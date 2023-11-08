***PNLSN*** PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
08.11.2023 18:29
***PNLSN*** PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )
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Türkçe
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.03.2022, 17.05.2022, 17.08.2022, 10.11.2022, 03.03.2023, 15.05.2023, 11.08.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin 29.Maddesi uyarınca, Şirketimiz paylarının halka arz fiyatının belirlenmesinde esas alınan varsayımların 30 Eylül 2023 tarihi itibariyle gerçekleşip gerçekleşmediğine ilişkin değerlendirmeleri içeren rapor ekte verilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1215976
BIST
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18:057.861
En Düşük
|Değişim
|: 0,21%
|| 16,08
|Açılış
|: 7.912
|
|Önceki Kapanış
|: 7.845
|
7.821
En Yüksek
7.943
18:0528,4959
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0043
|Açılış
|: 28,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 28,5700
|
28,5467
En Düşük
28,3886
18:0530,5469
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0489
|Açılış
|: 30,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 30,5000
|
30,7218
En Düşük
30,3815
18:051.788,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -15,30
|Açılış
|: 1.788,60
|
|Önceki Kapanış
|: 1.803,82
|
1.807,06
En Düşük
1.786,88
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TABGD
|179,30
|1.551.361.033
|% 10,00
|
|ULAS
|17,27
|9.565.214
|% 10,00
|
|FMIZP
|302,50
|35.595.561
|% 10,00
|
|IHEVA
|2,75
|95.738.791
|% 10,00
|
|INTEM
|294,25
|68.225.547
|% 10,00
|
|MARKA
|34,92
|5.063.435
|% -10,00
|
|UFUK
|110,70
|5.118.437
|% -10,00
|
|EUKYO
|16,05
|9.962.054
|% -9,98
|
|MAALT
|962,50
|267.148.712
|% -9,96
|
|KLNMA
|62,05
|8.683.277
|% -9,94
|
|THYAO
|228,60
|9.052.975.110
|% 1,15
|
|TUPRS
|150,30
|4.765.909.024
|% 0,87
|
|ISCTR
|20,74
|3.647.816.798
|% -3,98
|
|TCELL
|55,35
|3.115.152.536
|% 4,24
|
|YKBNK
|17,03
|2.766.395.484
|% -1,96
|
|EKGYO
|6,94
|1.319.745.851
|% 1,17
|
|ISCTR
|20,74
|3.647.816.798
|% -3,98
|
|ADESE
|2,09
|351.060.485
|% 5,03
|
|ZOREN
|5,43
|915.606.327
|% 0,00
|
|YKBNK
|17,03
|2.766.395.484
|% -1,96
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,4843
|28,4916
|% 0,00
|
|Euro
|30,5306
|30,5470
|% 0,16
|
|Sterlin
|34,9377
|35,1129
|% 0,04
|
|Frank
|31,5531
|31,7432
|% 0,13
|
|Riyal
|7,5725
|7,6104
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,63
|22,65
|% 0,66
|
|Platin
|871,85
|872,86
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.053,37
|1.059,08
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,50
|79,50
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.951,76
|1.952,11
|% 0,66
|