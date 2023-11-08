***PNLSN*** PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu









***PNLSN*** PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHalka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04.03.2022, 17.05.2022, 17.08.2022, 10.11.2022, 03.03.2023, 15.05.2023, 11.08.2023Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin 29.Maddesi uyarınca, Şirketimiz paylarının halka arz fiyatının belirlenmesinde esas alınan varsayımların 30 Eylül 2023 tarihi itibariyle gerçekleşip gerçekleşmediğine ilişkin değerlendirmeleri içeren rapor ekte verilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1215976BIST