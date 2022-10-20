***PHLLP* *ISGYO* *TMKS*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
20.10.2022 17:28
***PHLLP******ISGYO******TMKS*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler ISGYO, PHLLP, TMKS
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket
18:053.935
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 33,78
|Açılış
|: 3.905
|
|Önceki Kapanış
|: 3.901
|
3.952
En Düşük
3.888
18:0518,5930
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0138
|Açılış
|: 18,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7300
|
18,6503
En Düşük
18,4110
18:0518,3017
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0936
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3300
|
18,3568
En Düşük
17,9901
18:05987,83
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 14,55
|Açılış
|: 987,83
|
|Önceki Kapanış
|: 973,28
|
989,49
En Düşük
965,85
BIST En Aktif Hisseler18:05
|NTHOL
|12,98
|226.242.468
|% 10,00
|
|SMRTG
|75,90
|567.122.927
|% 10,00
|
|PENTA
|708,50
|178.062.900
|% 10,00
|
|AGESA
|31,90
|67.929.817
|% 10,00
|
|ALKA
|139,70
|42.789.691
|% 10,00
|
|ETILR
|8,72
|89.129.729
|% -6,03
|
|ATSYH
|120,70
|4.008.261
|% -5,56
|
|SNKRN
|17,40
|2.381.564
|% -5,23
|
|NTGAZ
|28,88
|118.080.363
|% -4,56
|
|ODAS
|7,93
|1.518.773.561
|% -3,65
|
|THYAO
|97,95
|5.836.967.169
|% -1,11
|
|SISE
|32,00
|3.555.097.170
|% 2,04
|
|TUPRS
|380,00
|3.311.801.198
|% 3,20
|
|EKGYO
|4,64
|3.164.320.261
|% 3,11
|
|SASA
|93,15
|3.145.764.311
|% 9,27
|
|EKGYO
|4,64
|3.164.320.261
|% 3,11
|
|TSKB
|2,90
|1.132.588.211
|% 3,57
|
|SKBNK
|1,96
|727.726.223
|% 2,62
|
|YKBNK
|9,48
|2.758.604.131
|% -2,17
|
|VAKBN
|8,91
|1.868.119.285
|% 0,91
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5844
|18,5966
|% -0,05
|
|Euro
|18,2643
|18,3022
|% 0,52
|
|Sterlin
|20,8758
|20,9805
|% 0,22
|
|Frank
|18,5158
|18,6273
|% 0,32
|
|Riyal
|4,9301
|4,9548
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.653
|1.654
|25,46
|
|Altın Gr.
|987
|987
|14,02
|
|Cumhuriyet
|6.632
|6.732
|8,00
|
|Tam
|6.685
|6.810
|101,00
|
|Yarım
|3.257
|3.330
|50,00
|
|Çeyrek
|1.634
|1.664
|23,00
|
|Gümüş.Ons
|19,17
|19,19
|0,52
|
|Gümüş Gr.
|11,43
|11,45
|0,27
|
|B. Petrol
|93,23
|93,23
|0,85
|