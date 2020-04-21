***PNSUT*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu
21.04.2020 16:46
***PNSUT*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )
Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler PNSUT
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **
PNSUT 1 PINAR SÜT MAMÜLLERI SANAYII A.S. E OKAY YAVAS 2.498,000
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839584
BIST
18:0597.619
En Yüksek
|Değişim
|: -1,34%
|| -1.326,88
|Açılış
|: 98.368
|
|Önceki Kapanış
|: 98.946
|
98.503
En Düşük
97.276
18:056,9946
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,0555
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9972
En Düşük
6,9352
18:057,6049
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,0667
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6049
En Düşük
7,5188
18:05378,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,21
|Açılış
|: 378,69
|
|Önceki Kapanış
|: 378,49
|
380,33
En Düşük
372,32
BIST En Aktif Hisseler
|LOGO
|71,50
|88.206.567
|% 10,00
|
|OSMEN
|8,80
|64.100
|% 10,00
|
|RTALB
|12,65
|4.275.839
|% 10,00
|
|PETUN
|19,05
|117.169.229
|% 9,99
|
|KNFRT
|10,24
|30.443.768
|% 9,99
|
|HALKS
|3,45
|40.115
|% -8,73
|
|EPLAS
|13,20
|189.500
|% -7,82
|
|QNBFL
|113,90
|30.866.795
|% -7,77
|
|MERIT
|15,38
|20.582
|% -6,79
|
|TACTR
|3,09
|240.637
|% -6,08
|
|ECILC
|4,67
|961.305.864
|% 3,32
|
|GARAN
|8,18
|644.793.525
|% -2,50
|
|ASELS
|26,96
|610.555.625
|% -1,61
|
|THYAO
|10,45
|552.051.065
|% -1,79
|
|ISFIN
|3,33
|549.468.218
|% 0,60
|
|ODAS
|1,62
|488.018.633
|% 0,62
|
|ECILC
|4,67
|961.305.864
|% 3,32
|
|ISFIN
|3,33
|549.468.218
|% 0,60
|
|GUSGR
|2,78
|314.405.232
|% 1,09
|
|YKBNK
|1,99
|209.759.667
|% -1,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5544
|8,5973
|% -0,54
|
|Frank
|7,1851
|7,2284
|% 0,63
|
|Riyal
|1,8559
|1,8652
|% 0,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|377
|378
|-0,98
|
|Cumhuriyet
|2.421
|2.480
|-4,20
|
|Tam
|2.485
|2.544
|-15,80
|
|Yarım
|1.211
|1.242
|-2,10
|
|Çeyrek
|607
|621
|-1,10
|
Seans Raporu
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