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***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

16.09.2022 21:37
***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Aralık 2006'dan bu yana Şirketimizde Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapan Sayın H. Çağatay ÖZDOĞRU, 16 Eylül 2022 tarihi itibarıyla görevinden ayrılmıştır. Sayın Çağatay ÖZDOĞRU'ya Şirketimize son 16 yıldaki katkılarından dolayı Pegasus Ailesi olarak teşekkür ederiz.
Kurumsal Yönetim Komitesinin teklifi doğrultusunda Yönetim Kurulumuzun aynı tarihli kararıyla Türk Ticaret Kanunu'nun 363'ncü maddesi hükümleri uyarınca ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulmak üzere Sayın Ayşegül İLDENİZ kalan görev süresi için boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine getirilmiştir.
Sayın Ayşegül İLDENİZ'in Şirketimizde bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapabilmesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim düzenlemeleri çerçevesinde Kurul'un uygun görüşüne tabi olup söz konusu Kurul görüşünün alınması için gerekli başvuru yasal süresi içerisinde gerçekleştirilecektir. 
Sayın Ayşegül İLDENİZ'in özgeçmişi ekte yer almaktadır. 
Bu Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063712


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