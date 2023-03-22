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***PHLLP* *VAKVK* *KAREL* *TEBCE* *YKBNK* *QNBFL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

22.03.2023 17:29
***PHLLP* *VAKVK* *KAREL* *TEBCE* *YKBNK* *QNBFL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifik


***PHLLP******VAKVK******KAREL******TEBCE******YKBNK******QNBFL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [PHLLP, TEBCE, QNBFL, VAKVK, KAREL, YKBNK]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Phillipcapital Menkul Değerler A.Ş. PHLLP Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFPHCM62315 165.350.000 22.03.2023 19.06.2023 24.03.2023
- TEB Finansman A.Ş. TEBCE Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTBTF92323 150.000.000 22.03.2023 15.09.2023 24.03.2023
- QNB Finans Finansal Kiralama A.Ş. QNBFL Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFFKR72329 100.000.000 22.03.2023 05.07.2023 24.03.2023
- Vakıf Varlık Kiralama A.Ş. VAKVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDVVRK52338 300.000.000 22.03.2023 26.05.2023 24.03.2023
- Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. KAREL Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFKREL92310 246.100.000 22.03.2023 15.09.2023 24.03.2023
- Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. KAREL Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFKREL32423 53.900.000 22.03.2023 18.03.2024 24.03.2023
- Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. YKBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFYKBK72332 300.000.000 22.03.2023 28.07.2023 24.03.2023


İlgili Şirketler [PHLLP, TEBCE, QNBFL, VAKVK, KAREL, YKBNK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

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Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127107


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BRYAT 806,30 123.734.730 % 10,00  
YAPRK 45,76 9.680.023 % 10,00  
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Cumhuriyet 8.039 8.161 -23,00  
Tam 8.064 8.164 40,00  
Yarım 3.953 3.995 19,00  
Çeyrek 1.977 1.997 9,00  
Gümüş.Ons 22,62 22,64 0,23  
Gümüş Gr. 13,86 13,88 0,17  
B. Petrol 75,91 75,91 0,59  
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