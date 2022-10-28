***PKART*** PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
28.10.2022 14:06
***PKART*** PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
15 433.147.815 219.245.590 132.964.121 76.605.377
Satışların Maliyeti
15 -388.938.947 -194.822.785 -127.629.143 -71.881.838
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
44.208.868 24.422.805 5.334.978 4.723.539
BRÜT KAR (ZARAR)
44.208.868 24.422.805 5.334.978 4.723.539
Genel Yönetim Giderleri
16 -10.282.220 -5.758.265 -3.560.836 -1.211.434
Pazarlama Giderleri
17 -1.023.462 -506.651 -128.502 -97.355
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 4.490.227 5.315.639 1.254.717 271.109
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -6.678.157 -3.357.421 -37.642 -1.306.055
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
30.715.256 20.116.107 2.862.715 2.379.804
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 2.000 163.366 0 163.366
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
22 0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
30.717.256 20.279.473 2.862.715 2.543.170
Finansman Giderleri
23 -609.546 -2.006.356 -218.945 -782.811
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
30.107.710 18.273.117 2.643.770 1.760.359
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-6.742.984 -4.767.467 -471.246 -448.628
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -6.971.192 -4.982.725 -779.096 -417.897
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 228.208 215.258 307.850 -30.731
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
23.364.726 13.505.650 2.172.524 1.311.731
DÖNEM KARI (ZARARI)
23.364.726 13.505.650 2.172.524 1.311.731
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
23.364.726 13.505.650 2.172.524 1.311.731
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) (kr) 25 1,02700000 0,59370000 0,09550000 0,05770000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-36.865.890 11.535.083
Dönem Karı (Zararı)
23.364.726 13.505.650
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
23.364.726 13.505.650
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
12.933.159 10.509.317
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10 1.593.336 1.500.096
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
5.275.824 2.299.548
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-486.754 1.281.167
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-486.754
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
1.281.167
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-190.231 824.405
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 6.742.984 4.767.467
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.000 -163.366
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-64.970.585 -6.636.345
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-39.239.025 -9.943.610
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
768.795 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-40.007.820 -9.943.610
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.511.949 -7.813.971
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.511.949 -7.813.971
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-19.007.795 -3.813.395
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.355.480 18.179.620
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4.667.260 14.012.116
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.688.220 4.167.504
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.567.296 -3.244.989
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-10.567.296 -3.244.989
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-28.672.700 17.378.622
Alınan Faiz
486.754 271.371
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -144.190 -225.373
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-8.535.754 -5.889.537
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.438.991 -338.847
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.000 163.366
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.000 163.366
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9,10 -1.440.991 -502.213
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.440.991 -502.213
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 -2.658.278
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -1.105.740
Ödenen Faiz
0 -1.552.538
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-38.304.881 8.537.958
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-7.539 645.459
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-38.312.420 9.183.417
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
54.298.429 24.094.328
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
15.986.009 33.277.745
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 15.986.009 54.298.429
Ticari Alacaklar
66.428.290 27.243.880
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 0 768.795
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 66.428.290 26.475.085
Diğer Alacaklar
52.011 68.766
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 52.011 68.766
Stoklar
7 49.619.562 30.611.767
Peşin Ödenmiş Giderler
8 11.887.420 7.537.440
Diğer Dönen Varlıklar
11 486.993 2.307.924
ARA TOPLAM
144.460.285 122.068.206
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
144.460.285 122.068.206
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
9 21.067.095 21.072.757
Kullanım Hakkı Varlıkları
9 2.467.991 2.735.604
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 282.698 161.768
Peşin Ödenmiş Giderler
8 251 596
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 74.765 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
23.892.800 23.970.725
TOPLAM VARLIKLAR
168.353.085 146.038.931
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
47.314.299 24.938.169
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 43.749.116 22.808.821
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 3.565.183 2.129.348
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 708.302 517.010
Diğer Borçlar
15.516.536 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4,6 14.645.731 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 870.805 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
8 3.145.949 9.504.320
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 1.291.494 14.369.057
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 770.069 2.334.631
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.647.190 2.461.623
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 3.647.190 2.461.623
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 655.042 5.062.609
ARA TOPLAM
73.048.881 59.187.419
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
73.048.881 59.187.419
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
5.263.051 3.169.731
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 5.263.051 3.169.731
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 0 164.297
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.263.051 3.334.028
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
78.311.932 62.521.447
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
90.041.153 83.517.484
Ödenmiş Sermaye
14 22.750.000 22.750.000
Sermaye Düzeltme Farkları
14 1.732.107 1.732.107
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
9.360.553 9.928.575
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9.360.553 9.928.575
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
14 11.151.021 11.151.021
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.790.468 -1.222.446
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 4.789.305 2.501.076
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
28.044.462 28.044.462
Net Dönem Karı veya Zararı
23.364.726 18.561.264
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
90.041.153 83.517.484
TOPLAM KAYNAKLAR
168.353.085 146.038.931
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
22.750.000 1.732.107 4.577.126 -1.097.318 1.636.756 28.044.462 7.341.253 64.984.386 64.984.386 64.984.386
Transferler
864.320 6.476.933 -7.341.253 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-56.133 13.505.650 13.449.517 13.449.517 13.449.517
Kar Payları
-6.476.933 -6.476.933 -6.476.933 -6.476.933
Dönem Sonu Bakiyeler
22.750.000 1.732.107 4.577.126 -1.153.451 2.501.076 28.044.462 13.505.650 71.956.970 71.956.970 71.956.970
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
22.750.000 1.732.107 11.151.021 -1.222.446 2.501.076 28.044.462 18.561.264 83.517.484 83.517.484 83.517.484
Transferler
2.288.229 16.273.035 -18.561.264 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-568.022 23.364.726 22.796.704 22.796.704 22.796.704
Kar Payları
-16.273.035 -16.273.035 -16.273.035 -16.273.035
Dönem Sonu Bakiyeler
22.750.000 1.732.107 11.151.021 -1.790.468 4.789.305 28.044.462 23.364.726 90.041.153 90.041.153 90.041.153
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
23.364.726 13.505.650 2.172.524 1.311.731
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-568.022 -56.133 -313.023 57.454
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-568.022 -56.133 -313.023 57.454
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 10.854 18.712 -59.199 -14.239
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
13 -578.876 -74.845 -253.824 71.693
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-568.022 -56.133 -313.023 57.454
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
22.796.704 13.449.517 1.859.501 1.369.185
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
22.796.704 13.449.517 1.859.501 1.369.185
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075043
BIST