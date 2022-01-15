***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerISIN Kodu TRYRGGS00346Fonun Yatırım Stratejisi Fon halka açık olmayan, büyüme potansiyeli yüksek, mali yapısını kuvvetlendirmesi gereken anonim ve limited şirketlere sermaye aktarımı veya pay devri yoluyla ortak olmayı veya girişim şirketlerinin kurucusu olmayı hedeflemektedir. Yatırımlardan kaynaklanan riskin yatırıma yönlendirilen anapara miktarı ile sınırlı olması kaydıyla sadece Tebliğ'de tanımlanan girişim şirketlerine sermaye yatırımı yapmak üzere yurtdışında kolektif yatırım amacıyla kurulan kuruluşlara da doğrudan yatırım yapabilir.Fon, teknoloji ve yenilik odaklı iş modelleri ile büyüme potansiyeli yüksek girişim şirketlerine sermaye aktarımı veya pay devri yoluyla ortak olmayı veya girişim şirketlerinin kurucusu olmayı hedeflemektedir. Girişim sermayesi yatırım ortaklıkları tarafından ihraç edilen sermaye piyasası araçlarına ve diğer girişim sermayesi yatırım fonlarının katılma paylarına yatırım yapabilirler. Fon yatırım yapıldığı tarih itibarıyla yurt dışında kurulu olmakla birlikte son yıllık finansal tablolarına göre varlıklarının en az %80'i Türkiye'de kurulu bağlı ortaklık ya da iştiraklerden oluşan şirketlere yatırım yapabilir. Fon stratejisi gereği, birden fazla girişim şirketine yatırım yapacaktır. Yatırım yapılan şirketlerin ağırlıklı olarak belirli bir ürün geliştiren, katma değer yaratan, patent sahibi olan teknoloji şirketleri olması hedeflenmektedir. Fonun yatırım yapmayı hedeflediği ana sektörler gıda, tarım, sağlık, biyoteknoloji, lojistik, gayrimenkul, perakende, eticaret, finans, enerji, biyokimya teknolojileri ve diğer teknoloji (nesnelerin interneti, yapay zeka vb.) sektörleridir. Fon bu sektörlerin dışındaki teknolojiye ilişkin başka sektörlere de yatırım yapabilecektir.Yatırım yapılacak şirketlerin seçiminde esas alınacak kriterler kurumsal yönetim yapısına kavuşturulabilir, sorumluluk sahibi, deneyimli ve iş etiği sahibi yönetim kadrosuna sahip olmak, istihdam yaratmak, ihracat potansiyeline sahip olmak, çevreye duyarlı bir yönetim politikası izlemek, operasyonel gelişime uygun olmak, rekabetçi olmak, marka değeri yaratma gücü, sürdürülebilirlik ve katma değerli ürün geliştirme potansiyeli olacaktır. Yapılacak yatırımlarda imtiyazlı paylarının (normal azınlık haklarının üzerinde yönetimde söz sahibi olmaya yarayacak hukuki haklara sahip imtiyazlı paylar) satın alımı, profesyonel yönetim olması durumunda çoğunluk paylarının satın alımı, diğer girişim sermayesi yatırım fonlarıyla ortak yatırım yapılması gibi metotlar uygulanacaktır.Yatırımlardan çıkış stratejileri de halka arz, kurucu ortağa satış ve stratejik ortağa satış olacaktır.Uygulanacak her türlü yatırım kararı faizsiz finans ilkelerine uygun olacak şekilde gerçekleştirilecektirFon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarAslı Aslan 18 DÜZEY 3, TÜREV ARAÇLARFon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarKubilay Özalp DÜZEY 3, TÜREV ARAÇLARİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaUniq Istanbul Ayazaga Caddesi No: 4 Maslak, Istanbul, Turkey 0 212 286 30 52 0 212 286 30 53Bağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görevi Telefon e-PostaKubilay Özalp Gen. Müd.Yrd. 0 212 286 30 52Aslı Aslan Fon Müdürü 0 212 286 30 52http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994562BIST