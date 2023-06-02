***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
02.06.2023 19:54
***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri Anonim Şirketi
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
02/06/2023
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
02/06/2024
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
12/08/2023
Açıklama
Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum derecelendirilme notunun yeni bir dönem için alınması amacıyla Şirketimiz ile Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. arasında bir yıl süreyle geçerli olmak üzere 02.06.2023 tarihinde yeni bir sözleşme imzalanmış, konu ile ilgili çalışmalara başlanmıştır.
Bu Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155859
BIST
18:055.115
En Düşük
|Değişim
|: 3,13%
|| 155,17
|Açılış
|: 5.103
|
|Önceki Kapanış
|: 4.960
|
5.051
En Yüksek
5.147
18:0520,9033
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0992
|Açılış
|: 21,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 21,1600
|
21,1602
En Düşük
20,7867
18:0522,5220
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0062
|Açılış
|: 22,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,6500
|
22,8275
En Düşük
22,3908
18:051.310,87
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -11,48
|Açılış
|: 1.310,96
|
|Önceki Kapanış
|: 1.322,35
|
1.345,64
En Düşük
1.309,94
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SEKFK
|8,59
|30.742.421
|% 9,99
|
|TKFEN
|33,46
|208.846.224
|% 9,99
|
|BURCE
|136,70
|152.509.472
|% 9,98
|
|EKIZ
|14,02
|1.129.541
|% 9,96
|
|ZEDUR
|43,30
|9.299.370
|% 9,95
|
|MARKA
|11,26
|4.318.345
|% -9,99
|
|ISSEN
|20,38
|93.006.707
|% -9,98
|
|IMASM
|26,90
|453.996.041
|% -9,67
|
|YYAPI
|2,68
|192.686.300
|% -6,94
|
|ISBTR
|38.000,00
|474.200
|% -6,40
|
|THYAO
|150,10
|7.041.367.897
|% 2,11
|
|GARAN
|28,66
|5.476.891.669
|% 5,60
|
|ISCTR
|12,26
|4.500.672.511
|% 7,54
|
|AKBNK
|17,55
|4.082.280.997
|% 7,41
|
|YKBNK
|11,55
|3.830.739.820
|% 9,69
|
|ISCTR
|12,26
|4.500.672.511
|% 7,54
|
|YKBNK
|11,55
|3.830.739.820
|% 9,69
|
|EKGYO
|7,30
|2.094.684.484
|% 0,83
|
|SKBNK
|2,48
|708.127.249
|% 2,90
|
|AKBNK
|17,55
|4.082.280.997
|% 7,41
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|20,8967
|20,9033
|% 0,48
|
|Euro
|22,3948
|22,5220
|% 0,03
|
|Sterlin
|25,9443
|26,0745
|% -0,10
|
|Frank
|22,9087
|23,0467
|% 0,17
|
|Riyal
|5,5555
|5,5834
|% 0,49
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.950
|1.950
|-27,49
|
|Altın Gr.
|1.311
|1.311
|-11,39
|
|Cumhuriyet
|9.028
|9.165
|-57,00
|
|Tam
|8.988
|9.222
|-57,79
|
|Yarım
|4.386
|4.508
|-58,00
|
|Çeyrek
|2.200
|2.261
|-29,00
|
|Gümüş.Ons
|23,63
|23,66
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|15,88
|15,90
|-0,08
|
|B. Petrol
|76,22
|76,22
|1,92
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59AHGAZ
Yüzde 9.61 oranında artışla 104.90 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 089, 228 adet işlem
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 148, 21 artarak (% 3.34 ) 4, 588
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ZEDUR, SEKFK, EKIZ, BURCE, ADEL, TKFEN
-
17:57
ISCTR, ZPLIB, ZEDUR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:57
ATSYH, ULUFA, YAYLA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında