***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz, filomuzdan ayrılan bir önceki nesil Boeing 737-800 uçaklarını da göz önünde bulundurarak, genç, yakıt tüketimi, birim maliyet tasarrufu ve emisyon azaltımına odaklanan filo planlaması doğrultusunda, Airbus S.A.S. ile daha önce 2012 yılında imzalamış olduğu, 2017 ve 2021 yıllarındaki tadiller ile toplam 106 adet yeni uçağı kapsayan Airbus Siparişini güncelleyerek, sekiz adet yeni Airbus 321neo uçağa ilişkin kesin sipariş verilmesi konusunda Airbus ile anlaşmaya varmıştır. Bu doğrultuda kamuya açıklamış olduğumuz ve 2025 yılına kadar devam eden Airbus Siparişi teslim planındaki teslimatlara ek olarak, ek alıma konu sekiz adet Airbus 321neo uçağın teslimleri 2025 yılında gerçekleşecek şekilde filoya katılması öngörülmektedir. Bu Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040504BIST