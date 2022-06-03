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***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi

03.06.2022 22:44
***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi


***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )

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Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri Anonim Şirketi
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
03/06/2022
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
03/06/2023
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
19/08/2022
Açıklama

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum derecelendirilme notunun yeni bir dönem için alınması amacıyla Şirketimiz ile Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. arasında bir yıl süreyle geçerli olmak üzere 03.06.2022 tarihinde yeni bir sözleşme imzalanmış, konu ile ilgili çalışmalara başlanmıştır. 
Bu Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034735


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