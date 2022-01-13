***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
13.01.2022 17:17
***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname Değişiklik Duyurusu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993594
BIST
17:292.067
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 2,72
|Açılış
|: 2.057
|
|Önceki Kapanış
|: 2.064
|
2.087
En Düşük
2.054
17:2913,4930
En Yüksek
|Değişim
|: 2,04%
|| 0,2695
|Açılış
|: 13,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8050
|
13,6720
En Düşük
13,1506
17:2915,5167
En Yüksek
|Değişim
|: 2,38%
|| 0,3605
|Açılış
|: 15,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,7003
En Düşük
15,0822
17:29789,31
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 12,34
|Açılış
|: 789,31
|
|Önceki Kapanış
|: 776,97
|
802,87
En Düşük
772,46
BIST En Aktif Hisseler17:27
|TETMT
|367,40
|17.488.925
|% 10,00
|
|UZERB
|74,85
|3.983.742
|% 9,99
|
|LINK
|33,34
|71.774.628
|% 9,96
|
|EMNIS
|26,28
|1.828.668
|% 9,96
|
|PSGYO
|17,79
|114.541.360
|% 9,95
|
|UTPYA
|10,79
|822.246
|% -9,93
|
|BRMEN
|2,57
|684.958
|% -8,54
|
|ISBIR
|53,30
|636.892
|% -7,22
|
|MMCAS
|3,15
|116.929
|% -5,41
|
|YONGA
|24,92
|295.186
|% -5,03
|
|KRDMD
|13,54
|6.215.745.350
|% 3,75
|
|THYAO
|28,22
|4.512.649.633
|% 4,99
|
|EREGL
|31,72
|2.084.098.374
|% 0,44
|
|GARAN
|11,86
|1.921.016.943
|% 0,08
|
|SISE
|15,10
|1.867.614.791
|% -0,59
|
|KRDMD
|13,54
|6.215.745.350
|% 3,75
|
|YKBNK
|3,83
|1.192.029.177
|% -1,29
|
|PETKM
|9,57
|1.686.638.999
|% 0,21
|
|GARAN
|11,86
|1.921.016.943
|% 0,08
|
|THYAO
|28,22
|4.512.649.633
|% 4,99
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4598
|13,4903
|% 2,02
|
|Euro
|15,4530
|15,5162
|% 2,38
|
|Sterlin
|18,5775
|18,6706
|% 2,77
|
|Frank
|14,8449
|14,9344
|% 2,99
|
|Riyal
|3,6031
|3,6212
|% 2,57
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.823
|-5,05
|
|Altın Gr.
|795
|796
|18,64
|
|Cumhuriyet
|5.291
|5.371
|-75,00
|
|Tam
|5.259
|5.391
|-82,19
|
|Yarım
|2.542
|2.608
|-39,76
|
|Çeyrek
|1.275
|1.304
|-19,88
|
|Gümüş.Ons
|23,20
|23,22
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|10,12
|10,13
|0,26
|
|B. Petrol
|84,75
|84,75
|0,08
|
Seans Raporu
17:27
daha fazla
-
17:41XU100
Endeks 2, 071 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 32 üstünde . İşlem hacmi 35, 586.00 milyon TL de
-
17:41EUHOL
Yüzde 4.59 oranında artışla 2.96 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 856, 960 adet işlem
-
17:40PKENT
Yüzde 9.68 oranında artışla 8, 100.00 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 769 adet işlem
-
17:39EUHOL
Yüzde 4.59 oranında artışla 2.96 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 849, 517 adet işlem
-
17:38TETMT
Yüzde 10.00 oranında artışla 367.40 lira fiyatla işlem gören hissede 49, 178 adet işlem