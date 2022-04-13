***PIT* *SUWEN*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş
13.04.2022 13:49
***PIT******SUWEN*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş. Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020005
BIST
15:442.464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,65
|Açılış
|: 2.483
|
|Önceki Kapanış
|: 2.464
|
2.498
En Düşük
2.455
15:4414,5975
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0011
|Açılış
|: 14,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6700
|
14,6054
En Düşük
14,5551
15:4415,8386
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0282
|Açılış
|: 15,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9500
|
15,8630
En Düşük
15,7820
15:44928,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 6,57
|Açılış
|: 928,68
|
|Önceki Kapanış
|: 922,11
|
929,66
En Düşük
920,39
BIST En Aktif Hisseler15:42
|MMCAS
|3,52
|1.298.324
|% 10,00
|
|CRDFA
|2,35
|31.655.685
|% 9,81
|
|OYLUM
|2,55
|11.737.747
|% 9,44
|
|ZOREN
|2,19
|584.398.480
|% 8,42
|
|AKENR
|1,81
|55.855.528
|% 7,74
|
|ASUZU
|81,00
|23.572.971
|% -10,00
|
|ISGYO
|13,37
|6.255.302
|% -9,97
|
|ISFIN
|4,11
|293.994.601
|% -9,67
|
|KERVN
|0,60
|870.286
|% -9,09
|
|PINSU
|3,73
|53.180.329
|% -9,02
|
|THYAO
|36,92
|2.395.619.826
|% -0,86
|
|GARAN
|13,59
|2.381.850.748
|% -1,02
|
|SISE
|17,43
|2.226.533.271
|% 0,93
|
|KRDMD
|16,12
|2.102.764.122
|% 0,31
|
|EREGL
|34,90
|2.091.995.418
|% 1,39
|
|YKBNK
|5,00
|2.034.650.432
|% -1,22
|
|EKGYO
|2,70
|823.122.133
|% -0,74
|
|ODAS
|2,34
|675.073.287
|% 3,08
|
|ZOREN
|2,19
|584.398.480
|% 8,42
|
|GARAN
|13,59
|2.381.850.748
|% -1,02
|
|15:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,5942
|14,6013
|% 0,02
|
|Euro
|15,8161
|15,8372
|% 0,17
|
|Sterlin
|18,9354
|19,0304
|% 0,18
|
|Frank
|15,5543
|15,6480
|% -0,10
|
|Riyal
|3,8810
|3,9005
|% 0,11
|
|15:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.976
|1.977
|9,89
|
|Altın Gr.
|927
|927
|5,14
|
|Cumhuriyet
|6.141
|6.234
|5,00
|
|Tam
|6.111
|6.263
|3,70
|
|Yarım
|2.953
|3.030
|1,79
|
|Çeyrek
|1.481
|1.515
|0,89
|
|Gümüş.Ons
|25,66
|25,70
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|12,01
|12,03
|0,12
|
|B. Petrol
|106
|106
|1,52
|
Seans Raporu
15:42
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15:57FENER
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15:56BJKAS
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Yüzde -5.11 oranında düşüşle 6.69 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 128, 082 adet işlem
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15:53KOZAL
Yüzde 4.35 oranında artışla 165.60 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 807, 644 adet işlem