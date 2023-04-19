***PNLSN*** PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PNLSN*** PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAnkara ili, Polatlı İlçesi, Çekirdeksiz Mahallesi 140947 ada, 3 numaralı parselde bulunan binamızın çatısında 550 kwe gücünde tesis edilecek olan güneş enerjisi santrali projemiz TEDAŞ Yatırımlar İzleme Dairesi Başkanlığı 03.04.2023 tarihli yazıları ile onaylanmış bulunmaktadır. İlgili onay ile birlikte T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına yapmış olduğumuz Yatırım Teşvik Belgesi başvurusunun onaylandığı öğrenilmiştir. Şirketimiz adına düzenlenen 552157 sayılı Yatırım Teşvik Belgesi, Sigorta Primi İşveren Hissesi, %70 Vergi İndirimi,%30 Yatırım Katkı Oranı, KDV İstisnası desteklerini içermekte olup toplam yatırım tutarı 7.309.503-TL dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140122BIST