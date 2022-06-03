***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
03.06.2022 22:44
***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri Anonim Şirketi
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
03/06/2022
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
03/06/2023
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
19/08/2022
Açıklama
Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum derecelendirilme notunun yeni bir dönem için alınması amacıyla Şirketimiz ile Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. arasında bir yıl süreyle geçerli olmak üzere 03.06.2022 tarihinde yeni bir sözleşme imzalanmış, konu ile ilgili çalışmalara başlanmıştır.
Bu Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034735
BIST
18:052.601
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,31
|Açılış
|: 2.611
|
|Önceki Kapanış
|: 2.602
|
2.623
En Düşük
2.591
18:0516,4502
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0038
|Açılış
|: 16,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4800
|
16,5454
En Düşük
16,3494
18:0517,6381
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0605
|Açılış
|: 17,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,8139
En Düşük
17,4307
18:05974,48
En Yüksek
|Değişim
|: -1,46%
|| -14,48
|Açılış
|: 974,48
|
|Önceki Kapanış
|: 988,96
|
993,51
En Düşük
973,32
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TETMT
|233,20
|17.484.203
|% 10,00
|
|HEDEF
|6,93
|86.547.963
|% 10,00
|
|ALMAD
|3,19
|4.762.120
|% 10,00
|
|YGGYO
|26,68
|9.879.472
|% 9,98
|
|UFUK
|41,26
|808.096
|% 9,97
|
|KRSTL
|6,77
|7.458.292
|% -9,97
|
|PENTA
|464,30
|105.533.573
|% -9,49
|
|PSGYO
|10,60
|345.903.165
|% -9,17
|
|KLSYN
|2,07
|45.204.283
|% -8,00
|
|MEPET
|2,99
|11.999.313
|% -6,56
|
|SASA
|43,90
|4.150.428.492
|% 9,20
|
|THYAO
|47,98
|4.071.062.376
|% -3,27
|
|KARSN
|7,19
|2.586.746.749
|% 0,00
|
|EREGL
|34,52
|1.611.806.361
|% -0,46
|
|KRDMD
|14,98
|1.531.385.953
|% -1,64
|
|KARSN
|7,19
|2.586.746.749
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,94
|899.149.984
|% 2,34
|
|TSKB
|2,21
|463.797.700
|% 5,24
|
|EKGYO
|2,78
|571.518.260
|% -1,07
|
|YKBNK
|4,84
|823.150.527
|% -0,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3098
|16,4502
|% -0,02
|
|Euro
|17,4983
|17,6381
|% -0,34
|
|Sterlin
|20,4046
|20,5069
|% -1,14
|
|Frank
|16,9453
|17,0474
|% -1,00
|
|Riyal
|4,3525
|4,3743
|% -0,53
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.851
|1.851
|-17,66
|
|Altın Gr.
|978
|978
|-11,18
|
|Cumhuriyet
|6.579
|6.678
|14,00
|
|Tam
|6.555
|6.720
|19,90
|
|Yarım
|3.168
|3.251
|9,62
|
|Çeyrek
|1.589
|1.625
|4,81
|
|Gümüş.Ons
|21,89
|21,92
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|11,58
|11,59
|-0,22
|
|B. Petrol
|121
|121
|3,64
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59KGYO
Yüzde 4.68 oranında artışla 6.48 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 116, 020 adet işlem
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17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler THYAO, PETKM, PGSUS
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 97 artarak (% 0.17 ) 2, 345
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GZNMI, TETMT, HEDEF, BOBET, DOKTA
-
17:58
MZHLD, ALBRK, RYGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında