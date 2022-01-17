***PKENT* *OZRDN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
17.01.2022 08:59
Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılmış olması, ilgili kişilerin (a) bendi de dahil olmak üzere, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994573
BIST
10:412.090
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 17,52
|Açılış
|: 2.089
|
|Önceki Kapanış
|: 2.073
|
2.093
En Düşük
2.084
10:4113,4776
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0416
|Açılış
|: 13,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5350
|
13,7069
En Düşük
13,4355
10:4115,4117
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0163
|Açılış
|: 15,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4500
|
15,6321
En Düşük
15,3579
10:41787,34
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -2,32
|Açılış
|: 787,61
|
|Önceki Kapanış
|: 789,66
|
802,18
En Düşük
787,06
BIST En Aktif Hisseler10:39
|AYCES
|69,00
|3.316.651
|% 9,96
|
|TETMT
|429,70
|10.476.869
|% 9,95
|
|UZERB
|74,05
|970.425
|% 9,95
|
|QNBFL
|107,00
|865.309
|% 9,91
|
|PKENT
|383,00
|23.388.919
|% 9,24
|
|DARDL
|3,65
|52.739.677
|% -6,17
|
|AKFGY
|8,40
|8.534.157
|% -5,19
|
|IDEAS
|28,80
|420.887
|% -4,82
|
|BRMEN
|2,63
|144.298
|% -4,71
|
|ERCB
|52,25
|3.935.637
|% -4,13
|
|GARAN
|11,97
|659.932.927
|% 0,93
|
|HALKB
|5,55
|454.352.691
|% 7,77
|
|AKBNK
|7,60
|423.027.251
|% 1,20
|
|KRDMD
|13,02
|420.006.760
|% -1,44
|
|EREGL
|30,78
|352.208.315
|% -2,22
|
|HALKB
|5,55
|454.352.691
|% 7,77
|
|EKGYO
|2,45
|172.731.708
|% 0,82
|
|VAKBN
|4,07
|278.711.847
|% 4,90
|
|YKBNK
|3,96
|269.386.715
|% 2,06
|
|AKBNK
|7,60
|423.027.251
|% 1,20
|
|10:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4482
|13,4623
|% -0,42
|
|Euro
|15,3701
|15,3911
|% -0,24
|
|Sterlin
|18,3648
|18,4569
|% -0,40
|
|Frank
|14,6697
|14,7581
|% -0,46
|
|Riyal
|3,5765
|3,5945
|% -0,42
|
|10:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.823
|5,77
|
|Altın Gr.
|789
|789
|-0,27
|
|Cumhuriyet
|5.249
|5.329
|-24,00
|
|Tam
|5.225
|5.355
|-38,94
|
|Yarım
|2.525
|2.590
|-18,83
|
|Çeyrek
|1.267
|1.295
|-9,42
|
|Gümüş.Ons
|23,04
|23,06
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|9,97
|9,99
|0,01
|
|B. Petrol
|86,57
|86,57
|0,51
|