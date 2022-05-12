***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerPortföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarFon Yatırım Komitesi ÜyeleriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Gayrimenkul Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl)Mehmet Emre ÇAMLIBEL RE-PIE GGSPYŞ Yönetim Kurulu Üyesi, Soyak Holding CEOMehmet Ali ERGİN RE-PIE GGSPYŞ Yönetim Kurulu ÜyesiAlim TELCİ RE-PIE GGSPYŞ Genel Müdür, Halk Portföy Yönetimi A.Ş.Genel MüdürFon Portföy Yöneticileri (Gayrimenkul Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslarİletişim BilgileriBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görevi Telefon e-PostaKUBİLAY ÖZALP Genel Müdür Yardımcısı 2122863052 kubilay.ozalp@re-pie.comASLI ASLAN Fon Müdürü 2122863052 asli.aslan@re-pie.comhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029970BIST