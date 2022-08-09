***PHLLP* *ISKMD* *TEBFA* *BRKT* *ISMEN* *QNBFL* *ZOREN* *ORFIN* *AKBNK* *YKFKT* *QNBFI*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları









***PHLLP******ISKMD******TEBFA******BRKT******ISMEN******QNBFL******ZOREN******ORFIN******AKBNK******YKFKT******QNBFI*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler AKBNK, BRKT, ISKMD, ISMEN, ORFIN, PHLLP, QNBFI, QNBFL, TEBFA, YKFKT, ZORENMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüAKBANK T.A.Ş. AKBNK TRFAKBK82232 FİNANSMAN BONOSU 09/08/2022 İtfaBEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT82216 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 09/08/2022 İtfaBEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT82216 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 09/08/2022 Kupon\Getiri ÖdemeIŞIK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISKMD TRFISKM82227 FİNANSMAN BONOSU 09/08/2022 İtfaİŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRFISMD82255 FİNANSMAN BONOSU 09/08/2022 İtfaORFİN FİNANSMAN A.Ş. ORFIN TRSORFN22315 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 09/08/2022 Kupon\Getiri ÖdemeORFİN FİNANSMAN A.Ş. ORFIN TRSORFN22323 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 09/08/2022 Kupon\Getiri ÖdemePHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. PHLLP TRFPHCM82222 FİNANSMAN BONOSU 09/08/2022 İtfaQNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. QNBFI TRFFNYM82225 FİNANSMAN BONOSU 09/08/2022 İtfaQNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. QNBFL TRFFFKR82211 FİNANSMAN BONOSU 09/08/2022 İtfaQNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. QNBFL TRFFFKR82229 FİNANSMAN BONOSU 09/08/2022 İtfaTEB FAKTORİNG A.Ş. TEBFA TRFTEBF82219 FİNANSMAN BONOSU 09/08/2022 İtfaYAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş. YKFKT TRFYAKF82218 FİNANSMAN BONOSU 09/08/2022 İtfaZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRSZORN22313 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 09/08/2022 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053508BIST