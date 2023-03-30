***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 30 Mart 2023 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi gerçekleşmiş olup, Yönetim Kurulu tarafından yeni dönemde görev dağılımı ve Yönetim Kurulu Komite üyelikleriaşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.Yönetim Kurulu Başkanı – Mehmet T. NANEDenetim Komitesi Başkan – Agah UĞUR Üye – Ayşegül İLDENİZ Kurumsal Yönetim Komitesi (aynı zamanda Aday Gösterme ve Ücret Komitesi olarak görev yapmaktadır) Başkan – Ayşegül İLDENİZ Üyeler – , Stephen M. GRIFFITHSM. Cem KOZLU,Ömer L. ÖMERBAŞRiskin Erken Saptanması Komitesi Başkan – David F. A. VISMANS Üyeler – Agah UĞUR, , Mustafa TERCAN H. Zeynep Bodur OKYAYTeknoloji Komitesi Üyeler - Ayşegül İLDENİZ, David F. A. VISMANS, Mehmet T. NANE Teknoloji Komitesi Görev ve Çalışma Esasları ekte yer almaktadır. Diğer Komitelerin Görev ve Çalışma Esaslarında değişiklik yapılmamıştır ve ilgili metinlere Pegasus Yatırımcı İlişkileri İnternet Sitesi üzerinden ulaşılabilir. Bu Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129698BIST