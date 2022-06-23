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***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

23.06.2022 18:27
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Saklama Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Süresi Süresiz

Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
ASLI ASLAN 18 DÜZEY 3,TÜREV

İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Uniq İstanbul Huzur Mah.Maslak Ayazağa Cad. No:4/C No:107 34485 Sarıyer / İstanbul 0212 286 30 52 fon@re-pie.com

Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
ASLI ASLAN FON MÜDÜRÜ 0212 286 30 52 asli.aslan@re-pie.com




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038989


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BERA 14,53 467.615.789 % 9,99  
UFUK 79,30 5.529.660 % 9,99  
LIDFA 13,34 12.796.969 % 9,98  
MAKIM 14,15 299.025.489 % 9,95  
NTGAZ 8,96 73.815.314 % 9,94  
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Riyal 4,6091 4,6322 % 0,14  
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Altın Ons 1.832 1.832 -5,79  
Altın Gr. 1.022 1.022 -1,96  
Cumhuriyet 6.844 6.947 1,00  
Tam 6.771 6.892 -26,00  
Yarım 3.324 3.371 -13,00  
Çeyrek 1.665 1.685 -6,00  
Gümüş.Ons 21,14 21,17 -0,26  
Gümüş Gr. 11,82 11,84 -0,11  
B. Petrol 110 110 -1,61  
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