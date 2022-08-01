***PNLSN*** PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PNLSN*** PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBilindiği üzere, Şirketimizin sermaye artırımı suretiyle halka arz ettiği paylardan elde edilen net fonun yaklaşık %50-55'inin Ankara Polatlı'da bulunan fabrikamızın yanında yapılacak fabrika inşaatı ve üretim kapasitesinin artırılması için ilave makine alınması amacıyla kullanılması planlanmıştır. Bu bağlamda, Şirketimizin Polatlı Organize Sanayi Bölgesinde sandviç panel üretimi konusunda gerçekleştireceği tevsi yatırım projesi kapsamında T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına yapmış olduğu Yatırım Teşvik Belgesi başvurusunun onaylandığı öğrenilmiştir. Şirketimiz adına düzenlenen 539038 sayılı Yatırım Teşvik Belgesi, KDV istisnası ve Gümrük Vergisi muafiyeti desteklerini içermekte olup, toplam 128.997.124,-TL tutarındaki yatırım sonucunda Şirketimizin sandviç panel üretim kapasitesinin 1.632.960 m2/yıl artırılması öngörülmektedir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050456BIST