***PKART*** PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***PKART*** PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 433.147.815 219.245.590 132.964.121 76.605.377Satışların Maliyeti15 -388.938.947 -194.822.785 -127.629.143 -71.881.838TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)44.208.868 24.422.805 5.334.978 4.723.539BRÜT KAR (ZARAR)44.208.868 24.422.805 5.334.978 4.723.539Genel Yönetim Giderleri16 -10.282.220 -5.758.265 -3.560.836 -1.211.434Pazarlama Giderleri17 -1.023.462 -506.651 -128.502 -97.355Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 4.490.227 5.315.639 1.254.717 271.109Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -6.678.157 -3.357.421 -37.642 -1.306.055ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)30.715.256 20.116.107 2.862.715 2.379.804Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler21 2.000 163.366 0 163.366Yatırım Faaliyetlerinden Giderler22 0 0 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)30.717.256 20.279.473 2.862.715 2.543.170Finansman Giderleri23 -609.546 -2.006.356 -218.945 -782.811SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)30.107.710 18.273.117 2.643.770 1.760.359Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-6.742.984 -4.767.467 -471.246 -448.628Dönem Vergi (Gideri) Geliri24 -6.971.192 -4.982.725 -779.096 -417.897Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 228.208 215.258 307.850 -30.731SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)23.364.726 13.505.650 2.172.524 1.311.731DÖNEM KARI (ZARARI)23.364.726 13.505.650 2.172.524 1.311.731Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları23.364.726 13.505.650 2.172.524 1.311.731Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) (kr) 25 1,02700000 0,59370000 0,09550000 0,05770000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-36.865.890 11.535.083Dönem Karı (Zararı)23.364.726 13.505.650Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)23.364.726 13.505.650Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler12.933.159 10.509.317Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9,10 1.593.336 1.500.096Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler5.275.824 2.299.548Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-486.754 1.281.167Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-486.754Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler1.281.167Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-190.231 824.405Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler24 6.742.984 4.767.467Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-2.000 -163.366İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-64.970.585 -6.636.345Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-39.239.025 -9.943.610İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)768.795 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-40.007.820 -9.943.610Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.511.949 -7.813.971İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-2.511.949 -7.813.971Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-19.007.795 -3.813.395Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6.355.480 18.179.620İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4.667.260 14.012.116İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)1.688.220 4.167.504Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-10.567.296 -3.244.989İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-10.567.296 -3.244.989Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-28.672.700 17.378.622Alınan Faiz486.754 271.371Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler13 -144.190 -225.373Vergi İadeleri (Ödemeleri)-8.535.754 -5.889.537YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.438.991 -338.847Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.000 163.366Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.000 163.366Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9,10 -1.440.991 -502.213Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.440.991 -502.213FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 -2.658.278Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -1.105.740Ödenen Faiz0 -1.552.538YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-38.304.881 8.537.958Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-7.539 645.459NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-38.312.420 9.183.417DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ54.298.429 24.094.328DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ15.986.009 33.277.745Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 15.986.009 54.298.429Ticari Alacaklar66.428.290 27.243.880İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 0 768.795İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 66.428.290 26.475.085Diğer Alacaklar52.011 68.766İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 52.011 68.766Stoklar7 49.619.562 30.611.767Peşin Ödenmiş Giderler8 11.887.420 7.537.440Diğer Dönen Varlıklar11 486.993 2.307.924ARA TOPLAM144.460.285 122.068.206TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR144.460.285 122.068.206DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar9 21.067.095 21.072.757Kullanım Hakkı Varlıkları9 2.467.991 2.735.604Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 282.698 161.768Peşin Ödenmiş Giderler8 251 596Ertelenmiş Vergi Varlığı24 74.765 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR23.892.800 23.970.725TOPLAM VARLIKLAR168.353.085 146.038.931KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar47.314.299 24.938.169İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 43.749.116 22.808.821İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 3.565.183 2.129.348Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 708.302 517.010Diğer Borçlar15.516.536 0İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4,6 14.645.731 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 870.805 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler8 3.145.949 9.504.320Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 1.291.494 14.369.057Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü24 770.069 2.334.631Kısa Vadeli Karşılıklar3.647.190 2.461.623Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12 3.647.190 2.461.623Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler11 655.042 5.062.609ARA TOPLAM73.048.881 59.187.419TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER73.048.881 59.187.419UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar5.263.051 3.169.731Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 5.263.051 3.169.731Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü24 0 164.297TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER5.263.051 3.334.028TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER78.311.932 62.521.447ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar90.041.153 83.517.484Ödenmiş Sermaye14 22.750.000 22.750.000Sermaye Düzeltme Farkları14 1.732.107 1.732.107Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)9.360.553 9.928.575Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)9.360.553 9.928.575Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)14 11.151.021 11.151.021Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.790.468 -1.222.446Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler14 4.789.305 2.501.076Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları28.044.462 28.044.462Net Dönem Karı veya Zararı23.364.726 18.561.264TOPLAM ÖZKAYNAKLAR90.041.153 83.517.484TOPLAM KAYNAKLAR168.353.085 146.038.931Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler22.750.000 1.732.107 4.577.126 -1.097.318 1.636.756 28.044.462 7.341.253 64.984.386 64.984.386 64.984.386Transferler864.320 6.476.933 -7.341.253 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-56.133 13.505.650 13.449.517 13.449.517 13.449.517Kar Payları-6.476.933 -6.476.933 -6.476.933 -6.476.933Dönem Sonu Bakiyeler22.750.000 1.732.107 4.577.126 -1.153.451 2.501.076 28.044.462 13.505.650 71.956.970 71.956.970 71.956.970Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler22.750.000 1.732.107 11.151.021 -1.222.446 2.501.076 28.044.462 18.561.264 83.517.484 83.517.484 83.517.484Transferler2.288.229 16.273.035 -18.561.264 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-568.022 23.364.726 22.796.704 22.796.704 22.796.704Kar Payları-16.273.035 -16.273.035 -16.273.035 -16.273.035Dönem Sonu Bakiyeler22.750.000 1.732.107 11.151.021 -1.790.468 4.789.305 28.044.462 23.364.726 90.041.153 90.041.153 90.041.153Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)23.364.726 13.505.650 2.172.524 1.311.731DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-568.022 -56.133 -313.023 57.454Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-568.022 -56.133 -313.023 57.454Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 10.854 18.712 -59.199 -14.239Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi13 -578.876 -74.845 -253.824 71.693Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-568.022 -56.133 -313.023 57.454TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)22.796.704 13.449.517 1.859.501 1.369.185Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları22.796.704 13.449.517 1.859.501 1.369.185http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075043BIST