***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarPegasus Hava Yolları Bağış ve Yardım Politikasında Yönetim Kurulu kararıyla onaylanan değişiklikler ekte karşılaştırmalı ve gerekçeli olarak yer almaktadır. Konu ile ilgili olarak 30 Mart 2023 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı gündeminde ayrı bir onay maddesine yer verilmiştir ve Politika metni Genel Kurul onayıyla geçerlilik kazanacaktır. Diğer yandan Pegasus Hava Yolları Ücret ve Tazminat Politikası Yönetim Kurulu kararıyla ekteki şekilde yenilenerek yürürlüğe girmiştir. Bu Politika ile ilgili olarak 30 Mart 2023 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı gündeminde ayrı bir bilgilendirme maddesine yer verilmiştir. Bu Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117785BIST