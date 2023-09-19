***PIT* *BMSCH*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Pay Alım Teklifi Yoluyla Pay Toplanmasına İlişkin Bildirim









***PIT******BMSCH*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Pay Alım Teklifi Yoluyla Pay Toplanmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi BMS Çelik Hasır Sanayi ve Ticaret A.Ş Pay Alım Teklifi Sonuç Bildirimi (19.09.2023)Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler BMSCHİşlem Türü Zorunlu Pay Alım TeklifiPay Alım Teklifine Konu Hedef Ortaklığın Unvanı BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Pay Alım Teklifinde Bulunan Gerçek/Tüzel Kişi Ahmet Rauf MollaoğluPay Alım Teklifine Aracılık Edecek Yatırım Kuruluşu PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.Pay Alım Teklifinde Kullanılacak Hesap 11354Pay Alım Teklifinden Yararlanabilecek Pay Sahiplerinin ve Pay Tutarlarının Belirlenmesinde Esas Alınan Tarih 30.05.2023Pay Alım Teklifi Bedellerinin Ödenme Zamanı Payların teslim / virmanlanma tarihini takip eden 1. iş günüPara Birimi TRYPay Alım Teklifi Başlangıç Tarihi 13.09.2023Pay Alım Teklifi Başlangıç Saati 09:00Pay Alım Teklifi Bitiş Tarihi 26.09.2023Pay Alım Teklifi Bitiş Saati 17:00Pay Alım Teklifine Konu Pay BilgileriPay Grup Bilgileri Nevi İmtiyazlı Olup Olmadığı İmtiyaza İlişkin Bilgi Pay Alım Teklifi FiyatıB Grubu, BMSCH, TREBMSC00018 Hamiline Değil - 15,02Günlük Pay Alım BilgileriPay Grup Bilgileri Tarih Borsa‘dan Alınan Pay Adedi Borsa‘dan Alınan Nominal Pay Tutarı Borsa Dışından Alınan Pay Adedi Borsa Dışından Alınan Nominal Pay Tutarı Pay Alım Teklifine Karşılık Veren Pay Sahibi SayısıB Grubu, BMSCH, TREBMSC00018 13.09.2023 0 0 0 0 0B Grubu, BMSCH, TREBMSC00018 14.09.2023 0 0 0 0 0B Grubu, BMSCH, TREBMSC00018 15.09.2023 0 0 0 0 0B Grubu, BMSCH, TREBMSC00018 18.09.2023 0 0 0 0 0B Grubu, BMSCH, TREBMSC00018 19.09.2023 0 0 0 0 0Konuya İlişkin Özel ŞartlarEk AçıklamalarBMSCH Şirketinin ortağı Ahmet Rauf Mollaoğlu tarafından, Şirketin diğer ortakları olan Ali Zontur ve Mustafa Zontur'a ait bulunan 1.300.000 adet A grubu ve 7.440.000 adet B grubu olmak üzere toplam 8.740.000 adet payların tamamının devralınması konusunda taraflar arasında Hisse Devir Sözleşmesi imzalanması ve ilgili payların devrinin tamamlandığına ilişkin açıklama 30.05.2023 tarihinde kamuoyu ile paylaşılmıştır. Bunun sonucunda, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 26. Maddesi ve Pay Alım Teklifi Tebliği'nin (II-26.1) ("Tebliğ") uyarınca, devir kapsamı dışında kalan paylar için Ahmet Rauf Mollaoğlu tarafından, zorunlu pay alım teklifinde bulunulması gerekliliği ortaya çıkmış ve bu kapsamda, Ahmet Rauf Mollaoğlu adına zorunlu pay alım sürecinin yönetilmesi ve gerekli başvuruların yapılması için yetkilendirilen Piramit Menkul Kıymetler A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 26. maddesi ve Pay Alım Teklifi Tebliği (II-26.1) hükümleri uyarınca Pay Alım Teklifi yapılmasına ilişkin başvurusuna Sermaye Piyasası Kurulunca 07.09.2023 tarihinde onay verilmiştir.Zorunlu pay alım teklifi fiyatı "ÖNEMLİ NİTELİKTEKİ İŞLEMLER VE AYRILMA HAKKI TEBLİĞİ (II-23.3 )" MADDE 14 payları borsada işlem gören ortaklıklarda ayrılma hakkı kullanım fiyatı hesaplanmasında son altı aylık dönem içinde borsada oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalamasından hareketle 15,02 olarak hesaplanmıştır.Zorunlu Pay Alım Teklifi süreci, 13.09.2023 saat 09.00' da başlayıp 26.09.2023 saat 17.00'a kadar devam edecektir. Uygulanacak işlem ve prosedürler "Bilgi Formu"nda açıklanmaktadır.Eklenen DökümanlarEK: 1 BMSCH pay alım teklifi bilgi formu.pdfEK: 2 BMSCH Pay Alım Teklifi Talep Formu.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196229BIST