***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.03.2023 21:58
***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 27.05.2021 tarih ve 9590 sayılı Kararı ve Sermaye Piyasası Kurulu kredi derecelendirme mevzuatı kapsamında JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. (JCR) tarafından düzenlenen kredi derecelendirmemiz gözden geçirilmiştir. Buna göre Şirketimizin uzun vadeli ulusal notu AA+ (tr), stabil görünüm ve kısa vadeli ulusal notu J1+ (tr), stabil görünüm olarak belirlenmiştir. Kredi derecelendirmesine ilişkin bilgiler ekte yer almaktadır. Bu Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126534
BIST
18:004.975
En Yüksek
|Değişim
|: -3,13%
|| -160,97
|Açılış
|: 5.120
|
|Önceki Kapanış
|: 5.136
|
5.137
En Düşük
4.971
18:0019,0108
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0039
|Açılış
|: 19,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2300
|
19,0320
En Düşük
18,9722
18:0020,4019
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,1319
|Açılış
|: 20,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4900
|
20,4143
En Düşük
20,2229
18:001.209,81
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -6,56
|Açılış
|: 1.209,88
|
|Önceki Kapanış
|: 1.216,37
|
1.229,04
En Düşük
1.202,17
BIST En Aktif Hisseler18:00
|ESCAR
|104,50
|216.017.850
|% 10,00
|
|CLEBI
|545,70
|94.055.591
|% 10,00
|
|GOKNR
|23,56
|827.627.188
|% 9,99
|
|ULUSE
|168,40
|211.793.542
|% 9,99
|
|EMKEL
|14,21
|327.194.910
|% 9,98
|
|YEOTK
|70,65
|428.330.580
|% -10,00
|
|MARKA
|9,54
|5.155.426
|% -10,00
|
|ONCSM
|110,70
|114.912.827
|% -10,00
|
|ALFAS
|329,70
|1.288.808.715
|% -9,99
|
|BVSAN
|57,75
|291.689.255
|% -9,98
|
|ASTOR
|58,45
|8.597.323.014
|% -9,94
|
|ISCTR
|14,00
|5.031.175.162
|% -4,89
|
|KOZAL
|20,88
|4.636.356.655
|% 1,56
|
|EREGL
|37,02
|4.476.800.279
|% -2,58
|
|ASELS
|55,45
|4.105.716.604
|% -3,31
|
|ISCTR
|14,00
|5.031.175.162
|% -4,89
|
|KOZAL
|20,88
|4.636.356.655
|% 1,56
|
|YKBNK
|10,28
|1.900.649.086
|% -0,32
|
|EKGYO
|6,81
|1.198.377.228
|% -3,81
|
|ASTOR
|58,45
|8.597.323.014
|% -9,94
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0037
|19,0108
|% -0,02
|
|Euro
|20,3868
|20,4019
|% 0,65
|
|Sterlin
|23,2720
|23,3887
|% 0,79
|
|Frank
|20,3881
|20,5109
|% -0,31
|
|Riyal
|5,0452
|5,0705
|% -0,03
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.980
|1.980
|-9,40
|
|Altın Gr.
|1.212
|1.213
|-3,75
|
|Cumhuriyet
|8.109
|8.232
|-30,00
|
|Tam
|8.163
|8.258
|272,00
|
|Yarım
|4.002
|4.041
|133,00
|
|Çeyrek
|2.001
|2.020
|66,00
|
|Gümüş.Ons
|22,50
|22,53
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|13,78
|13,80
|-0,03
|
|B. Petrol
|73,70
|73,70
|0,73
|
Seans Raporu
18:00
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-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, GARAN, TOASO
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -104, 95 kaybederek (% -2.28 ) 4, 505
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GOKNR, ANELE, MERKO, MEPET, ULUSE, CLEBI, EMKEL, GEREL, FENER
-
17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SDTTR, AZTEK, ONCSM, ASTOR, MARKA
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17:56
TERA, UFUK, MERKO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında