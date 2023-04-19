***PNLSN*** PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.04.2023 17:45
***PNLSN*** PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ankara ili, Polatlı İlçesi, Çekirdeksiz Mahallesi 140947 ada, 3 numaralı parselde bulunan binamızın çatısında 550 kwe gücünde tesis edilecek olan güneş enerjisi santrali projemiz TEDAŞ Yatırımlar İzleme Dairesi Başkanlığı 03.04.2023 tarihli yazıları ile onaylanmış bulunmaktadır. İlgili onay ile birlikte T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına yapmış olduğumuz Yatırım Teşvik Belgesi başvurusunun onaylandığı öğrenilmiştir. Şirketimiz adına düzenlenen 552157 sayılı Yatırım Teşvik Belgesi, Sigorta Primi İşveren Hissesi, %70 Vergi İndirimi,%30 Yatırım Katkı Oranı, KDV İstisnası desteklerini içermekte olup toplam yatırım tutarı 7.309.503-TL dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140122
BIST
18:055.061
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 42,52
|Açılış
|: 5.026
|
|Önceki Kapanış
|: 5.019
|
5.093
En Düşük
4.975
18:0519,4046
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0037
|Açılış
|: 20,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0880
|
19,6400
En Düşük
19,3794
18:0521,2902
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0121
|Açılış
|: 22,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 21,9800
|
21,5151
En Düşük
21,1806
18:051.241,95
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -8,63
|Açılış
|: 1.241,75
|
|Önceki Kapanış
|: 1.250,58
|
1.252,44
En Düşük
1.228,20
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PKART
|24,64
|13.036.693
|% 10,00
|
|HALKB
|12,55
|510.283.739
|% 9,99
|
|KOPOL
|39,40
|766.883.073
|% 9,99
|
|GESAN
|84,80
|1.494.911.773
|% 9,99
|
|MEPET
|4,63
|30.651.560
|% 9,98
|
|KERVN
|0,90
|4.252.595
|% -10,00
|
|IMASM
|51,45
|264.896.075
|% -9,97
|
|AKMGY
|79,80
|18.232.990
|% -9,97
|
|DIRIT
|6,90
|892.510
|% -7,01
|
|BURVA
|35,14
|61.550.104
|% -6,54
|
|KOZAL
|23,28
|5.994.738.345
|% -1,36
|
|AKBNK
|18,48
|2.741.827.607
|% 2,84
|
|THYAO
|134,70
|2.707.395.394
|% -1,10
|
|ISCTR
|12,29
|2.521.922.189
|% 2,33
|
|KOZAA
|46,00
|2.357.065.853
|% -1,12
|
|KOZAL
|23,28
|5.994.738.345
|% -1,36
|
|ISCTR
|12,29
|2.521.922.189
|% 2,33
|
|YKBNK
|10,50
|1.789.264.333
|% 2,44
|
|AKBNK
|18,48
|2.741.827.607
|% 2,84
|
|EKGYO
|6,80
|1.007.702.987
|% 1,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3972
|19,4046
|% 0,02
|
|Euro
|21,2744
|21,2902
|% 0,06
|
|Sterlin
|24,0563
|24,1769
|% 0,10
|
|Frank
|21,5059
|21,6354
|% -0,22
|
|Riyal
|5,1560
|5,1819
|% -0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.991
|1.991
|-14,19
|
|Altın Gr.
|1.242
|1.242
|-8,37
|
|Cumhuriyet
|8.924
|9.059
|93,00
|
|Tam
|8.963
|9.150
|100,00
|
|Yarım
|4.377
|4.480
|49,00
|
|Çeyrek
|2.189
|2.247
|25,00
|
|Gümüş.Ons
|25,19
|25,22
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|15,72
|15,74
|0,03
|
|B. Petrol
|83,42
|83,42
|-1,35
|