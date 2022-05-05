***PNLSN*** PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***PNLSN*** PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 178.734.765 103.030.149Satışların Maliyeti20 -145.523.604 -87.112.566TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)33.211.161 15.917.583BRÜT KAR (ZARAR)33.211.161 15.917.583Genel Yönetim Giderleri21 -3.168.499 -1.551.055Pazarlama Giderleri21 -2.885.785 -2.231.830Araştırma ve Geliştirme Giderleri21 -481.534 -8.203Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 41.120.257 14.747.900Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -43.141.163 -21.284.250ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)24.654.437 5.590.145Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23 2.228.458 546.649Yatırım Faaliyetlerinden Giderler23 -861.395 -946.456FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)26.021.500 5.190.338Finansman Gelirleri24 17.267.886 4.384.580Finansman Giderleri24 -9.888.328 -10.119.199SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)33.401.058 -544.281Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri2.523.484 723.462Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 2.523.484 723.462SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)35.924.542 179.181DÖNEM KARI (ZARARI)35.924.542 179.181Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları35.924.542 179.181Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına kazanç 26 0,54640000 0,00440000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-14.610.019 4.276.933Dönem Karı (Zararı)35.924.542 179.181Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler758.084 3.122.748Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12,13,14 1.118.869 1.012.804Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler53.409 690.587Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 395.981 674.678Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 -342.572 15.909Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler984.271 347.991Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 984.271 561.045Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 0 -213.054Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.125.019 1.794.828Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler24 1.125.019 1.794.828Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler25 -2.523.484 -723.462İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-51.171.610 975.004Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler3,5 17.178.087 21.354.234Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler3,8 2.425.694 2.021.562Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 -74.957.418 -26.415.736Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 -3.567.451 -30.210.681Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3,5 36.489.408 62.460.933Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler10 -3.589.786 -21.258.393Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8,18 -11.769.732 -2.393.449İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-13.380.412 -4.583.466Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)18 -13.319.862 -4.302.354Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)25 -60.550 -281.112Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-14.488.984 4.276.933Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler17 -121.035YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-71.958.360 290.114Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri864.938Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri12 864.938Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-9.343.497 -160.159Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -9.326.381Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -17.116 -160.159Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)6 -62.614.863 -414.665FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI150.523.809 1.240.035Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri169.141.522 60.000Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri169.141.522 60.000Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri6.880.650Kredilerden Nakit Girişleri6.880.650Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-17.492.694 -3.905.787Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-17.492.694 -3.905.787Ödenen Faiz-1.125.019 -1.794.828YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)63.955.430 5.807.082NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)63.955.430 5.807.082DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ103.552.184 32.622.510DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ167.507.614 38.429.592Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 167.507.614 103.552.184Finansal Yatırımlar6 66.775.661 4.160.798Ticari Alacaklar180.434.299 198.008.367İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 10.275.519 16.555.395İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 170.158.780 181.452.972Diğer Alacaklar1.179.296 3.650.924İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3 465.847 465.805İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 713.449 3.185.119Stoklar9 182.103.646 106.803.656Peşin Ödenmiş Giderler10 22.647.670 17.502.060Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar25 22.200.015 22.512.369Diğer Dönen Varlıklar18 18.426.535 5.106.673ARA TOPLAM661.274.736 461.297.031TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR661.274.736 461.297.031DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6 12.616.250 12.616.250Diğer Alacaklar452.263 406.329İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 452.263 406.329Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller14 2.510.692 2.512.846Maddi Duran Varlıklar12 84.339.188 76.097.481Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 240.893 255.818Peşin Ödenmiş Giderler10 99.902 1.678.061Ertelenmiş Vergi Varlığı25 3.332.488 4.518.068TOPLAM DURAN VARLIKLAR103.591.676 98.084.853TOPLAM VARLIKLAR764.866.412 559.381.884KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 6.910.097 18.447.022Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 14.249.911 19.367.895Ticari Borçlar5 257.800.755 221.311.347Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 1.629.755 1.186.791Diğer Borçlar117.728 286.145İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3 0 201.820İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 117.728 84.325Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 83.096.246 86.686.032Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü25 22.139.465 22.512.369Kısa Vadeli Karşılıklar17 1.251.674 1.135.833Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar17 666.511 550.670Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar16 585.163 585.163Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18 531.400 12.575.679ARA TOPLAM387.727.031 383.509.113TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER387.727.031 383.509.113UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7 16.518.456 17.356.241Uzun Vadeli Karşılıklar2.159.807 1.918.366Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 2.159.807 1.918.366Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü25 1.471.335 5.306.888TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER20.149.598 24.581.495TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER407.876.629 408.090.608ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar356.989.783 151.291.276Ödenmiş Sermaye19 75.000.000 57.500.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)17 151.641.522 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)27.224.537 26.592.094Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)19 -980.629 -1.613.072Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19 28.205.166 28.205.166Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler19 4.658.675 1.320.177Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları19 62.540.507 250.668Net Dönem Karı veya Zararı35.924.542 65.628.337TOPLAM ÖZKAYNAKLAR356.989.783 151.291.276TOPLAM KAYNAKLAR764.866.412 559.381.884Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler40.500.000 -1.180.067 4.603.514 654.184 -994.648 14.225.436 57.808.419 57.808.419Transferler665.993 13.559.443 -14.225.436 0 0Dönem Karı (Zararı)179.181 179.181 179.181Sermaye Arttırımı60.000 60.000 60.000Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)115.850 115.850 115.850Dönem Sonu Bakiyeler40.560.000 -1.064.217 4.603.514 1.320.177 12.564.795 179.181 58.163.450 58.163.450Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değ -1.613.072 28.205.166 0 1.320.177 250.668 65.628.337 151.291.276 151.291.276Transferler3.338.498 62.289.839 -65.628.337 0 0Dönem Karı (Zararı)35.924.542 35.924.542 35.924.542Sermaye Arttırımı17.500.000 17.500.000 17.500.000Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)632.443 151.641.522 152.273.965 152.273.965Dönem Sonu Bakiyeler75.000.000 -980.629 28.205.166 151.641.522 4.658.675 62.540.507 35.924.542 356.989.783 356.989.783Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)35.924.542 179.181DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar505.954 92.680Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)505.954 92.680Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)505.954 92.680TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)36.430.496 271.861Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları36.430.496 271.861http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027022BIST