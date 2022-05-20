***PKENT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.05.2022 14:28
***PKENT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PKENT]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PKENT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031442
BIST
15:122.380
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -13,38
|Açılış
|: 2.390
|
|Önceki Kapanış
|: 2.394
|
2.407
En Düşük
2.374
15:1215,9337
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0918
|Açılış
|: 15,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
15,9863
En Düşük
15,8375
15:1216,8653
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0291
|Açılış
|: 16,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8000
|
16,9482
En Düşük
16,7750
15:12942,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,17
|Açılış
|: 942,68
|
|Önceki Kapanış
|: 940,51
|
949,33
En Düşük
937,32
BIST En Aktif Hisseler15:10
|IMASM
|46,90
|19.780.706
|% 9,99
|
|DAGHL
|23,68
|1.508.862
|% 9,94
|
|LIDFA
|6,69
|8.040.651
|% 9,85
|
|VERUS
|58,30
|32.266.649
|% 8,87
|
|GRNYO
|2,45
|4.455.021
|% 8,41
|
|ULUSE
|177,70
|46.246.228
|% -7,45
|
|SMRTG
|21,52
|116.830.331
|% -6,92
|
|MANAS
|23,36
|14.154.447
|% -6,86
|
|SANKO
|10,94
|13.904.063
|% -6,73
|
|UFUK
|40,16
|767.117
|% -6,60
|
|GARAN
|15,81
|2.359.510.398
|% 1,02
|
|ASELS
|23,12
|1.993.843.978
|% 3,96
|
|THYAO
|42,76
|1.510.325.818
|% 0,85
|
|SISE
|19,48
|1.259.617.170
|% -2,16
|
|AKBNK
|8,10
|1.203.351.679
|% -0,12
|
|YKBNK
|4,36
|1.126.927.708
|% -0,68
|
|EKGYO
|2,63
|524.762.969
|% 0,38
|
|SKBNK
|1,18
|215.374.349
|% 0,85
|
|AKBNK
|8,10
|1.203.351.679
|% -0,12
|
|GARAN
|15,81
|2.359.510.398
|% 1,02
|
|15:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,9279
|15,9355
|% 0,59
|
|Euro
|16,8404
|16,8614
|% 0,15
|
|Sterlin
|19,7547
|19,8537
|% 0,05
|
|Frank
|16,2824
|16,3805
|% 0,17
|
|Riyal
|4,2236
|4,2448
|% 0,08
|
|15:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.843
|0,40
|
|Altın Gr.
|941
|941
|0,73
|
|Cumhuriyet
|6.245
|6.350
|1,00
|
|Tam
|6.216
|6.377
|-24,33
|
|Yarım
|3.005
|3.085
|-11,77
|
|Çeyrek
|1.507
|1.542
|-5,89
|
|Gümüş.Ons
|21,92
|21,95
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,22
|11,23
|0,03
|
|B. Petrol
|113
|113
|0,61
|