***PIT* *OYYAT*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş
03.06.2021 10:57
***PIT******OYYAT*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş'nin Fiyat Tespit Raporu'na ilişkin analist raporu ektedir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939814
BIST
12:241.436
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 5,25
|Açılış
|: 1.435
|
|Önceki Kapanış
|: 1.431
|
1.441
En Düşük
1.435
12:248,6331
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0404
|Açılış
|: 8,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5950
|
8,6382
En Düşük
8,5886
12:2410,5398
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0418
|Açılış
|: 10,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4800
|
10,5456
En Düşük
10,4950
12:24525,88
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -1,37
|Açılış
|: 525,88
|
|Önceki Kapanış
|: 527,25
|
527,90
En Düşük
524,54
BIST En Aktif Hisseler12:24
|KATMR
|3,63
|45.254.469
|% 10,00
|
|PENGD
|3,45
|8.110.991
|% 9,87
|
|MZHLD
|42,08
|3.364.136
|% 9,07
|
|EPLAS
|30,10
|8.835.281
|% 9,06
|
|GOLTS
|48,68
|24.512.913
|% 8,81
|
|BALAT
|6,31
|62.822
|% -7,21
|
|ORMA
|30,00
|52.620
|% -6,25
|
|SNPAM
|15,00
|33.270
|% -6,13
|
|QNBFB
|42,18
|11.389
|% -5,47
|
|CANTE
|8,13
|35.611.297
|% -4,13
|
|THYAO
|13,95
|1.128.712.121
|% 2,20
|
|GARAN
|8,07
|570.490.062
|% 0,12
|
|KRDMD
|7,93
|403.275.314
|% 1,54
|
|SISE
|7,98
|325.031.344
|% 2,18
|
|PETKM
|6,38
|267.047.432
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,19
|241.579.466
|% -0,90
|
|THYAO
|13,95
|1.128.712.121
|% 2,20
|
|GARAN
|8,07
|570.490.062
|% 0,12
|
|IHLAS
|0,62
|36.851.987
|% 3,33
|
|EKGYO
|1,95
|102.840.301
|% 1,04
|
|12:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6309
|8,6331
|% 0,47
|
|Euro
|10,5326
|10,5398
|% 0,40
|
|Sterlin
|12,2071
|12,2684
|% 0,55
|
|Frank
|9,5569
|9,6145
|% 0,28
|
|Riyal
|2,2954
|2,3069
|% 0,48
|
|12:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.893
|1.893
|-15,10
|
|Altın Gr.
|526
|526
|-1,40
|
|Cumhuriyet
|3.478
|3.530
|-5,00
|
|Tam
|3.461
|3.548
|-8,98
|
|Yarım
|1.673
|1.716
|-4,35
|
|Çeyrek
|839
|858
|-2,17
|
|Gümüş.Ons
|27,81
|27,83
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|7,72
|7,73
|-0,06
|
|B. Petrol
|71,25
|71,25
|-0,10
|