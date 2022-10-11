***PHLLP* *AKFK* *ARCLK* *KTKVK* *QNBFL* *PNSUT*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı









***PHLLP******AKFK******ARCLK******KTKVK******QNBFL******PNSUT*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler AKFK, ARCLK, KTKVK, PHLLP, PNSUT, QNBFLMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüAK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. AKFK TRFAKFKE2218 FİNANSMAN BONOSU 11/10/2022 İtfaARÇELİK A.Ş. ARCLK TRSARCL42412 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 11/10/2022 Kupon\Getiri ÖdemeKT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVKE2227 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 11/10/2022 İtfaKT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVKE2227 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 11/10/2022 Kupon\Getiri ÖdemePHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. PHLLP TRFPHCME2217 FİNANSMAN BONOSU 11/10/2022 İtfaPHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. PHLLP TRFPHCME2225 FİNANSMAN BONOSU 11/10/2022 İtfaPHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. PHLLP TRFPHCME2233 FİNANSMAN BONOSU 11/10/2022 İtfaPINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş. PNSUT TRFPNSTE2214 FİNANSMAN BONOSU 11/10/2022 İtfaQNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. QNBFL TRFFFKRE2216 FİNANSMAN BONOSU 11/10/2022 İtfaBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070786BIST