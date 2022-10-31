***PNLSN*** PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.10.2022 18:11
***PNLSN*** PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 2022 yılı ilk üç çeyrek faaliyetlerinin değerlendirildiği yatırımcı sunumumuz "www.panelsan.com" internet sitemizde yatırımcıların bilgisine sunulmuştur.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075372
BIST
18:053.979
En Yüksek
|Değişim
|: 2,58%
|| 99,98
|Açılış
|: 3.885
|
|Önceki Kapanış
|: 3.879
|
3.982
En Düşük
3.881
18:0518,6179
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0374
|Açılış
|: 18,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5750
|
18,6618
En Düşük
18,5474
18:0518,4206
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,1160
|Açılış
|: 18,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5000
|
18,6111
En Düşük
18,3752
18:05980,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -1,89
|Açılış
|: 980,83
|
|Önceki Kapanış
|: 982,72
|
986,64
En Düşük
977,81
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONYA
|2.406,10
|201.197.905
|% 10,00
|
|AKCNS
|44,00
|105.322.328
|% 10,00
|
|EDIP
|4,40
|23.527.495
|% 10,00
|
|YAPRK
|50,60
|32.775.503
|% 10,00
|
|ATSYH
|125,40
|5.503.222
|% 10,00
|
|AGYO
|5,50
|59.861.118
|% -9,98
|
|CEOEM
|13,30
|66.442.326
|% -9,95
|
|MZHLD
|125,80
|36.781.941
|% -9,95
|
|MMCAS
|4,74
|686.755
|% -9,71
|
|METRO
|1,52
|141.762.457
|% -7,88
|
|THYAO
|101,30
|6.452.211.849
|% 4,49
|
|AKBNK
|14,62
|3.482.901.377
|% -0,41
|
|SASA
|120,20
|2.785.839.020
|% 9,97
|
|YKBNK
|9,21
|2.578.448.194
|% 3,72
|
|SISE
|33,22
|2.446.696.864
|% 2,09
|
|EKGYO
|4,41
|1.661.830.461
|% -0,23
|
|YKBNK
|9,21
|2.578.448.194
|% 3,72
|
|ISCTR
|9,32
|2.344.071.911
|% 2,98
|
|AKBNK
|14,62
|3.482.901.377
|% -0,41
|
|SKBNK
|2,03
|456.416.287
|% -0,98
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6128
|18,6168
|% 0,20
|
|Euro
|18,4106
|18,4212
|% -0,62
|
|Sterlin
|21,3197
|21,4267
|% -0,91
|
|Frank
|18,4854
|18,5967
|% -0,52
|
|Riyal
|4,9386
|4,9633
|% 0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.638
|1.639
|-6,05
|
|Altın Gr.
|981
|981
|-1,89
|
|Cumhuriyet
|6.572
|6.671
|5,00
|
|Tam
|6.606
|6.670
|-66,00
|
|Yarım
|3.219
|3.259
|-35,00
|
|Çeyrek
|1.614
|1.628
|-19,00
|
|Gümüş.Ons
|19,16
|19,19
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,47
|11,48
|-0,04
|
|B. Petrol
|93,22
|93,22
|-0,55
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59IMASM
Yüzde 9.91 oranında artışla 108.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 134, 873 adet işlem
-
17:58IPEKE
Yüzde 5.54 oranında artışla 26.68 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 721, 759 adet işlem
-
17:56EUHOL
Yüzde 6.75 oranında artışla 3.32 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 843, 667 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 104, 29 artarak (% 2.48 ) 4, 317
-
17:55XU100
Endeks 3, 968 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 29 üstünde . İşlem hacmi 59, 268.00 milyon TL de