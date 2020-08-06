***PINSU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.08.2020 10:01
***PINSU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PINSU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865577
BIST
11:041.088
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -3,37
|Açılış
|: 1.091
|
|Önceki Kapanış
|: 1.092
|
1.094
En Düşük
1.085
11:047,1222
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 0,0776
|Açılış
|: 7,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1540
|
7,1222
En Düşük
7,0287
11:048,4754
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 0,0987
|Açılış
|: 8,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4550
|
8,4754
En Düşük
8,3315
11:04467,14
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 5,35
|Açılış
|: 467,14
|
|Önceki Kapanış
|: 461,79
|
468,41
En Düşük
460,61
BIST En Aktif Hisseler
|FRIGO
|36,08
|460.994
|% 10,00
|
|KAPLM
|9,36
|1.036.736
|% 9,99
|
|KLGYO
|8,71
|18.895.134
|% 9,97
|
|RAYSG
|6,19
|4.484.515
|% 9,95
|
|AYES
|5,32
|110.470
|% 9,92
|
|BURVA
|71,55
|491.334
|% -10,00
|
|KENT
|1.580,00
|970.120
|% -10,00
|
|PKENT
|696,00
|3.351.240
|% -10,00
|
|GARFA
|8,65
|914.148
|% -9,99
|
|QNBFB
|64,90
|681.645
|% -9,99
|
|EKGYO
|2,09
|377.300.075
|% 0,00
|
|TRKCM
|3,96
|357.204.220
|% 0,00
|
|SISE
|6,05
|344.679.681
|% -3,04
|
|GARAN
|6,79
|214.678.208
|% 0,15
|
|ODAS
|2,41
|200.651.952
|% 2,99
|
|EKGYO
|2,09
|377.300.075
|% 0,00
|
|TRKCM
|3,96
|357.204.220
|% 0,00
|
|ODAS
|2,41
|200.651.952
|% 2,99
|
|SISE
|6,05
|344.679.681
|% -3,04
|
|YKBNK
|2,12
|78.370.073
|% 0,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,3178
|9,3645
|% 1,14
|
|Frank
|7,7807
|7,8276
|% 0,72
|
|Riyal
|1,8894
|1,8989
|% 0,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.046
|2.046
|7,92
|
|Altın Gr.
|467
|467
|5,25
|
|Cumhuriyet
|3.072
|3.130
|36,00
|
|Tam
|3.165
|3.245
|61,00
|
|Yarım
|1.536
|1.572
|18,00
|
|Çeyrek
|771
|787
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|27,53
|27,58
|0,60
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,28
|0,17
|
|B. Petrol
|45,19
|45,19
|0,00
|
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