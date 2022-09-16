***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.09.2022 21:37
***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aralık 2006'dan bu yana Şirketimizde Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapan Sayın H. Çağatay ÖZDOĞRU, 16 Eylül 2022 tarihi itibarıyla görevinden ayrılmıştır. Sayın Çağatay ÖZDOĞRU'ya Şirketimize son 16 yıldaki katkılarından dolayı Pegasus Ailesi olarak teşekkür ederiz.
Kurumsal Yönetim Komitesinin teklifi doğrultusunda Yönetim Kurulumuzun aynı tarihli kararıyla Türk Ticaret Kanunu'nun 363'ncü maddesi hükümleri uyarınca ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulmak üzere Sayın Ayşegül İLDENİZ kalan görev süresi için boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine getirilmiştir.
Sayın Ayşegül İLDENİZ'in Şirketimizde bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapabilmesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim düzenlemeleri çerçevesinde Kurul'un uygun görüşüne tabi olup söz konusu Kurul görüşünün alınması için gerekli başvuru yasal süresi içerisinde gerçekleştirilecektir.
Sayın Ayşegül İLDENİZ'in özgeçmişi ekte yer almaktadır.
Bu Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063712
BIST
18:053.377
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 14,21
|Açılış
|: 3.350
|
|Önceki Kapanış
|: 3.363
|
3.399
En Düşük
3.318
18:0518,2737
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0084
|Açılış
|: 18,4930
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4030
|
18,2950
En Düşük
18,2277
18:0518,2937
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0286
|Açılış
|: 18,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,3685
En Düşük
18,1814
18:05982,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 5,03
|Açılış
|: 982,74
|
|Önceki Kapanış
|: 977,94
|
988,00
En Düşük
971,99
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GLBMD
|13,09
|36.058.397
|% 10,00
|
|CANTE
|85,80
|292.743.000
|% 10,00
|
|IZFAS
|3,63
|15.339.470
|% 10,00
|
|ALCAR
|377,10
|75.385.605
|% 9,97
|
|ALMAD
|3,53
|23.492.197
|% 9,97
|
|ATSYH
|114,70
|2.714.605
|% -9,97
|
|VAKBN
|10,39
|113.146.300
|% -9,97
|
|HALKB
|9,94
|2.742.551.559
|% -9,96
|
|ISGYO
|17,08
|112.035.987
|% -9,96
|
|HKTM
|30,96
|8.702.020
|% -9,95
|
|AKBNK
|12,19
|7.574.439.216
|% -4,62
|
|ISCTR
|8,76
|6.488.712.028
|% -4,37
|
|YKBNK
|7,33
|6.094.273.997
|% 3,53
|
|ASELS
|33,80
|6.071.893.900
|% -0,18
|
|GARAN
|21,78
|4.782.611.489
|% -9,10
|
|YKBNK
|7,33
|6.094.273.997
|% 3,53
|
|ISCTR
|8,76
|6.488.712.028
|% -4,37
|
|EKGYO
|4,37
|2.894.082.729
|% 9,80
|
|AKBNK
|12,19
|7.574.439.216
|% -4,62
|
|HALKB
|9,94
|2.742.551.559
|% -9,96
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2387
|18,2737
|% 0,05
|
|Euro
|18,2514
|18,2937
|% 0,16
|
|Sterlin
|20,7504
|20,8544
|% -0,67
|
|Frank
|18,8415
|18,9550
|% -0,43
|
|Riyal
|4,8439
|4,8682
|% -0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.675
|1.675
|10,09
|
|Altın Gr.
|982
|982
|3,78
|
|Cumhuriyet
|6.634
|6.734
|-52,00
|
|Tam
|6.655
|6.762
|50,00
|
|Yarım
|3.242
|3.300
|19,00
|
|Çeyrek
|1.626
|1.650
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,44
|19,46
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|11,38
|11,40
|0,13
|
|B. Petrol
|91,51
|91,51
|0,65
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59PRKME
Yüzde 4.22 oranında artışla 13.08 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 529, 905 adet işlem
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17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EKGYO, TAVHL, GUBRF
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 64 artarak (% 0.39 ) 3, 002
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ALMAD, OZRDN, GLBMD, IZFAS, VERTU, ULUFA, TKNSA, SEYKM, EKGYO, EMNIS
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : HKTM, ATSYH, SKBNK, VAKBN, TSKB, HALKB, ISGYO