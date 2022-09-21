***PNLSN*** PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.09.2022 23:05
***PNLSN*** PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizde Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görev yapmakta olan Selma KURTAY, sözleşme süresinin sona ermesi nedeniyle 21 Eylül 2022 tarihi itibarıyla görevinden ayrılmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11 inci maddesi uyarınca 30 gün içerisinde yeni bir görevlendirme yapılarak kamunun bilgisine sunulacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064599
BIST
18:053.246
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -31,74
|Açılış
|: 3.269
|
|Önceki Kapanış
|: 3.278
|
3.296
En Düşük
3.225
18:0518,3296
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0108
|Açılış
|: 18,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4200
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18,3656
En Düşük
18,2884
18:0518,0644
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -0,1899
|Açılış
|: 18,2700
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|Önceki Kapanış
|: 18,3800
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18,3101
En Düşük
17,9959
18:05986,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 6,86
|Açılış
|: 986,87
|
|Önceki Kapanış
|: 980,01
|
994,99
En Düşük
974,60
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOGUB
|7,92
|3.441.903
|% 10,00
|
|GESAN
|78,10
|485.390.748
|% 10,00
|
|ULUSE
|118,80
|18.760.137
|% 10,00
|
|ZOREN
|3,96
|968.861.327
|% 10,00
|
|MZHLD
|74,35
|26.130.950
|% 9,99
|
|UTPYA
|22,50
|1.364.587
|% -10,00
|
|KZBGY
|32,12
|86.044.185
|% -9,98
|
|KAPLM
|73,50
|24.296.834
|% -9,98
|
|ISGYO
|12,47
|12.934.657
|% -9,96
|
|AVOD
|3,01
|208.785.058
|% -9,88
|
|THYAO
|69,75
|5.020.732.305
|% -3,73
|
|ASELS
|31,08
|4.584.597.326
|% 1,04
|
|VAKBN
|8,04
|2.860.482.798
|% -4,63
|
|GARAN
|19,25
|2.755.405.181
|% -4,42
|
|YKBNK
|6,99
|2.488.159.977
|% -2,37
|
|EKGYO
|3,90
|2.336.564.387
|% -2,74
|
|YKBNK
|6,99
|2.488.159.977
|% -2,37
|
|VAKBN
|8,04
|2.860.482.798
|% -4,63
|
|SKBNK
|3,12
|1.105.346.191
|% -9,83
|
|ISCTR
|7,93
|2.482.047.377
|% -4,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3190
|18,3291
|% 0,06
|
|Euro
|18,0345
|18,0633
|% -1,05
|
|Sterlin
|20,6032
|20,7065
|% -0,82
|
|Frank
|18,8974
|19,0112
|% -0,05
|
|Riyal
|4,8572
|4,8816
|% 0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.673
|1.673
|8,19
|
|Altın Gr.
|987
|987
|7,49
|
|Cumhuriyet
|6.658
|6.759
|14,00
|
|Tam
|6.692
|6.801
|26,00
|
|Yarım
|3.261
|3.322
|23,00
|
|Çeyrek
|1.635
|1.662
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|19,60
|19,63
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|11,60
|11,61
|0,26
|
|B. Petrol
|90,20
|90,20
|-0,42
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59MOBTL
Yüzde -4.60 oranında düşüşle 2.49 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 205, 553 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -42, 05 kaybederek (% -1.18 ) 3, 521
-
17:56XU100
Endeks 3, 244 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 01 altında . İşlem hacmi 55, 161.00 milyon TL de
-
17:55PINSU
Yüzde -8.14 oranında düşüşle 8.12 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 930, 061 adet işlem
-
17:52RODRG
Yüzde -5.38 oranında düşüşle 35.86 lira fiyatla işlem gören hissede 163, 662 adet işlem