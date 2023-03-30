***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
30.03.2023 13:22
***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 30 Mart 2023 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi gerçekleşmiş olup, Yönetim Kurulu tarafından yeni dönemde görev dağılımı ve Yönetim Kurulu Komite üyelikleri
aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.
Yönetim Kurulu Başkanı – Mehmet T. NANE
Denetim Komitesi Başkan – Agah UĞUR Üye – Ayşegül İLDENİZ Kurumsal Yönetim Komitesi (aynı zamanda Aday Gösterme ve Ücret Komitesi olarak görev yapmaktadır) Başkan – Ayşegül İLDENİZ Üyeler – , Stephen M. GRIFFITHS
M. Cem KOZLU,
Ömer L. ÖMERBAŞ
Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkan – David F. A. VISMANS Üyeler – Agah UĞUR, , Mustafa TERCAN H. Zeynep Bodur OKYAY
Teknoloji Komitesi Üyeler - Ayşegül İLDENİZ, David F. A. VISMANS, Mehmet T. NANE Teknoloji Komitesi Görev ve Çalışma Esasları ekte yer almaktadır. Diğer Komitelerin Görev ve Çalışma Esaslarında değişiklik yapılmamıştır ve ilgili metinlere Pegasus Yatırımcı İlişkileri İnternet Sitesi üzerinden ulaşılabilir. Bu Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129698
BIST
16:294.957
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 14,24
|Açılış
|: 4.926
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5.000
En Düşük
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En Yüksek
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|: 19,3880
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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|: 0,24%
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|Önceki Kapanış
|: 1.208,68
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1.217,45
En Düşük
1.203,94
BIST En Aktif Hisseler16:29
|EKSUN
|78,65
|9.247.431
|% 10,00
|
|ELITE
|31,02
|22.260.074
|% 10,00
|
|UZERB
|201,30
|1.608.991
|% 10,00
|
|SDTTR
|134,30
|607.856.851
|% 9,99
|
|BEYAZ
|19,37
|61.648.022
|% 9,99
|
|DGGYO
|47,70
|310.857.072
|% -10,00
|
|PAMEL
|230,60
|95.338.333
|% -9,46
|
|MMCAS
|5,29
|258.000
|% -8,00
|
|DESPC
|17,77
|24.256.102
|% -5,63
|
|KRSTL
|9,34
|65.887.954
|% -5,08
|
|AKFYE
|19,52
|4.847.786.128
|% -4,03
|
|ISCTR
|13,73
|2.588.864.671
|% 1,63
|
|ASTOR
|54,00
|2.468.400.192
|% 0,28
|
|EREGL
|36,26
|2.033.822.008
|% -0,17
|
|THYAO
|123,70
|2.021.993.649
|% -0,72
|
|AKFYE
|19,52
|4.847.786.128
|% -4,03
|
|ISCTR
|13,73
|2.588.864.671
|% 1,63
|
|YKBNK
|10,11
|1.445.137.519
|% 0,40
|
|SKBNK
|2,37
|317.325.281
|% 7,73
|
|EKGYO
|6,53
|705.054.044
|% 0,77
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1656
|19,1703
|% 0,26
|
|Euro
|20,9435
|20,9592
|% 0,97
|
|Sterlin
|23,6575
|23,7761
|% 0,68
|
|Frank
|20,9114
|21,0373
|% 0,77
|
|Riyal
|5,0896
|5,1151
|% 0,18
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.966
|1.966
|1,33
|
|Altın Gr.
|1.213
|1.213
|4,42
|
|Cumhuriyet
|8.162
|8.286
|5,00
|
|Tam
|8.182
|8.266
|-10,00
|
|Yarım
|4.011
|4.045
|-5,00
|
|Çeyrek
|2.005
|2.022
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,58
|23,61
|0,26
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|Gümüş Gr.
|14,60
|14,61
|0,25
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|B. Petrol
|78,15
|78,15
|0,56
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Seans Raporu
16:29
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16:41XU100
Endeks 4, 953 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 19 üstünde . İşlem hacmi 37, 499.00 milyon TL de
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16:41DMSAS
Yüzde 9.97 oranında artışla 8.71 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 987, 121 adet işlem
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16:39TDGYO
Yüzde 8.33 oranında artışla 4.81 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 527, 789 adet işlem
-
16:38HEDEF
Yüzde 7.66 oranında artışla 19.96 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 298, 251 adet işlem
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16:36
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UZERB, SDTTR, BVSAN, ELITE, PCILT, FLAP, NETAS, KRGYO, GOKNR, BEYAZ