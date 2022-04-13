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***PNLSN*** PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

13.04.2022 14:35
***PNLSN*** PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***PNLSN*** PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin bağımsızlık beyanları eklenmiştir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 11.04.2022
Genel Kurul Tarihi 16.05.2022
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 15.05.2022
Ülke Türkiye
Şehir ANKARA
İlçe POLATLI
Adres Polatlı Organize Sanayi Bölgesi 202. Cadde No:20-22

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
3 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
4 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5 - 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi,
6 - Şirketimizin Kâr Dağıtım Politikasının görüşülmesi ve onaylanması,
7 - 2021 yılı net dönem kârının dağıtılmasına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
8 - Şirketimizin Ücretlendirme Politikasının pay sahiplerinin bilgi ve görüşlerine sunulması,
9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ve diğer mali haklarının görüşülerek karara bağlanması,
10 - 2022 yılı hesap dönemi için Yönetim Kurulunun ilgili kararına istinaden Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaya sunulması
11 - Şirketimizin Bağış ve Yardım Politikasının görüşülmesi ve onaylanması,
12 - 2021 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve 2022 yılı bağış ve yardımlar üst sınırının belirlenmesi,
13 - 2021 yılında Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler konusunda Genel Kurula bilgi verilmesi,
14 - 2021 yılı içerisinde 1.3.6. sayılı Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamında çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
15 - Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396 ncı maddeleri kapsamında Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi,
16 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 PANELSAN-2021 Yılı GK Toplantısına Davet.pdf - İlan Metni
EK: 2 PANELSAN-2021 Yılı GK Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Ek Açıklamalar
Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin olarak hazırlanan Bilgilendirme Dokümanı, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlık Beyanlarını içerecek şekilde güncellenmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020021


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