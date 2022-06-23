***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
23.06.2022 18:27
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Saklama Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Süresi Süresiz
Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
ASLI ASLAN 18 DÜZEY 3,TÜREV
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Uniq İstanbul Huzur Mah.Maslak Ayazağa Cad. No:4/C No:107 34485 Sarıyer / İstanbul 0212 286 30 52 fon@re-pie.com
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
ASLI ASLAN FON MÜDÜRÜ 0212 286 30 52 asli.aslan@re-pie.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038989
BIST
18:052.543
En Yüksek
|Değişim
|: -1,21%
|| -31,09
|Açılış
|: 2.576
|
|Önceki Kapanış
|: 2.574
|
2.589
En Düşük
2.534
18:0517,3477
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0079
|Açılış
|: 17,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3700
|
17,3858
En Düşük
17,3014
18:0518,3010
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0291
|Açılış
|: 18,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3300
|
18,3902
En Düşük
18,2112
18:051.021,47
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -2,25
|Açılış
|: 1.021,56
|
|Önceki Kapanış
|: 1.023,71
|
1.030,12
En Düşük
1.018,19
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BERA
|14,53
|467.615.789
|% 9,99
|
|UFUK
|79,30
|5.529.660
|% 9,99
|
|LIDFA
|13,34
|12.796.969
|% 9,98
|
|MAKIM
|14,15
|299.025.489
|% 9,95
|
|NTGAZ
|8,96
|73.815.314
|% 9,94
|
|MZHLD
|99,00
|5.458.167
|% -10,00
|
|ISKUR
|1.062.000,00
|1.062.000
|% -10,00
|
|SNKRN
|24,00
|941.160
|% -9,98
|
|IHAAS
|26,16
|1.038.343
|% -7,69
|
|BRKO
|1,46
|939.815
|% -5,19
|
|THYAO
|50,55
|3.339.500.493
|% -2,88
|
|SISE
|21,56
|1.686.073.246
|% -2,88
|
|EREGL
|27,58
|1.631.610.165
|% -2,20
|
|AKBNK
|8,82
|1.316.874.457
|% -2,97
|
|SASA
|44,90
|1.303.900.284
|% -0,44
|
|ODAS
|3,24
|1.222.084.496
|% 2,86
|
|YKBNK
|4,84
|1.191.186.699
|% -1,63
|
|TSKB
|2,18
|380.800.557
|% -3,54
|
|AKBNK
|8,82
|1.316.874.457
|% -2,97
|
|EKGYO
|2,59
|380.277.812
|% -1,89
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3417
|17,3477
|% 0,05
|
|Euro
|18,2320
|18,3010
|% -0,16
|
|Sterlin
|21,1449
|21,2509
|% -0,15
|
|Frank
|17,9854
|18,0937
|% 0,20
|
|Riyal
|4,6091
|4,6322
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.832
|1.832
|-5,79
|
|Altın Gr.
|1.022
|1.022
|-1,96
|
|Cumhuriyet
|6.844
|6.947
|1,00
|
|Tam
|6.771
|6.892
|-26,00
|
|Yarım
|3.324
|3.371
|-13,00
|
|Çeyrek
|1.665
|1.685
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|21,14
|21,17
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|11,82
|11,84
|-0,11
|
|B. Petrol
|110
|110
|-1,61
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58ETYAT
Yüzde -4.26 oranında düşüşle 3.15 lira fiyatla işlem gören hissede 814, 506 adet işlem
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -29, 45 kaybederek (% -1.28 ) 2, 276
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UFUK, MAKIM, NTGAZ, LIDFA, VKING
-
17:57
MAKIM, ATSYH, KRTEK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:57
MMCAS, IHAAS, SNKRN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında