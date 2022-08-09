***PHLLP* *ISKMD* *TEBFA* *BRKT* *ISMEN* *QNBFL* *ZOREN* *ORFIN* *AKBNK* *YKFKT* *QNBFI*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları
09.08.2022 17:20
***PHLLP******ISKMD******TEBFA******BRKT******ISMEN******QNBFL******ZOREN******ORFIN******AKBNK******YKFKT******QNBFI*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKBNK, BRKT, ISKMD, ISMEN, ORFIN, PHLLP, QNBFI, QNBFL, TEBFA, YKFKT, ZOREN
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AKBANK T.A.Ş. AKBNK TRFAKBK82232 FİNANSMAN BONOSU 09/08/2022 İtfa
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT82216 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 09/08/2022 İtfa
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT82216 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 09/08/2022 Kupon\Getiri Ödeme
IŞIK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISKMD TRFISKM82227 FİNANSMAN BONOSU 09/08/2022 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRFISMD82255 FİNANSMAN BONOSU 09/08/2022 İtfa
ORFİN FİNANSMAN A.Ş. ORFIN TRSORFN22315 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 09/08/2022 Kupon\Getiri Ödeme
ORFİN FİNANSMAN A.Ş. ORFIN TRSORFN22323 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 09/08/2022 Kupon\Getiri Ödeme
PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. PHLLP TRFPHCM82222 FİNANSMAN BONOSU 09/08/2022 İtfa
QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. QNBFI TRFFNYM82225 FİNANSMAN BONOSU 09/08/2022 İtfa
QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. QNBFL TRFFFKR82211 FİNANSMAN BONOSU 09/08/2022 İtfa
QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. QNBFL TRFFFKR82229 FİNANSMAN BONOSU 09/08/2022 İtfa
TEB FAKTORİNG A.Ş. TEBFA TRFTEBF82219 FİNANSMAN BONOSU 09/08/2022 İtfa
YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş. YKFKT TRFYAKF82218 FİNANSMAN BONOSU 09/08/2022 İtfa
ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRSZORN22313 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 09/08/2022 Kupon\Getiri Ödeme
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053508
BIST