***PNLSN*** PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
27.05.2022 10:56
***PNLSN*** PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.04.2022 - 16.05.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Eren Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
16.05.2022
Tescil Tarihi
25.05.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
25.05.2022-10584
Açıklamalar
Şirketimizin 16.05.2022 tarihinde yapılan 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, 2022 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak Eren Bağımsız Denetim A.Ş.'nin
seçilmesine ilişkin karar Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 25.05.2022 tarihinde tescil edilmiş olup, 25.05.2022 tarih ve 10584 sayılı
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032879
BIST
11:132.467
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 16,16
|Açılış
|: 2.454
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.470
En Düşük
2.454
11:1316,3936
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0448
|Açılış
|: 16,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3500
|
16,3983
En Düşük
16,3130
11:1317,6059
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0463
|Açılış
|: 17,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,6366
En Düşük
17,5279
11:13979,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 7,40
|Açılış
|: 979,99
|
|Önceki Kapanış
|: 972,60
|
980,33
En Düşük
971,08
BIST En Aktif Hisseler11:13
|RODRG
|17,60
|3.126.567
|% 10,00
|
|LIDFA
|10,00
|3.731.140
|% 9,77
|
|COSMO
|9,85
|22.655
|% 9,44
|
|KNFRT
|6,90
|8.786.259
|% 8,49
|
|GEDIK
|7,02
|10.921.238
|% 7,34
|
|IHAAS
|23,28
|138.516
|% -9,28
|
|KAPLM
|60,00
|464.100
|% -4,15
|
|AKFGY
|2,94
|82.029.541
|% -3,29
|
|MEPET
|3,56
|9.940.182
|% -3,00
|
|PENTA
|393,20
|30.267.360
|% -2,91
|
|THYAO
|44,46
|1.127.192.571
|% 0,00
|
|KARSN
|6,63
|755.584.077
|% 3,59
|
|EREGL
|33,58
|747.534.978
|% 3,58
|
|KRDMD
|14,98
|690.272.954
|% 2,25
|
|KOZAL
|193,30
|395.041.298
|% -0,21
|
|KARSN
|6,63
|755.584.077
|% 3,59
|
|DOHOL
|3,85
|288.004.511
|% 2,39
|
|SKBNK
|1,30
|80.660.136
|% -2,26
|
|EKGYO
|2,63
|151.469.015
|% 0,77
|
|HALKB
|5,69
|287.655.601
|% 2,89
|
|11:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3875
|16,3936
|% 0,27
|
|Euro
|17,5937
|17,6059
|% 0,26
|
|Sterlin
|20,6207
|20,7242
|% 0,36
|
|Frank
|17,0292
|17,1318
|% 0,30
|
|Riyal
|4,3571
|4,3789
|% 0,29
|
|11:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.859
|8,62
|
|Altın Gr.
|979
|979
|6,37
|
|Cumhuriyet
|6.460
|6.559
|-10,00
|
|Tam
|6.432
|6.594
|-10,70
|
|Yarım
|3.109
|3.190
|-5,18
|
|Çeyrek
|1.559
|1.595
|-2,59
|
|Gümüş.Ons
|22,22
|22,25
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|11,68
|11,69
|0,12
|
|B. Petrol
|114
|114
|0,22
|