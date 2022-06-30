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***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

30.06.2022 19:24
***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz, filomuzdan ayrılan bir önceki nesil Boeing 737-800 uçaklarını da göz önünde bulundurarak, genç, yakıt tüketimi, birim maliyet tasarrufu ve emisyon azaltımına odaklanan filo planlaması doğrultusunda, Airbus S.A.S. ile daha önce 2012 yılında imzalamış olduğu, 2017 ve 2021 yıllarındaki tadiller ile toplam 106 adet yeni uçağı kapsayan Airbus Siparişini güncelleyerek, sekiz adet yeni Airbus 321neo uçağa ilişkin kesin sipariş verilmesi konusunda Airbus ile anlaşmaya varmıştır. Bu doğrultuda kamuya açıklamış olduğumuz ve 2025 yılına kadar devam eden Airbus Siparişi teslim planındaki teslimatlara ek olarak, ek alıma konu sekiz adet Airbus 321neo uçağın teslimleri 2025 yılında gerçekleşecek şekilde filoya katılması öngörülmektedir. Bu Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040504


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