***PNSUT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.12.2021 14:44
***PNSUT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PNSUT]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PNSUT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985787
BIST
17:431.792
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -12,30
|Açılış
|: 1.835
|
|Önceki Kapanış
|: 1.804
|
1.849
En Düşük
1.726
17:4311,3436
En Yüksek
|Değişim
|: -6,94%
|| -0,8463
|Açılış
|: 11,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,6800
|
12,2516
En Düşük
10,2360
17:4312,8661
En Yüksek
|Değişim
|: -7,04%
|| -0,9740
|Açılış
|: 12,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2500
|
14,6486
En Düşük
11,6293
17:43657,40
En Yüksek
|Değişim
|: -7,12%
|| -50,39
|Açılış
|: 657,40
|
|Önceki Kapanış
|: 707,80
|
710,84
En Düşük
594,05
BIST En Aktif Hisseler17:43
|PENTA
|359,70
|32.327.423
|% 10,00
|
|OYLUM
|5,51
|6.887.097
|% 9,98
|
|TETMT
|379,20
|13.207.812
|% 9,98
|
|ASUZU
|32,44
|93.495.919
|% 9,97
|
|GLCVY
|12,26
|31.421.742
|% 9,96
|
|DZGYO
|2,34
|84.717.540
|% -10,00
|
|GSDHO
|2,70
|246.496.300
|% -10,00
|
|EPLAS
|24,30
|16.698.251
|% -10,00
|
|DOCO
|1.027,20
|45.904.329
|% -10,00
|
|PRKAB
|44,92
|15.253.358
|% -9,98
|
|GARAN
|11,76
|3.824.421.911
|% -1,01
|
|SISE
|12,73
|2.934.470.964
|% -4,14
|
|EREGL
|25,54
|2.366.700.911
|% 0,39
|
|KRDMD
|8,83
|1.864.348.998
|% -5,05
|
|THYAO
|18,93
|1.781.008.300
|% 0,26
|
|YKBNK
|3,53
|1.646.138.742
|% 1,44
|
|GARAN
|11,76
|3.824.421.911
|% -1,01
|
|SISE
|12,73
|2.934.470.964
|% -4,14
|
|KRDMD
|8,83
|1.864.348.998
|% -5,05
|
|DOHOL
|2,73
|544.789.357
|% -1,80
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,3105
|11,3436
|% -6,94
|
|Euro
|12,7753
|12,8661
|% -7,04
|
|Sterlin
|15,1718
|15,2479
|% -6,66
|
|Frank
|12,2906
|12,3646
|% -7,02
|
|Riyal
|3,0140
|3,0291
|% -6,97
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.803
|-2,01
|
|Altın Gr.
|659
|659
|-48,48
|
|Cumhuriyet
|4.381
|4.447
|-458,00
|
|Tam
|4.343
|4.489
|-449,44
|
|Yarım
|2.099
|2.171
|-217,41
|
|Çeyrek
|1.053
|1.086
|-108,70
|
|Gümüş.Ons
|22,70
|22,72
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|8,27
|8,28
|-0,68
|
|B. Petrol
|75,41
|75,41
|0,13
|
Seans Raporu
17:43
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