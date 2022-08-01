***PNLSN*** PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.08.2022 17:55
***PNLSN*** PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bilindiği üzere, Şirketimizin sermaye artırımı suretiyle halka arz ettiği paylardan elde edilen net fonun yaklaşık %50-55'inin Ankara Polatlı'da bulunan fabrikamızın yanında yapılacak fabrika inşaatı ve üretim kapasitesinin artırılması için ilave makine alınması amacıyla kullanılması planlanmıştır. Bu bağlamda, Şirketimizin Polatlı Organize Sanayi Bölgesinde sandviç panel üretimi konusunda gerçekleştireceği tevsi yatırım projesi kapsamında T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına yapmış olduğu Yatırım Teşvik Belgesi başvurusunun onaylandığı öğrenilmiştir. Şirketimiz adına düzenlenen 539038 sayılı Yatırım Teşvik Belgesi, KDV istisnası ve Gümrük Vergisi muafiyeti desteklerini içermekte olup, toplam 128.997.124,-TL tutarındaki yatırım sonucunda Şirketimizin sandviç panel üretim kapasitesinin 1.632.960 m2/yıl artırılması öngörülmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050456
BIST
17:592.656
En Yüksek
|Değişim
|: 2,44%
|| 63,29
|Açılış
|: 2.600
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|Önceki Kapanış
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2.657
En Düşük
2.600
17:5917,9299
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
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|Açılış
|: 17,9300
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|Önceki Kapanış
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17:5918,4357
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|Açılış
|: 1.018,79
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|Önceki Kapanış
|: 1.017,60
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1.024,14
En Düşük
1.013,76
BIST En Aktif Hisseler17:59
|ASUZU
|291,50
|420.204.298
|% 10,00
|
|YBTAS
|22.880,00
|777.920
|% 10,00
|
|TURGG
|258,80
|24.668.698
|% 9,99
|
|TRGYO
|8,60
|115.024.943
|% 9,97
|
|GESAN
|60,75
|237.288.198
|% 9,95
|
|SNGYO
|5,33
|139.558.408
|% -9,97
|
|IMASM
|70,05
|15.746.205
|% -9,96
|
|KZBGY
|63,80
|167.554.563
|% -9,95
|
|YAYLA
|5,63
|108.325.686
|% -9,92
|
|DOBUR
|52,65
|4.655.078
|% -9,92
|
|THYAO
|51,50
|3.364.454.974
|% 2,18
|
|SISE
|23,02
|3.140.378.597
|% 5,50
|
|SASA
|46,32
|1.958.597.018
|% 4,14
|
|EKGYO
|3,13
|1.207.537.185
|% 1,29
|
|YKBNK
|4,85
|1.168.129.088
|% 2,11
|
|EKGYO
|3,13
|1.207.537.185
|% 1,29
|
|YKBNK
|4,85
|1.168.129.088
|% 2,11
|
|ODAS
|3,90
|768.115.627
|% 4,56
|
|SKBNK
|1,69
|303.785.654
|% -1,17
|
|SISE
|23,02
|3.140.378.597
|% 5,50
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9185
|17,9299
|% 0,10
|
|Euro
|18,4062
|18,4357
|% 0,63
|
|Sterlin
|21,9631
|22,0732
|% 0,99
|
|Frank
|18,8167
|18,9301
|% 0,36
|
|Riyal
|4,7611
|4,7849
|% 0,13
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.766
|1.767
|0,22
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.021
|3,04
|
|Cumhuriyet
|6.774
|6.877
|27,00
|
|Tam
|6.802
|6.863
|29,00
|
|Yarım
|3.314
|3.355
|14,00
|
|Çeyrek
|1.662
|1.677
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|20,25
|20,29
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,72
|11,73
|-0,01
|
|B. Petrol
|100
|100
|-3,80
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Seans Raporu
17:59
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17:59XU100
Endeks 2, 656 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 46 üstünde . İşlem hacmi 32, 801.00 milyon TL de
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17:59ASUZU
Yüzde 9.81 oranında artışla 291.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 421, 338 adet işlem
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17:58EGSER
Yüzde 6.82 oranında artışla 29.46 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 569, 439 adet işlem
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17:57ICBCT
Yüzde 9.92 oranında artışla 6.87 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 467, 852 adet işlem
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17:56MEDTR
Yüzde 7.10 oranında artışla 22.02 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 191, 978 adet işlem