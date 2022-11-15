***PNLSN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
15.11.2022 09:29
***PNLSN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler PNLSN
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Serhat Maşlak tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079923
BIST
18:104.570
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 4.570
|
0
En Düşük
0
18:1018,6192
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0156
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5830
|
18,6314
En Düşük
18,5529
18:1019,2662
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0457
|Açılış
|: 19,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
19,2672
En Düşük
19,1707
18:101.058,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -2,06
|Açılış
|: 1.058,00
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,06
|
1.061,94
En Düşük
1.055,51
BIST En Aktif Hisseler18:10
|KMPUR
|137,80
|137.203.177
|% 0,00
|
|PRDGS
|9,58
|94.349.998
|% 0,00
|
|KUVVA
|37,80
|883.779
|% 0,00
|
|KLRHO
|26,06
|55.396.742
|% 0,00
|
|KRPLS
|10,56
|227.950.332
|% 0,00
|
|KMPUR
|137,80
|137.203.177
|% 0,00
|
|PRDGS
|9,58
|94.349.998
|% 0,00
|
|KUVVA
|37,80
|883.779
|% 0,00
|
|KLRHO
|26,06
|55.396.742
|% 0,00
|
|KRPLS
|10,56
|227.950.332
|% 0,00
|
|THYAO
|109,70
|8.996.284.014
|% 0,00
|
|ASELS
|41,70
|6.984.233.468
|% 0,00
|
|PETKM
|15,26
|5.642.496.663
|% 0,00
|
|EREGL
|37,34
|4.274.266.115
|% 0,00
|
|ODAS
|11,89
|3.301.777.359
|% 0,00
|
|EKGYO
|5,66
|2.920.438.000
|% 0,00
|
|ALBRK
|2,55
|1.107.504.728
|% 0,00
|
|PETKM
|15,26
|5.642.496.663
|% 0,00
|
|AKFGY
|4,49
|1.454.026.311
|% 0,00
|
|ODAS
|11,89
|3.301.777.359
|% 0,00
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6001
|18,6108
|% 0,04
|
|Euro
|19,2422
|19,2549
|% 0,18
|
|Sterlin
|21,8480
|21,9575
|% 0,20
|
|Frank
|19,6132
|19,7314
|% -0,19
|
|Riyal
|4,9314
|4,9561
|% -0,06
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.771
|-1,63
|
|Altın Gr.
|1.058
|1.058
|-1,93
|
|Cumhuriyet
|7.115
|7.121
|18,00
|
|Tam
|6.999
|7.131
|-3,00
|
|Yarım
|3.399
|3.486
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.699
|1.743
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|22,01
|22,06
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|13,16
|13,18
|0,03
|
|B. Petrol
|92,78
|92,78
|-0,36
|