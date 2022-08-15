***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
15.08.2022 20:06
***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
15/08/2022
Karar Sayısı
750
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN II-14.1 SAYILI TEBLİĞİ'NİN 9. MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN SORUMLULUK BEYANI
Yönetim Kurulumuzun 15/08/2022 tarih ve 750 sayılı Kararı ile onaylanan ve 01.01.2022 - 30.06.2022 ara dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Tebliği doğrultusunda hazırlanan özet konsolide finansal tablolarımız ile Yönetim Kurulu ara dönem faaliyet raporumuz ekte sunulmuştur. Şirketimizce hazırlanan dipnotları ile birlikte Konsolide Bilanço, Gelir Tablosu, Nakit Akım Tablosu, Öz Sermaye Değişim Tablosu ve Ara Dönem Faaliyet Raporu'nun, Ara Dönem Faaliyet Raporu ekinde yer alan Kurumsal Yönetim Uyum Beyanı ve burada atıf yapılarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı kararı uyarınca hazırlanan Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formunun (KYBF), Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda a) Tarafımızca incelendiğini, b) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, c) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, ilişkin olduğu dönem itibariyle yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte Şirketimizin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte Şirketimizin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını, bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. Saygılarımızla H. Zeynep BODUR OKYAY Denetim Komitesi Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Agah UĞUR Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu Üyesi M. Barbaros KUBATOĞLU Finans Genel Müdür Yardımcısı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055655
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|MRSHL
|233,20
|46.214.811
|% 10,00
|
|CMENT
|45,32
|2.154.222
|% 10,00
|
|CMBTN
|264,30
|55.471.010
|% 9,99
|
|TRCAS
|12,78
|58.491.197
|% 9,98
|
|INTEM
|88,15
|12.530.483
|% 9,98
|
|AGHOL
|73,85
|361.145.171
|% -9,99
|
|MANAS
|23,48
|178.417.419
|% -9,97
|
|GZNMI
|56,60
|46.286.188
|% -9,94
|
|ATEKS
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|26.718.764
|% -7,64
|
|GSRAY
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|473.579.333
|% -7,08
|
|THYAO
|67,85
|9.333.432.975
|% 6,68
|
|TUPRS
|299,90
|4.731.487.097
|% 4,31
|
|YKBNK
|5,60
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|% 2,19
|
|AKBNK
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|
|GARAN
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|2.414.137.756
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|YKBNK
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|3.284.230.289
|% 2,19
|
|EKGYO
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|
|TSKB
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|
|ISCTR
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|
|DOHOL
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|1.236.586.206
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|Alış
|Satış
|%
|
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|
|Euro
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|Sterlin
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|Frank
|18,7906
|18,9038
|% -0,60
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|%
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|1.777
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|
|Altın Gr.
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|1.025
|-3,29
|
|Cumhuriyet
|6.857
|6.961
|-3,00
|
|Tam
|6.863
|6.959
|3,00
|
|Yarım
|3.344
|3.402
|1,00
|
|Çeyrek
|1.677
|1.701
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|20,13
|20,17
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,60
|11,62
|-0,10
|
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