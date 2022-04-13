***PNLSN*** PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***PNLSN*** PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin bağımsızlık beyanları eklenmiştir.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 11.04.2022Genel Kurul Tarihi 16.05.2022Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 15.05.2022Ülke TürkiyeŞehir ANKARAİlçe POLATLIAdres Polatlı Organize Sanayi Bölgesi 202. Cadde No:20-22Gündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,3 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması,4 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,5 - 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi,6 - Şirketimizin Kâr Dağıtım Politikasının görüşülmesi ve onaylanması,7 - 2021 yılı net dönem kârının dağıtılmasına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması,8 - Şirketimizin Ücretlendirme Politikasının pay sahiplerinin bilgi ve görüşlerine sunulması,9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ve diğer mali haklarının görüşülerek karara bağlanması,10 - 2022 yılı hesap dönemi için Yönetim Kurulunun ilgili kararına istinaden Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaya sunulması11 - Şirketimizin Bağış ve Yardım Politikasının görüşülmesi ve onaylanması,12 - 2021 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve 2022 yılı bağış ve yardımlar üst sınırının belirlenmesi,13 - 2021 yılında Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler konusunda Genel Kurula bilgi verilmesi,14 - 2021 yılı içerisinde 1.3.6. sayılı Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamında çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,15 - Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396 ncı maddeleri kapsamında Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi,16 - Dilekler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 PANELSAN-2021 Yılı GK Toplantısına Davet.pdf - İlan MetniEK: 2 PANELSAN-2021 Yılı GK Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk AçıklamalarOlağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin olarak hazırlanan Bilgilendirme Dokümanı, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlık Beyanlarını içerecek şekilde güncellenmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020021BIST