***PNLSN*** PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
05.05.2022 23:15
***PNLSN*** PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
20 178.734.765 103.030.149
Satışların Maliyeti
20 -145.523.604 -87.112.566
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
33.211.161 15.917.583
BRÜT KAR (ZARAR)
33.211.161 15.917.583
Genel Yönetim Giderleri
21 -3.168.499 -1.551.055
Pazarlama Giderleri
21 -2.885.785 -2.231.830
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
21 -481.534 -8.203
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 41.120.257 14.747.900
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -43.141.163 -21.284.250
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
24.654.437 5.590.145
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 2.228.458 546.649
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 -861.395 -946.456
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
26.021.500 5.190.338
Finansman Gelirleri
24 17.267.886 4.384.580
Finansman Giderleri
24 -9.888.328 -10.119.199
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
33.401.058 -544.281
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
2.523.484 723.462
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 2.523.484 723.462
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
35.924.542 179.181
DÖNEM KARI (ZARARI)
35.924.542 179.181
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
35.924.542 179.181
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay başına kazanç 26 0,54640000 0,00440000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-14.610.019 4.276.933
Dönem Karı (Zararı)
35.924.542 179.181
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
758.084 3.122.748
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12,13,14 1.118.869 1.012.804
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
53.409 690.587
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 395.981 674.678
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 -342.572 15.909
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
984.271 347.991
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 984.271 561.045
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 0 -213.054
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.125.019 1.794.828
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24 1.125.019 1.794.828
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 -2.523.484 -723.462
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-51.171.610 975.004
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3,5 17.178.087 21.354.234
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3,8 2.425.694 2.021.562
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -74.957.418 -26.415.736
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -3.567.451 -30.210.681
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3,5 36.489.408 62.460.933
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
10 -3.589.786 -21.258.393
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8,18 -11.769.732 -2.393.449
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-13.380.412 -4.583.466
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
18 -13.319.862 -4.302.354
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
25 -60.550 -281.112
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-14.488.984 4.276.933
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -121.035
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-71.958.360 290.114
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
864.938
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 864.938
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-9.343.497 -160.159
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -9.326.381
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -17.116 -160.159
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
6 -62.614.863 -414.665
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
150.523.809 1.240.035
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
169.141.522 60.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
169.141.522 60.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.880.650
Kredilerden Nakit Girişleri
6.880.650
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-17.492.694 -3.905.787
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-17.492.694 -3.905.787
Ödenen Faiz
-1.125.019 -1.794.828
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
63.955.430 5.807.082
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
63.955.430 5.807.082
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
103.552.184 32.622.510
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
167.507.614 38.429.592
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 167.507.614 103.552.184
Finansal Yatırımlar
6 66.775.661 4.160.798
Ticari Alacaklar
180.434.299 198.008.367
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 10.275.519 16.555.395
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 170.158.780 181.452.972
Diğer Alacaklar
1.179.296 3.650.924
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 465.847 465.805
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 713.449 3.185.119
Stoklar
9 182.103.646 106.803.656
Peşin Ödenmiş Giderler
10 22.647.670 17.502.060
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 22.200.015 22.512.369
Diğer Dönen Varlıklar
18 18.426.535 5.106.673
ARA TOPLAM
661.274.736 461.297.031
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
661.274.736 461.297.031
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
6 12.616.250 12.616.250
Diğer Alacaklar
452.263 406.329
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 452.263 406.329
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
14 2.510.692 2.512.846
Maddi Duran Varlıklar
12 84.339.188 76.097.481
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 240.893 255.818
Peşin Ödenmiş Giderler
10 99.902 1.678.061
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 3.332.488 4.518.068
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
103.591.676 98.084.853
TOPLAM VARLIKLAR
764.866.412 559.381.884
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 6.910.097 18.447.022
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 14.249.911 19.367.895
Ticari Borçlar
5 257.800.755 221.311.347
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 1.629.755 1.186.791
Diğer Borçlar
117.728 286.145
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 0 201.820
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 117.728 84.325
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 83.096.246 86.686.032
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 22.139.465 22.512.369
Kısa Vadeli Karşılıklar
17 1.251.674 1.135.833
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 666.511 550.670
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 585.163 585.163
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 531.400 12.575.679
ARA TOPLAM
387.727.031 383.509.113
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
387.727.031 383.509.113
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 16.518.456 17.356.241
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.159.807 1.918.366
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 2.159.807 1.918.366
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 1.471.335 5.306.888
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
20.149.598 24.581.495
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
407.876.629 408.090.608
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
356.989.783 151.291.276
Ödenmiş Sermaye
19 75.000.000 57.500.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
17 151.641.522 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27.224.537 26.592.094
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
19 -980.629 -1.613.072
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 28.205.166 28.205.166
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 4.658.675 1.320.177
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19 62.540.507 250.668
Net Dönem Karı veya Zararı
35.924.542 65.628.337
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
356.989.783 151.291.276
TOPLAM KAYNAKLAR
764.866.412 559.381.884
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
40.500.000 -1.180.067 4.603.514 654.184 -994.648 14.225.436 57.808.419 57.808.419
Transferler
665.993 13.559.443 -14.225.436 0 0
Dönem Karı (Zararı)
179.181 179.181 179.181
Sermaye Arttırımı
60.000 60.000 60.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
115.850 115.850 115.850
Dönem Sonu Bakiyeler
40.560.000 -1.064.217 4.603.514 1.320.177 12.564.795 179.181 58.163.450 58.163.450
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değ -1.613.072 28.205.166 0 1.320.177 250.668 65.628.337 151.291.276 151.291.276
Transferler
3.338.498 62.289.839 -65.628.337 0 0
Dönem Karı (Zararı)
35.924.542 35.924.542 35.924.542
Sermaye Arttırımı
17.500.000 17.500.000 17.500.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
632.443 151.641.522 152.273.965 152.273.965
Dönem Sonu Bakiyeler
75.000.000 -980.629 28.205.166 151.641.522 4.658.675 62.540.507 35.924.542 356.989.783 356.989.783
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
35.924.542 179.181
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
505.954 92.680
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
505.954 92.680
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
505.954 92.680
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
36.430.496 271.861
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
36.430.496 271.861
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027022
BIST