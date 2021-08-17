Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***PHLLP* *ALNTF* *ALNUS* *GARAN* *QNBFL* *CAGFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

17.08.2021 17:39



***PHLLP******ALNTF******ALNUS******GARAN******QNBFL******CAGFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [CAGFA, QNBFL, ALNTF, PHLLP, GARAN, ALNUS]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Çağdaş Faktoring A.Ş. CAGFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFCGDFA2116 20.500.000 17.08.2021 01.12.2021 19.08.2021
- QNB Finans Finansal Kiralama A.Ş. QNBFL Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFFKRA2137 110.000.000 17.08.2021 14.12.2021 19.08.2021
- Alternatifbank A.Ş. ALNTF Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFALNFA2119 120.000.000 17.08.2021 16.12.2021 19.08.2021
- Phillipcapital Menkul Değerler A.Ş. PHLLP Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFPHCMK2110 97.070.000 17.08.2021 16.11.2021 19.08.2021
- Türkiye Garanti Bankası A.Ş. GARAN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFGRANK2128 473.670.000 17.08.2021 15.11.2021 19.08.2021
- Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ALNUS Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFSRMDK2130 28.000.000 17.08.2021 23.11.2021 19.08.2021


İlgili Şirketler [CAGFA, QNBFL, ALNTF, PHLLP, GARAN, ALNUS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958673


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:361.459
Değişim :  0,24% |  3,54
Açılış :  1.454  
Önceki Kapanış :  1.455  
En Yüksek
1.461 En Düşük
1.450
BIST En Aktif Hisseler17:34
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SELGD 6,50 29.612.849 % 9,98  
MANAS 19,28 8.131.783 % 9,98  
VBTYZ 26,48 193.542.986 % 9,97  
IZFAS 7,50 5.604.715 % 9,97  
SELVA 7,74 58.178.398 % 9,94  
daha fazla
17:34 Alış Satış %  
Dolar 8,4350 8,4381 % -0,19  
Euro 9,8954 9,9062 % -0,63  
Sterlin 11,5749 11,6330 % -0,80  
Frank 9,1927 9,2480 % -0,39  
Riyal 2,2412 2,2525 % -0,28  
daha fazla
17:34 Alış Satış %  
Altın Ons 1.785 1.785 -2,10  
Altın Gr. 484 484 -1,87  
Cumhuriyet 3.224 3.272 -3,00  
Tam 3.200 3.281 -7,52  
Yarım 1.547 1.587 -3,64  
Çeyrek 776 793 -1,82  
Gümüş.Ons 23,67 23,70 -0,16  
Gümüş Gr. 6,41 6,42 -0,07  
B. Petrol 69,83 69,83 0,32  
Seans Raporu 17:34
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru