİRKETİN MALİ DURUMUNU VE FAALİYETLERİNİ ETKİLEYEBİLECEK NİTELİKTEKİ DAVALAR VE OLASI SONUÇLARI HAKKINDA BİLGİLERe) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı1/G - YÖNETİM ORGANI ÜYELERİNİN PEGASUS İLE KENDİLERİ VEYA BAŞKASI ADINA YAPTIKLARI İŞLEMLER VE REKABET YASAĞI KAPSAMINDAKİ FAALİYETLERİ İLE PEGASUS TARAFINDAN ALINAN YATIRIM DANIŞMANLIĞI, DERECELENDİRME VE BENZER HİZMETLERİN ÇIKAR ÇATIŞMASINA YOL AÇMADIĞI HAKKINDA BİLGİf) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı4/D - PEGASUS'UN DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI İŞTİRAKLERİ VE PAY ORANLARINA İLİŞKİN BİLGİLERg) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı7/A - MENFAAT SAHİPLERİNE YÖNELİK UYGULAMALARhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150038BIST